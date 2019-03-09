У России появился новый инструмент влияния в мире

Традиционные ценности приводит в баланс общество Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Международный женский день стал проявлением soft power — в рамках праздника Россия продвигала свои культурные ценности по всему миру. Волонтеры движения Future Team провели акцию Make Her Smile — «Пусть она улыбнется». Сообщество родилось в Сочи — на XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов. Третий год подряд российская инициатива делает женщин в любой точке мира чуточку счастливее.

Акция Make Her Smile была организована с российской подачи, пояснила «URA.RU» руководитель центра изучения элиты РАН, доктор социологических наук Ольга Крыштановская. «Мы пытаемся создавать глобальные структуры для влияния в мире. Несем традиционализм в пику феминизму», — пояснила эксперт. По ее словам, традиционализм регулирует и приводит в баланс настроения в обществе. «Находятся последователи этой истории в разных странах, но инициация идет из России — такой новый „социализм“», — подчеркнула собеседница агентства.

В Индонезии, США, Эквадоре и других странах волонтеры дарили женщинам букеты и сувениры с символикой акции. В Ирландии многие не знали о Международном женском дне, пояснила «URA.RU» координатор сообщества Future Team в Дублине Анастасия Щенникова. «Этим проектом мы напомнили о существовании такого праздника, как 8 Марта. К нам подходили мужчины, мы им рассказывали, о том, что это за праздник, что стоит поздравить свою маму, бабушек, жену и сестер, поскольку это касается всех женщин», — уточнила собеседница агентства.

Дублинцы не знали о традиции Международного женского дня Фото: Анастасия Щенникова

В столице Узбекистана в Ташкенте добровольцы посетили республиканский Центр детей и молодых людей с ограниченными возможностями при Союзе Молодежи. Волонтеры вместе с мастерами-визажистами сделали прически мамам и детям, а после устроили им фотосессию, рассказала «URA.RU» координатор движения Future Team в Ташкенте Хилола Мурадова. По ее словам, сообщество волонтеров в Узбекистане не ограничивается поздравлением женщин в Международный женский день. «Больший акцент мы делаем на помощи детям», — уточнила Мурадова.

В Индии команда Future Team подарила дамам цветы Фото: читатель «URA.RA»

Инициативу поддержали в Молдове. Активисты движения Future Team в Кишиневе посетили национальный дом престарелых, рассказал «URA.RU» координатор сообщества в республике Никита Цуркан. «Были очень трогательные моменты, когда женщины подходили к девушкам-волонтерам и рассказывали истории из детства, как они этот праздник отмечали», — пояснил собеседник агентства.

В рамках акции Make Her Smile волонтеры в социальных сетях запустили хэштег #makehersmile — его использовали уже 22,5 тысячи раз. Акции подобные Make Her Smile должны стать нормой, пояснил психолог Иван Карнаух. «Чем чаще в нашей жизни будут осуществляться проекты, благодаря которым люди будут улыбаться и получать приятные эмоции, тем лучше», — подчеркнул собеседник агентства.

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