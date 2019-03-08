Как соревнуются ВИПы, звезды и простые россияне, поздравляя женщин

Большинство поздравлений традиционно сводятся к вручению цветов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Международный женский день ежегодно превращается в головоломку для мужчин: как оригинально поздравить прекрасный пол? Наиболее трудной задача выглядит для российских политиков, ведомств, компаний и знаменитостей. В то время как одни пишут искренние тексты о дамах, публикуя в соцсетях фотографии своей мамы, другие пытаются завалить цветами феминисток, которые в ответ брызгают мужчинам в лицо перцовым баллончиком. 8 Марта авторы и авторки «URA.RU» публикуют подборку самых ярких и удачных акций и обращений к женщинам, которые появились в интернете в праздничный день.

Одним из первых россиянок поздравил президент России Владимир Путин. Он сделал акцент на том, что «душевная щедрость» представительниц прекрасного пола «поистине безгранична». Российский лидер подчеркнул, что сегодня девушкам «подвластны практически все профессиональные высоты». По его словам, «мужчинам порой непросто быть достойными» женщин. В свою очередь премьер-министр Дмитрий Медведев записал видеопоздравление на борту самолета Ил-96. Он отметил, что у этого праздника «политическая природа», однако жители страны об этом давно забыли. А официальная представительница МИД РФ Мария Захарова написала в Instagram: «Ну, за равноправие! И спасибо, мужчины, что вы нам помогаете его реализовывать. С Праздником, соратницы и сочувствующие».

Среди уральских губернаторов одним из самых эмоциональных стало обращение главы Свердловской области Евгения Куйвашева. «Я рад, что мы живем в эпоху, когда в мире все активнее защищаются права женщин, когда равенство полов становится не просто декларацией, а реальностью. — написал он в Instagram. — P. S. На фото моя мама Татьяна Александровна, самая главная женщина в моей жизни. Мне тут примерно один год».

К поздравлениям в Instagram и на сайтах правительств своих регионов присоединились и губернатор Челябинской области Борис Дубровский («С именем женщины входят в мир добро и справедливость, нежность и любовь, красота и верность»), глава Зауралья Вадим Шумков, ранее рекомендовавший давать мужчинам «волшебный пендель»), губернатор Тюменской области Александр Моор («Женская мудрость, отзывчивость и чуткость вызывают неподдельное восхищение»), губернаторка Югры Наталья Комарова («Поздравляю наших женщин с праздником. Добра и света, как говорит Мария Кузьминична Волдина [первая хантыйская поэтесса — „URA.RU“], дорогие подруги»), губернатор Ямала Дмитрий Артюхов («Материнство, верность и любовь. Именно на этих женских началах держится весь мир»), и губернатор Пермского края Максим Решетников («Мы, мужчины, сделаем все, чтобы сегодня, завтра и в любой другой день вы улыбались и дарили эти улыбки нам»).

В свою очередь экс-мэр Нижнего Тагила, губернатор Магаданской области Сергей Носов в Instagram признался в стихах: «Праздник — это только ведь причина. Откровенно скажем без прикрас: что бы делали одни мужчины здесь, на Крайнем Севере, без вас». Одним из самых ярких стало поздравление главы Липецкой области Игоря Артамонова, который сыграл на саксофоне композицию Фрэнка Синатры «I love you baby». Губернатор Амурской области Василий Орлов также взял в руки гитару и спел композицию «Моя любимая» на стихи поэта Евгения Долматовского.

Оригинальными получились поздравления с Международным женским днем у ряда российских компаний и ведомств. Так, видеообращение в невесомости записал космонавт «Роскосмоса» Олег Кононенко, Московский метрополитен установил рамки металлодетекторов, которые делают комплименты пассажиркам, и обустроил на станциях импровизированные салоны красоты, на рейсах «Аэрофлота» 8 марта по громкой связи звучат стихи, посвященные женщинам, а сотрудники ФССП России вышли на улицы городов, где дарят представительницам прекрасного пола цветы и открытки с детскими рисунками. Кроме того, российские танкисты поразили женщин, подарив им на 8 Марта танковый балет, а представители сразу десяти российских ведомств поздравили дам с Международным женским днем со страниц календаря, не забыв о самоиронии.

В Международный женский день не обошлось и без провокаций. Так, в Петербурге гостьи и сотрудницы кафе для феминисток газовыми баллончиками встретили парней, которые пытались поздравить их с 8 Марта. Молодые люди с охапками тюльпанов в руках заявились в фем-кафе «Симона», однако одна из феминисток не выдержала такого внимания. Когда парни покидали кафе, девушка брызнула в их сторону их перцового баллончика. В результате один из них матерился и кричал от боли, пытаясь умыть лицо снегом. Кроме того, студенты МГУ к 8 Марта расклеили в учебном заведении плакаты с сексистскими цитатами преподавателей. Активистов поддержали сотни пользователей соцсетей.

При этом в целом социальные сети 8 марта выглядят максимально позитивно благодаря поздравлениям российских звезд. Комик Семен Слепаков отметил в Instagram, что его фанатки — остроумные и жизнерадостные: «Вас не пугают мои жесткие шуточки». Юморист Евгений Петросян в соцсети напомнил шутку поэтессы Анны Ахматовой: «Наверное, 8 Марта придумали импотенты. Нельзя любить женщину раз в году!» Яркое поздравление в сценических образах записали и артисты шоу «Уральские Пельмени».

Певец Филипп Киркоров поблагодарил подписчиц за «чудесные коллажи», которые они сделали для артиста перед 8 Марта. А его коллега Николай Басков в Международный женский день опубликовал видео о том, «чего не могут женщины». К поклонницам обратилась и бывшая подопечная продюсера из Кургана Макса Фадеева — экс-солистка группы SEREBRO Ольга Серябкина, выступающая сейчас под псевдонимом Molly: «Просто от души желаю вам счастья. Чтобы вы не забывали о том, что каждая из нас — особенная, красивая, единственная».

Редакция «URA.RU» присоединяется к поздравлениям с Международным женским днем. С праздником!