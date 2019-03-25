В Перми появились новые молодежные банды. В других регионах таких нет

Пермские подростки охотятся на сверстников в брендовой одежде Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В Прикамье формируется необычное социальное явление — молодежные группировки, которые возникают не вокруг идеологии АУЕ, как в большинстве уральских регионов, а на почве «правых» настроений и тяги к околофутболу. По мнению экспертов, юные хулиганы в ближайшее время доставят немало неприятностей своим сверстникам и местным силовиками. В некоторых школах ученики уже боятся носить дорогие вещи.

Впервые о проблеме молодежных банд в Перми заговорили после случая в ТРК «Семья», где группа школьников жестоко избила сверстников, потребовав от них «пояснить за шмот» (объяснить причину ношения той или иной одежды). В обсуждениях инцидента комментаторы сообщили, что подобные ситуации периодически вспыхивают в разных частях города.

Руководитель центра образования «Фактор успеха» Владимир Факторович подтвердил, что таких историй на территории края полно, просто на эту, благодаря Интернету, обратили более пристальное внимание. «Поясни за шмот» — это крайне опасная мода. Самое ужасное, что это начинается уже в начальной школе.

Я знаю случаи, когда ребенок в 1-3 классах просит своих родителей не покупать ему дорогих, брендовых вещей, потому что можно «ответить» за это», — объясняет Факторович.

Наличие конфликтов из-за дорогих вещей подтверждает ученик одной из престижных пермских школ: «Если видят на тебе одежду околофутбольных брендов, то требуют пояснить — какое право ты имеешь это носить. Хуже всего, если на человеке „паль“ (подделка — прим.ред.) Если поймали в первый раз, то можно отмазаться — сказать, что не разбираешься в одежде. В таком случае, как правило, не бьют». В разговоре с «URA.RU» он также отметил, что периодически от «околофутбольщиков» страдают даже любители АУЕ — им достается за романтизацию тюремной жизни.

После исчезнования «Амкара» интерес к околфутболу в Перми не пропал Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Еще один собеседник «URA.RU», близкий к силовым ведомствам, отмечает ряд важных особенностей ситуации в Перми: несмотря на внушительное число исправительных учреждений в Прикамье и популярность АУЕ-культуры по стране в целом, пермские подростки объединяются на другой основе — националистической и околофутбольной. В отличие от поклонников уголовного культа, юные околофутбольщики в тюрьмы не стремятся совсем.

«Есть опасение, что такими темпами Пермь станет одной из столиц околофутбола со всеми вытекающими последствиями — рост уличного насилия будет гарантирован. Ликвидация пермского футбольного клуба „Амкар“ никого смущать не должна. В свое время, одними из самых „сильных“ в стране считались хулиганы из Сыктывкара, где серьезных футбольных команд отродясь не было», — отмечает эксперт. По его словам, дополнительно работу полиции осложняет возраст «любителей потусоваться в торговых центрах». Абсолютному большинству из них нет 18 лет — от уголовной ответственности они пока застрахованы.

По мнению Владимира Факторовича, за агрессивным поведением подростков стоят две основных причины. Первая — высокий уровень агрессии в обществе в целом. Второе — отношения в семье и школе. Эксперт объяснил, что в настоящее время родители воспитывают своих детей в гиперопеке, полностью контролируя их или давая им возможность взрослеть и адаптироваться в социуме самостоятельно. В конечном итоге оба стиля воспитания в случае перегибов провоцируют в детях агрессию.

По словам Марина Пыжовой, детского психолога и сотрудника одного из детских центров Краснокамска Пермского края, сегодняшняя система образования, в том числе родительского, которая должна следить за эмоциональным и психологическим климатом в школе и семье, не справляется. «Специалисты в пермских школах говорят мне, что все предпринимаемые меры не действуют, а самое ужасное, что приблизительно то же я слышу зачастую и от инспекторов ПДН», — рассказывает специалист.