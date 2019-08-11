Как России выгодно отдать Курилы Японии?

Курильские острова могут быть отданы Японии на определенных условиях Фото: Владимир Андреев © URA.RU

России может пересмотреть свое отношение к Курилам, если хочет получить мощного геополитического союзника в лице Японии и экономическую выгоду, считает бывший замминистра иностранных дел РФ, японовед, профессор МГИМО Александр Панов. Конфликт между Москвой и Токио из-за Курильских островов в начале августа получил новый виток развития. На официальном сайте олимпийских игр-2020 Южные Курилы обозначены как часть Японии.В авторской колонке российский дипломат, посвятившей российско-японским отношениям ни одно десятилетие, объясняет, почему Курилы выгодно отдать.

Обсуждаемые острова по площади соответствуют территории, которую мы в начале 2000-х годов передали Китаю — примерно 360 квадратных километров. То есть площадь невелика. С точки зрения экономики острова не имеют значения — это признавал и президент РФ Владимир Путин. Раньше эти земли вообще были заброшены. К тому же, там очень небольшое население — порядка 20 тысяч человек. При этом Япония не выгоняет проживающих людей, готова к тому, чтобы они там остались, чтобы там сохранялся русский язык. Более того, речь шла и сохранении на 30-50 лет местных администраций, если для Москвы это принципиально.

Территориальный спор между Москвой и Токио всерьез осложняет отношения двух стран Фото: depositphotos.com

Передача островов Японии представляется важной со стратегической точки зрения. Геополитическая ситуация сегодня очень напряженная: выстроить конструктивные отношения с Западом у нас не получается. На Востоке у нас два ведущих партнера — это Китай и Япония. Китай ведет свою игру, сейчас его националные интересы в какой-то степени совпадают с нашими. Но Китай пытается расширить свою зону политического доминирования. Он располагает ядерным оружием, при этом до сих пор присутствуют признаки того, что Китай не снял территориальные претензии к России. Китайцы мыслят категориями продолжительными, и Россия им нужна, скорее, как временный партнер, пока они делят мир с Америкой. При этом надо признать, что наша экономика не идет ни в какое сравнение с китайской — они очень динамично развиваются.



Именно поэтому для того, чтобы пробить стену, которую вокруг нас возводит Запад, перспективным представляется сотрудничество с Японией. В отношении России эта страна практически не поддерживает санкции. Японцы находят различные пути сотрудничества с нами. В частности, было подписано беспрецедентное соглашение, согласно которому японская сторона вкладывает 3 млрд долларов в разработку месторождения газа на Ямале. Это очень серьезный контракт. Японцы реализуют проекты на Дальнем Востоке и в центральной части России. Они демонстрируют доброжелательное отношение к России. Важно, что у них снят тезис о том, что Россия является угрозой для Японии. Очевидно, японцы идут на эти шаги для того, чтобы попытаться наконец решить территориальную проблему. Кроме того, Япония опасается, что Россия пойдет на сильное сближение с КНР, которое будет иметь антияпонскую направленность.

Япония, в отличие от западных стран, не намерена сворачивать сотрудничество с Россией Фото: Марина Молдавская © URA.RU

Передача российских островов Японии создала бы совершенно новую конфигурацию отношений на Дальнем Востоке. Сейчас нас там здесь практически нет, китайцы доминируют, а мы лишь следуем за ними. Союз с Японией позволил бы принципиально укрепить наши позиции в этом важнейшем регионе.

Наивно думать, что Китай будет учитывать наши интересы. Он и сейчас этого не делает. При этом не стоит забывать, что китайские ракеты стоят практически на нашей границе, они покрывают всю территорию Сибири и Урала. И что будет через 20-30 лет, никто определенно сказать не может.

Надо понимать, что открывшееся окно возможностей может и захлопнуться — это рискует случиться после того, как сменится действующий японский истеблишмент. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и его команда очень позитивно к нам настроены, но после его ухода японская политика в отношении РФ может принципиально поменяться. И тогда мы остаемся здесь один на один с Китаем, что с точки зрения любой стратегии — не самый лучший сценарий.

Да, можно говорить: не отдадим ни пяди русской земли. Но несмотря на шум, произошло разграничение земель с Китаем, сейчас никто об этом не вспоминает. Всегда есть те, кто будет использовать тему наших земель для разжигания националистических настроений. Однако если действительно заботиться о национальных интересах, о стратегии, об обеспечении безопасности, то нетрудно прийти к выводу, что сценарий с передачей островов — совершенно рациональный.