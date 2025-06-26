В Киеве сняли попытку подрыва бойца «Азова»* заминированным скутером

В Киеве предотвращена попытка подрыва военнослужащего полка украинского нацбатальона «Азов» (организация признана террористической в РФ) с помощью заминированного скутера. Об этом сообщил экс-советник главы МВД Украины Антон Геращенко. По его словам, военного пытались заманить на фиктивное свидание через соцсети.
«Военный познакомился с девушкой в соцсетях, а та пригласила его на свидание. Когда он пришел на место встречи, девушка написала, что пока не готова выйти, и попросила взять ключи от домофона под сиденьем припаркованного желтого скутера», — уточнил Геращенко в своем telegram-канале.
Там же было опубликовано видео, на котором видно, как мужчина подошел к скутеру, задержался рядом и в этот момент произошел взрыв. Военнослужащий успел отбежать и не пострадал. В настоящее время правоохранительные органы проводят расследование инцидента и устанавливают причастных к покушению.
Ранее похожий инцидент произошел в Подмосковье, где сотрудники ФСБ предотвратили попытку теракта против российских силовиков, подготовленного, по данным ведомства, при участии украинских спецслужб. Тогда двое россиян были задержаны при попытке изъятия взрывного устройства. При задержании они оказали вооруженное сопротивление и были нейтрализованы. По обоим случаям ведутся уголовные расследования.
*»Азов» признан экстремистской организацией и запрещен на территории Российской Федерации.
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