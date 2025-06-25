25 июня 2025

Власти Таганрога объяснили взрывы над городом работой сил ПВО

© Служба новостей «URA.RU»
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ПВО задействуют при угрозе беспилотных атак (архивное фото)
ПВО задействуют при угрозе беспилотных атак (архивное фото) Фото:

Власти Таганрога объявили режим беспилотной опасности, призвав жителей избегать открытых пространств и соблюдать меры безопасности. Об этом сообщается в официальных соцсетях главы города.

«Объявлена беспилотная опасность по всей территории Ростовской области. Рекомендовано покинуть открытые участки улиц, зайти в помещение и не подходить к окнам. Работают силы ПВО», — написала в своем telegram-канале глава Таганрога Светлана Камбулова и призвала граждан сохранять спокойствие. 

Ранее в Таганроге уже фиксировались последствия атаки беспилотников: сбитый аппарат повредил стеклопакеты в школе №28 и жилых домах на улице Трудовых Резервов, а также вызвал возгорание кровли стадиона «Форте Арена». Кроме того, обломки другого дрона повредили крышу зернового склада в порту Азова. Власти региона и местные службы продолжают устранять последствия инцидентов и призывают граждан соблюдать меры предосторожности.

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Власти Таганрога объявили режим беспилотной опасности, призвав жителей избегать открытых пространств и соблюдать меры безопасности. Об этом сообщается в официальных соцсетях главы города. «Объявлена беспилотная опасность по всей территории Ростовской области. Рекомендовано покинуть открытые участки улиц, зайти в помещение и не подходить к окнам. Работают силы ПВО», — написала в своем telegram-канале глава Таганрога Светлана Камбулова и призвала граждан сохранять спокойствие.  Ранее в Таганроге уже фиксировались последствия атаки беспилотников: сбитый аппарат повредил стеклопакеты в школе №28 и жилых домах на улице Трудовых Резервов, а также вызвал возгорание кровли стадиона «Форте Арена». Кроме того, обломки другого дрона повредили крышу зернового склада в порту Азова. Власти региона и местные службы продолжают устранять последствия инцидентов и призывают граждан соблюдать меры предосторожности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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