Ким Чен Ын открыл новый туристический курорт в КНДР

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Строительство нового туристического курорта велось под личным контролем Ким Чен Ына
Строительство нового туристического курорта велось под личным контролем Ким Чен Ына Фото:

Лидер КНДР Ким Чен Ын открыл новую прибрежную туристическую зону на полуострове Кальма в городе Вонсан, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Комплекс начнет работать с 1 июля и сможет принимать до 20 тысяч гостей одновременно.

«Новая зона должна играть ведущую роль в формировании туристической культуры и обеспечить посетителям лучшие условия для полноценного и радостного отдыха», — заявил Ким Чен Ын на церемонии. В ней также участвовал посол России в КНДР Александр Мацегора.

По данным ЦТАК, курорт построен в рамках программы по созданию культурно-туристических зон мирового уровня. В состав комплекса вошли гостиницы, аквапарк, спортивные площадки, культурные центры, а также объекты торговли и развлечений. Строительство велось под личным контролем главы КНДР. Новый курорт призван стать образцом национального туризма и первым шагом к развитию отрасли в стране.

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Лидер КНДР Ким Чен Ын открыл новую прибрежную туристическую зону на полуострове Кальма в городе Вонсан, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Комплекс начнет работать с 1 июля и сможет принимать до 20 тысяч гостей одновременно. «Новая зона должна играть ведущую роль в формировании туристической культуры и обеспечить посетителям лучшие условия для полноценного и радостного отдыха», — заявил Ким Чен Ын на церемонии. В ней также участвовал посол России в КНДР Александр Мацегора. По данным ЦТАК, курорт построен в рамках программы по созданию культурно-туристических зон мирового уровня. В состав комплекса вошли гостиницы, аквапарк, спортивные площадки, культурные центры, а также объекты торговли и развлечений. Строительство велось под личным контролем главы КНДР. Новый курорт призван стать образцом национального туризма и первым шагом к развитию отрасли в стране.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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