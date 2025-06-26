Ким Чен Ын открыл новый туристический курорт в КНДР

Лидер КНДР Ким Чен Ын открыл новую прибрежную туристическую зону на полуострове Кальма в городе Вонсан, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Комплекс начнет работать с 1 июля и сможет принимать до 20 тысяч гостей одновременно.
«Новая зона должна играть ведущую роль в формировании туристической культуры и обеспечить посетителям лучшие условия для полноценного и радостного отдыха», — заявил Ким Чен Ын на церемонии. В ней также участвовал посол России в КНДР Александр Мацегора.
По данным ЦТАК, курорт построен в рамках программы по созданию культурно-туристических зон мирового уровня. В состав комплекса вошли гостиницы, аквапарк, спортивные площадки, культурные центры, а также объекты торговли и развлечений. Строительство велось под личным контролем главы КНДР. Новый курорт призван стать образцом национального туризма и первым шагом к развитию отрасли в стране.
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