ВКС России применили по ВСУ бомбу с «эффектом землетрясения». Видео

МО: ВКС РФ нанесли удар авиабомбой ФАБ - 1500 по ВСУ в Днепропетровской области
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ВКС России ударили ФАБ-500 по Днепропетровской области
ВКС России ударили ФАБ-500 по Днепропетровской области Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Воздушно-космические силы России нанесли удар по укрепленному пункту временной дисклокации ВСУ в Днепропетровской области авиабомбой ФАБ-1500, эффект от которой сравним с землетрясением из-за мощности удара. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Воздушно-космические силы России нанесли авиационный удар с применением трех бомб ФАБ-1500 с универсальным модулем планирования и коррекции по пункту временной дислокации одного из подразделений ВСУ в районе …. Днепропетровской области», — говорится в сообщении. Его приводит ТАСС. Еще один авиаудар они нанесли по селу Новоэкономическое в ДНР.

Минобороны также опубликовало видеозаписи ударов, подтверждающие разрушение объектов противника. Данные о последствиях и потерях уточняются.

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Воздушно-космические силы России нанесли удар по укрепленному пункту временной дисклокации ВСУ в Днепропетровской области авиабомбой ФАБ-1500, эффект от которой сравним с землетрясением из-за мощности удара. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Воздушно-космические силы России нанесли авиационный удар с применением трех бомб ФАБ-1500 с универсальным модулем планирования и коррекции по пункту временной дислокации одного из подразделений ВСУ в районе …. Днепропетровской области», — говорится в сообщении. Его приводит ТАСС. Еще один авиаудар они нанесли по селу Новоэкономическое в ДНР. Минобороны также опубликовало видеозаписи ударов, подтверждающие разрушение объектов противника. Данные о последствиях и потерях уточняются.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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