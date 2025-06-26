Воздушно-космические силы России нанесли удар по укрепленному пункту временной дисклокации ВСУ в Днепропетровской области авиабомбой ФАБ-1500, эффект от которой сравним с землетрясением из-за мощности удара. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Воздушно-космические силы России нанесли авиационный удар с применением трех бомб ФАБ-1500 с универсальным модулем планирования и коррекции по пункту временной дислокации одного из подразделений ВСУ в районе …. Днепропетровской области», — говорится в сообщении. Его приводит ТАСС. Еще один авиаудар они нанесли по селу Новоэкономическое в ДНР.
Минобороны также опубликовало видеозаписи ударов, подтверждающие разрушение объектов противника. Данные о последствиях и потерях уточняются.
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