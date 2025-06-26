На Украине скопировали российскую умную бомбу и начали тестирование

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Украина полностью скопировала российский УМПК (архивное фото)
Украина полностью скопировала российский УМПК (архивное фото) Фото:

Воздушные силы Украины начали испытывать умные бомбы, в которых скопировали концепцию российских универсальных модулей планирования и коррекции (УМПК). Об этом сообщает telegram-канал Fighterbomber.

«Пока можно констатировать сам факт, но даже на этом рекламном видео нет результата удара. Поэтому оценивать поделку сложно», — написали в telegram-канале.

На видео показан сброс бомбы с модулем коррекции, разработанным украинским конструкторским бюро «Медоед». ФАБ-500 сбросили с фронтового бомбардировщика Су-24М. Внешне устройство практически полностью повторяет УМПК и, судя по ролику, действует по такому же принципу. После сброса бомбы раскрываются крылья и боеприпас идет к цели по заданным координатам.

Ранее российские военные неоднократно применяли современные средства поражения по объектам ВСУ, в том числе ракетные комплексы «Искандер-М», которые использовались для ударов по военным полигонам и аэродромам Украины. Минобороны РФ регулярно сообщает о подобных операциях, целью которых является снижение боеспособности украинских подразделений и уничтожение техники.

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Воздушные силы Украины начали испытывать умные бомбы, в которых скопировали концепцию российских универсальных модулей планирования и коррекции (УМПК). Об этом сообщает telegram-канал Fighterbomber. «Пока можно констатировать сам факт, но даже на этом рекламном видео нет результата удара. Поэтому оценивать поделку сложно», — написали в telegram-канале. На видео показан сброс бомбы с модулем коррекции, разработанным украинским конструкторским бюро «Медоед». ФАБ-500 сбросили с фронтового бомбардировщика Су-24М. Внешне устройство практически полностью повторяет УМПК и, судя по ролику, действует по такому же принципу. После сброса бомбы раскрываются крылья и боеприпас идет к цели по заданным координатам. Ранее российские военные неоднократно применяли современные средства поражения по объектам ВСУ, в том числе ракетные комплексы «Искандер-М», которые использовались для ударов по военным полигонам и аэродромам Украины. Минобороны РФ регулярно сообщает о подобных операциях, целью которых является снижение боеспособности украинских подразделений и уничтожение техники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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