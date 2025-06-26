Названы города, где взлетели цены на жилье, несмотря на отмену льготной ипотеки

РБК: в Челябинске, Омске и Казани новостройки взлетели в цене на 19-20%
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В Казани, Омске и Челябинске новостройки подорожали за год на 19–20%
В Казани, Омске и Челябинске новостройки подорожали за год на 19–20% Фото:

В Казани, Омске и Челябинске новостройки подорожали за год на 19–20% после завершения всеобщей льготной ипотеки. А в других крупных городах страны подорожание квартир замедлилось. Об этом сообщает РБК.

«За год, прошедший с момента завершения льготной ипотеки, подорожания квартир в крупных городах России замедлились почти в два раза. Однако в трех российских мегаполисах — Казани, Омске и Челябинске — квартиры продолжили дорожать почти теми же темпами, как и в период действия программы господдержки», — пишет РБК.

Отмечается, что сильнее всего новостройки подорожали в Казани. В июне 2025 года средняя цена здесь достигла отметки 210,1 тыс. рублей за квадратный метр. На втором месте по ценовой динамике год Омск — средняя цена в новостройках составила 152,1 тыс. рублей за «квадрат». Замыкает тройку лидеров среди миллионников по годовому росту цен Челябинск. В июне 2025 года средняя цена жилья в новостройках достигла отметки 133,1 тыс. рублей за квадратный метр, увеличившись за год на 19,5%.

В России с начала 2025 года зафиксировано снижение объема выдачи ипотечных кредитов более чем на 50% на фоне высоких процентных ставок. Замминистра строительства РФ Никита Стасишин ранее заявил, что ипотечные кредиты по льготным программам по-прежнему выдаются, однако, основная часть ипотеки приходится на приобретение жилья на вторичном рынке.

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В Казани, Омске и Челябинске новостройки подорожали за год на 19–20% после завершения всеобщей льготной ипотеки. А в других крупных городах страны подорожание квартир замедлилось. Об этом сообщает РБК. «За год, прошедший с момента завершения льготной ипотеки, подорожания квартир в крупных городах России замедлились почти в два раза. Однако в трех российских мегаполисах — Казани, Омске и Челябинске — квартиры продолжили дорожать почти теми же темпами, как и в период действия программы господдержки», — пишет РБК. Отмечается, что сильнее всего новостройки подорожали в Казани. В июне 2025 года средняя цена здесь достигла отметки 210,1 тыс. рублей за квадратный метр. На втором месте по ценовой динамике год Омск — средняя цена в новостройках составила 152,1 тыс. рублей за «квадрат». Замыкает тройку лидеров среди миллионников по годовому росту цен Челябинск. В июне 2025 года средняя цена жилья в новостройках достигла отметки 133,1 тыс. рублей за квадратный метр, увеличившись за год на 19,5%. В России с начала 2025 года зафиксировано снижение объема выдачи ипотечных кредитов более чем на 50% на фоне высоких процентных ставок. Замминистра строительства РФ Никита Стасишин ранее заявил, что ипотечные кредиты по льготным программам по-прежнему выдаются, однако, основная часть ипотеки приходится на приобретение жилья на вторичном рынке.
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