25 июня 2025

Один из аэропортов внезапно прекратил работу ради безопасности

Росавиация: аэропорт Калуги прекратил работу из-за вопросов безопасности
© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт Калуги перестал принимать и отправлять самолеты
Аэропорт Калуги перестал принимать и отправлять самолеты Фото:

Аэропорт Калуги перестал принимать и отправлять рейсы после введения соответствующих мер. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко и подчеркнул, что решение принято из соображений безопасности.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Калуга», — рассказал Кореняко. Его сообщение опубликовано в официальном telegram-канале.

Перед этим были сняты ограничения на работу аэропортов Казани, Нижнекамска и Ульяновска. До этого Росавиация сообщила о возобновлении полетов в авиагавани Тамбова. 

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Аэропорт Калуги перестал принимать и отправлять рейсы после введения соответствующих мер. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко и подчеркнул, что решение принято из соображений безопасности. «Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Калуга», — рассказал Кореняко. Его сообщение опубликовано в официальном telegram-канале. Перед этим были сняты ограничения на работу аэропортов Казани, Нижнекамска и Ульяновска. До этого Росавиация сообщила о возобновлении полетов в авиагавани Тамбова. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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