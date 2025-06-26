На Украине становятся популярными антиправительственные выступления

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На Украине прошли антиправительственные выступления
На Украине прошли антиправительственные выступления Фото:

На Украине участились антиправительственные протесты: за неделю прошли две крупные акции с требованиями расследования коррупции и социальных гарантий для военнослужащих, несмотря на военное положение и риск мобилизации. Об этом сообщает представитель антифашистского подполья.

«За последнюю неделю на Украине состоялись две масштабные антиправительственные акции — это большой успех не только для подполья, но и для всей страны. Для команды [президента Украины Владимира] Зеленского, как и для его противников, эти акции должны стать сигналом. От него отказались не только партнеры за границей — от него отказалось население страны, которую он должен возглавлять. Народ устал терпеть, и выступления будут проходить все чаще, более массово», — сообщил РИА Новости представитель антифашистского подполья.

Уточняется, что 19 июня прошел митинг. В среду в центре Киева собрались протестующие, требующих борьбы с коррупцией и защиты прав ветеранов. Участники антиправительственных выступлений, преимущественно не подлежащие мобилизации инвалиды и ветераны ВСУ, развернули палаточный городок, но силовики его демонтировали и задержали активистов, применив силу.

Протестующие обратились к президенту США Дональду Трампу с призывом «навести порядок», заявив, что киевские власти игнорируют требования населения. Среди основных претензий — уклонение от выплат семьям погибших военных, которых официально записывают пропавшими без вести, и рост беззакония. В общей сложности в акциях участвовало около тысячи человек.

Последний раз массовые протесты против украинских властей проходили 11 лет назад — 2 мая 2014 года, когда активисты выступали против приостановки евроинтеграции, что привело к трагическим событиям в Одессе. Тогда, как и сейчас, митингующие требовали расследования коррупции и защиты своих прав, а власти применяли силовые меры для разгона акций.

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На Украине участились антиправительственные протесты: за неделю прошли две крупные акции с требованиями расследования коррупции и социальных гарантий для военнослужащих, несмотря на военное положение и риск мобилизации. Об этом сообщает представитель антифашистского подполья. «За последнюю неделю на Украине состоялись две масштабные антиправительственные акции — это большой успех не только для подполья, но и для всей страны. Для команды [президента Украины Владимира] Зеленского, как и для его противников, эти акции должны стать сигналом. От него отказались не только партнеры за границей — от него отказалось население страны, которую он должен возглавлять. Народ устал терпеть, и выступления будут проходить все чаще, более массово», — сообщил РИА Новости представитель антифашистского подполья. Уточняется, что 19 июня прошел митинг. В среду в центре Киева собрались протестующие, требующих борьбы с коррупцией и защиты прав ветеранов. Участники антиправительственных выступлений, преимущественно не подлежащие мобилизации инвалиды и ветераны ВСУ, развернули палаточный городок, но силовики его демонтировали и задержали активистов, применив силу. Протестующие обратились к президенту США Дональду Трампу с призывом «навести порядок», заявив, что киевские власти игнорируют требования населения. Среди основных претензий — уклонение от выплат семьям погибших военных, которых официально записывают пропавшими без вести, и рост беззакония. В общей сложности в акциях участвовало около тысячи человек. Последний раз массовые протесты против украинских властей проходили 11 лет назад — 2 мая 2014 года, когда активисты выступали против приостановки евроинтеграции, что привело к трагическим событиям в Одессе. Тогда, как и сейчас, митингующие требовали расследования коррупции и защиты своих прав, а власти применяли силовые меры для разгона акций.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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