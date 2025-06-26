Ряд электросчетчиков в России рискуют признать недействительными

Минпромторг инициировал проверку электросчетчиков производства «Энергомера» на предмет использования нероссийских микросхем, что может нарушать требования к отечественной продукции. Однако демонтаж уже установленным устройствам не грозит. Об этом сообщают СМИ.
«Минпромторг заподозрил электросчетчики производства АО „Энергомера“ в возможном использовании нероссийских микросхем. Речь идет об устройствах CE207 R7 и CE307 R34, а также комплектующих от ООО „НЭК тех“ и АО „Джиэс-нанотех“ (GS Group)», — сообщают «Ведомости».
Руководитель департамента радиоэлектронной промышленности министерства Юрий Плясунов 22 мая поручил Торгово-промышленной палате провести выездные проверки на предприятиях с привлечением ФГБУ «ВНИИР». Основанием стало коллективное обращение от 21 апреля, в котором указывалось на возможные недостоверные сведения в реестре российской промышленной продукции. В случае подтверждения нарушений демонтаж уже установленных счетчиков не планируется.
Инициатива Минпромторга по проверке электросчетчиков «Энергомеры» связана с усиливающимся в России контролем за качеством промышленной продукции. Ранее министерство совместно с Минэкономразвития подготовило законодательные изменения для усиления госконтроля, а Росстандарт уже провел, тысячи проверок, выявив значительное число нарушений. Эти меры направлены на предотвращение использования недостоверных компонентов и защиту потребителей.
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