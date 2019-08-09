Пушков высказался о Японии, «присвоившей» себе Курилы

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Круглый стол в МИА
Алексей Пушков призвал Токио избежать выпадов в преддверии Олимпийских игрФото: Владимир Андреев © URA.RU
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Япония и Россия делят Курильские острова

Сенатор от Пермского края Алексей Пушков призвал Токио отказаться от «выпадов» в сторону России в вопросе принадлежности Курильских островов. Таким образом российский политик отреагировал на изображение Южных Курил на официальном сайте Олимпиады-2020 частью Японии.

«Это уже не частная инициатива, а нечто большее, заход за „красную линию“. В Токио должны отказаться от такого рода выпадов», — призвал сенатор. Он также отметил, что Олимпийские игры — это «праздник спорта и мира, а не повод для нагнетания вражды».

Ранее на официальном сайте соревнований появилась карта, на которой российские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи отнесены к префектуре японского острова Хоккайдо, уточняет RT. Принадлежность этих островов Япония пытается оспорить в течение долгих лет.

Южные Курилы стали частью России после Второй мировой войны. Москва, доказывая свое право на острова, ссылается на на Акт о капитуляции на условиях Потсдамской декларации, согласно которому Токио потерял суверенитет над данными территориями.

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