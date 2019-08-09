Пушков высказался о Японии, «присвоившей» себе Курилы

Сенатор от Пермского края Алексей Пушков призвал Токио отказаться от «выпадов» в сторону России в вопросе принадлежности Курильских островов. Таким образом российский политик отреагировал на изображение Южных Курил на официальном сайте Олимпиады-2020 частью Японии.
«Это уже не частная инициатива, а нечто большее, заход за „красную линию“. В Токио должны отказаться от такого рода выпадов», — призвал сенатор. Он также отметил, что Олимпийские игры — это «праздник спорта и мира, а не повод для нагнетания вражды».
Ранее на официальном сайте соревнований появилась карта, на которой российские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи отнесены к префектуре японского острова Хоккайдо, уточняет RT. Принадлежность этих островов Япония пытается оспорить в течение долгих лет.
Южные Курилы стали частью России после Второй мировой войны. Москва, доказывая свое право на острова, ссылается на на Акт о капитуляции на условиях Потсдамской декларации, согласно которому Токио потерял суверенитет над данными территориями.
Изображение Южных Курил частью Японии на офиц. сайте Олимпиады-2020 - это уже не частная инициатива, а нечто большее, т.е. заход за «красную линию». В Токио должны отказаться от такого рода выпадов. Смысл ОИ - быть праздником спорта и мира, а не поводом для нагнетания вражды.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) August 9, 2019