«Бессмертный полк» состоится в России в смешанном формате

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Бессмертный полк в города России пройдет в смешанном формате, включая очные шествия
Бессмертный полк в города России пройдет в смешанном формате, включая очные шествия Фото:

Шествие «Бессмертного полка» в городах России 9 мая пройдет в смешанном формате, включая традиционное проведение. Об этом сообщила сопредседатель штаба движения Елена Цунаева. Это решение было принято с учетом текущей обстановки и возможностей региональных отделений организации.

«Там, где наши региональные отделения движения совместно с местными властями сочтут это возможным по соображениям общественной безопасности, шествие „Бессмертного полка“ вновь украсит улицы и площади наших городов», — отметила Елена Цунаева в разговоре с РИА Новости. 

Дополнительные меры безопасности и форматы проведения, такие как возможные онлайн-мероприятия, будут уточнены ближе к дате проведения. Решение о формате шествия в каждом отдельном городе будет приниматься на основе текущей эпидемиологической ситуации и рекомендаций местных властей.

В последние годы из-за соображений безопасности во многих регионах России отказывались от проведения традиционных шествий «Бессмертного полка», заменяя их онлайн-форматами или трансляциями на цифровых экранах. В 2024 году, например, в Екатеринбурге фотографии участников Великой Отечественной войны были показаны на цифровых дисплеях. Тем не менее, в этом году в Екатеринбурге и других «Городах трудовой доблести» планируется возвращение к очному формату мероприятия, с особым вниманием к обеспечению безопасности участников.

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Шествие «Бессмертного полка» в городах России 9 мая пройдет в смешанном формате, включая традиционное проведение. Об этом сообщила сопредседатель штаба движения Елена Цунаева. Это решение было принято с учетом текущей обстановки и возможностей региональных отделений организации. «Там, где наши региональные отделения движения совместно с местными властями сочтут это возможным по соображениям общественной безопасности, шествие „Бессмертного полка“ вновь украсит улицы и площади наших городов», — отметила Елена Цунаева в разговоре с РИА Новости.  Дополнительные меры безопасности и форматы проведения, такие как возможные онлайн-мероприятия, будут уточнены ближе к дате проведения. Решение о формате шествия в каждом отдельном городе будет приниматься на основе текущей эпидемиологической ситуации и рекомендаций местных властей. В последние годы из-за соображений безопасности во многих регионах России отказывались от проведения традиционных шествий «Бессмертного полка», заменяя их онлайн-форматами или трансляциями на цифровых экранах. В 2024 году, например, в Екатеринбурге фотографии участников Великой Отечественной войны были показаны на цифровых дисплеях. Тем не менее, в этом году в Екатеринбурге и других «Городах трудовой доблести» планируется возвращение к очному формату мероприятия, с особым вниманием к обеспечению безопасности участников.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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