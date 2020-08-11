На кого учиться в вузе в 2020 году

У вчерашних школьников остается неделя, чтобы подать документы в вузы. Крайний срок — 18 августа Фото: unsplash.com

У выпускников школ 2020 года остается все меньше времени, чтобы определиться с будущей профессией. Подача документов в вузы закончится 18 августа. «URA.RU» выяснило, насколько диплом о высшем образовании необходим для трудоустройства, какие профессии будут востребованы на рынке труда через 10-15 лет и куда пойти учиться школьнику, чтобы однажды его не заменили роботом.

«Больше диплом не нужен никому: ни работодателю, ни студенту»

Диплом университета зачастую больше не нужен для трудоустройства в крупные кампании, а шансов получить престижную работу у соискателей без заветной «корочки» с каждым годом становится все больше. Куда важнее опыт и реальные навыки, заявил в стриме на youtube-канале URA.RU член экспертного совета Агентства стратегических инициатив, руководитель проекта «Атлас новых профессий» Дмитрий Судаков.

Работодатели не смотрят на диплом соискателей, а ищут в них другие качества. Все больше профессий становятся доступны людям без высшего образования Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«В 80-90-х годах считалось, что если ты без диплома, ты ничего не стоишь. Работодатели действовали по той же логике. Сегодня другой тренд, все большее число работодателей смотрят не столько на диплом, сколько на то, что человек умеет. И в этом плане часто можно срезать этот путь. Согласно статистике министерства труда, до 65% выпускников работают не по специальности. Возникает вопрос: на что они потратили 4-6 лет жизни, свои или бюджетные деньги. Нужно гнаться за знаниями, а не за дипломом. А их можно получить в самых разных зонах, начиная от онлайн курсов, заканчивая стажировками», — сказал Судаков, уточнив, что «Яндекс» и Mail.ru Group при подборе кадров не ориентируются на диплом, а смотрят, как претенденты подходят к решению кейсов.

Ректор УрФУ Виктор Кокшаров напротив считает, что квалифицированные кадры может подготовить только вуз. «Университет — важное место, где проходят процесс социализации, налаживают связи. Если у студента большие амбиции, без университета не обойтись. Базовые серьезные знания даются только в вузе, онлайн-курсами их, к сожалению, не возьмешь. Невозможно заменить многие лабораторные и практические работы», — пояснил Кокшаров. Он также отметил, что работодатели «с удовольствием создают программы с университетами, а впоследствии отбирают кадры со студенческой скамьи».

Почему нельзя толкать детей в вузы

За некоторых школьников профессию выбирают их родители. Дети нехотя ходят в университеты Фото: depositphotos.com

При этом вице-президент Ассоциации «НП «ОПОРА» Владлен Максимов уверен, что в университетах должны учиться только те дети, которые сами этого хотят. «Люди, которым высшее образование не нужно, не должны терять драгоценные годы. Жизнь короткая, неправильно, когда когда человек учится на одно, а работает в другой сфере. У меня у самого торговая сеть. Я с удовольствием беру на работу людей без всякого высшего образования. Оно ни о чем не говорит», — заявил Максимов.

Эту позицию разделила и гендиректор Центра развития бизнеса и карьеры «Перспектива» Наталья Сторожева. Она уточнила, что судьбы школьникам нередко ломают и их родители, принуждая детей к выбору чуждой им профессии. В результате, по окончании вуза, это приводит к разочарованию в выбранной специальности. «Многие родители навязывают детям профессии. Ребенок может говорить, что хочет быть дизайнером, что уже многое умеет в Adobe Illustrator, что готов сам совершенствоваться в этом и параллельно работать, но в ответ слышит, что дизайнер — это не профессия, что учиться надо на юриста», — сказала Сторожева.

В некоторых сферах без профильного образования не обойтись, считают эксперты рынка труда Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Еще одна проблема, с которой сталкиваются выпускники школ, — отсутствие гарантий. Именно этот фактор, считает блогер, автор канала «Богатый Паша, бедный Паша» Павел Багрянцев, часто становится поводом отказать от поступления в вуз. «У человека нет уверенности, что когда он получит диплом, он будет востребован на рынке труда. Нет гарантий, и это ключевая проблема», — уточнил Багрянцев.

При этом есть много профессий, где без высшего образования не обойтись, говорит руководитель молодежного направления hh.ru Ирина Святицкая. «Мы не можем представить офтальмолога, психиатра без диплома о высшем образовании. Никто не захочет идти к хирургу со средним профессиональным образованием по направлению ремонта автомобилей или лететь рейсом, зная, что у пилотов нет летного образования», — заключила она.

Профессии, в которых роботы заменят людей. На кого не стоит учиться

Миллионы трудящихся покинут рабочие места из-за развития технологий Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Рыночная экономика призывает к эффективности, поэтому владельцы предприятий заменяют человека автоматом, которому не нужно платить и который не склонен совершать ошибок. Эксперты в сфере кадровой политики уверены, что искусственный разум способен проникнуть в целый ряд профессий. Рабочие места роботы в будущем могут отнять у сотрудников call-центров, водителей, бухгалтеров, провизоров в аптеках, нотариусов и HR-менеджеров. Эта же участь ожидает банковских операционистов и диспетчеров.

«В 90-е все подались в бизнес, под эти запросы наштамповали бухгалтеров. Но сегодня они не могут найти себе место. Говорить детям „иди в бухгалтеры, там стабильный кусок хлеба“ некорректно», — сказал Судаков, уточнив, что занятость будет сокращаться там, где люди выполняют рутинную деятельность. «Уже сейчас в Сбербанке 40% звонков осуществляет алгоритм. Вы его не отличите от человека, это не металлический голос. Тоже будет происходить и в других отраслях и на заводах, где вкладывают деньги в автоматизацию», — заключил он.

Рынку труда нужны те, кого нет. Что будет востребовано в будущем

В России дефицит программистов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В будущем в России останутся востребованными представители редких технологических профессий: инженер-робототехник, архитектор виртуальной реальности, разработчик беспилотных систем. «Всегда колоссальная нехватка кадров в технологических профессиях. Помимо уникальных сфер, спрос будет расти в низшем сегменте — кассиры, курьеры, охранники. Это те, кого автоматизировать дорого», — пояснил руководитель проекта «Атлас новых профессий» Дмитрий Судаков.

Нужны посредники между миром машин и людей

Особое внимание нужно обратить на профессии, связанные с разработкой интерфейсов для эффективного взаимодействия между человеком и машиной. «Роботы могут решать простые задачи, но для решения сложных задач должен подключаться человек. В том же Сбербанке робот не может зачастую ответить на вопрос и перенаправляет клиента в call-центр. Все профессии, которые связаны с обслуживанием этих роботом и любых автоматизированных систем, всегда будут востребованы», — сказал ректор УрФУ Виктор Кокшаров.

Удаленка станет новой реальностью

По мнению экспертов в сфере кадровой политики, востребованными после пандемии останутся социальные работники и сиделки. Новый виток развития получит онлайн-медицина. Рост спроса стоит ожидать и на сотрудников, оказывающие онлайн-услуги в сферах образования, культуры и досуга.

Куда рвется современная молодежь?

Школьники хотят во власть Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

При этом большинство абитуриентов в качестве будущей профессии рассматривают совершенно иные сферы. Как пояснила гендиректор Центра развития бизнеса и карьеры «Перспектива» Наталья Сторожева, выпускники школ рвутся во власть и крупные холдинги. «Есть три практически равные группы. Представители первой хотят работать в силовых структурах. Другие — оказаться в государственной корпорации. И тем и тем безразлично, кем именно работать. Третья группа хочет быть чиновниками, объясняя это тем, что здесь мало работы и много денег», — поделилась Сторожева.

Как студенту устроиться на работу?

Чтобы проблем с трудоустройством по окончании вуза не возникло, озадачиться этим вопросом стоит будучи студентом, советует гендиректор технопарка «Университетский» Марат Нуриев. «Начать работать можно на втором-третьем курсе. Кто хочет, тот найдет работу и время учиться. Тогда по окончании вуза уже будет стаж», — сказал Нуриев.