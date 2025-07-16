16 июля 2025

Воронежский губернатор объяснил жуткие взрывы в небе

Над Воронежем силы ПВО сбили несколько дронов
© Служба новостей «URA.RU»
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В небе над Воронежем в ночь с 16 на 17 июля силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили несколько беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев. 

«Дежурными силами ПВО в небе над Воронежем обнаружены и уничтожены несколько беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, пострадавших нет. Информация о разрушениях уточняется», — заявил глава региона. Он подчеркнул, что режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется.

БПЛА не в первый раз атакуют Воронежскую область: в начале июля силы ПВО уничтожили более 40 беспилотников в 12 муниципальных районах и приграничных зонах региона. Тогда также обошлось без пострадавших, однако были повреждены автомобили и объекты инфраструктуры. 

Этой ночью ВСУ также атаковали Белгород, в результате чего пострадали шесть человек. Все они были госпитализированы с травмами средней тяжести.

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В небе над Воронежем в ночь с 16 на 17 июля силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили несколько беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.  «Дежурными силами ПВО в небе над Воронежем обнаружены и уничтожены несколько беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, пострадавших нет. Информация о разрушениях уточняется», — заявил глава региона. Он подчеркнул, что режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется. БПЛА не в первый раз атакуют Воронежскую область: в начале июля силы ПВО уничтожили более 40 беспилотников в 12 муниципальных районах и приграничных зонах региона. Тогда также обошлось без пострадавших, однако были повреждены автомобили и объекты инфраструктуры.  Этой ночью ВСУ также атаковали Белгород, в результате чего пострадали шесть человек. Все они были госпитализированы с травмами средней тяжести.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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