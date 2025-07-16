16 июля 2025

Белгород атакуют дроны ВСУ, есть погибшие

Baza: два человека погибло, несколько пострадало после атаки ВСУ на Белгород
© Служба новостей «URA.RU»
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Дроны атаковали город
Дроны атаковали город Фото:

Город Белгород атаковали украинские БПЛА, есть погибшие и пострадавшие. Об этом сообщил telegram-канал Baza.

«Белгород под атакой беспилотников. Погибли два человека. Оба погибших во время атаки находились на улице Евгения Павловского», — пишет канал.

Уточняется, что известно о трех пострадавших. В городе началось несколько пожаров, отмечает Baza.

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Город Белгород атаковали украинские БПЛА, есть погибшие и пострадавшие. Об этом сообщил telegram-канал Baza. «Белгород под атакой беспилотников. Погибли два человека. Оба погибших во время атаки находились на улице Евгения Павловского», — пишет канал. Уточняется, что известно о трех пострадавших. В городе началось несколько пожаров, отмечает Baza.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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