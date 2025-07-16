16 июля 2025

Гладков сообщил о тяжелых вестях из Белгорода

© Служба новостей «URA.RU»
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Из-за атаки дронов погиб мужчина
Из-за атаки дронов погиб мужчина Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В результате атаки беспилотников ВСУ на Белгород 16 июля погиб мирный житель, еще пять человек получили ранения. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«К большому горю, приходится сообщать тяжелые вести. Погиб мирный житель. От полученных ранений мужчина скончался на месте. Приношу искренние соболезнования родным и близким погибшего. Вся область разделяет ваше горе и скорбит вместе с вами», — отметил Гладков.

Губернатор также подчеркнул, что в настоящий момент известно о пяти пострадавших. По предварительным данным, среди раненых — две женщины и трое мужчин. Все они доставлены в медицинские учреждения с осколочными ранениями. В результате атаки были повреждены шесть домовладений.

Как сообщало URA.RU ранее, в результате атаки украинских дронов погибли мужчина и пассажир автомобиля на трассе Шебекино — Белгород. Также от налета БПЛА на здание автозаправки скончалась мирная жительница.

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В результате атаки беспилотников ВСУ на Белгород 16 июля погиб мирный житель, еще пять человек получили ранения. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. «К большому горю, приходится сообщать тяжелые вести. Погиб мирный житель. От полученных ранений мужчина скончался на месте. Приношу искренние соболезнования родным и близким погибшего. Вся область разделяет ваше горе и скорбит вместе с вами», — отметил Гладков. Губернатор также подчеркнул, что в настоящий момент известно о пяти пострадавших. По предварительным данным, среди раненых — две женщины и трое мужчин. Все они доставлены в медицинские учреждения с осколочными ранениями. В результате атаки были повреждены шесть домовладений. Как сообщало URA.RU ранее, в результате атаки украинских дронов погибли мужчина и пассажир автомобиля на трассе Шебекино — Белгород. Также от налета БПЛА на здание автозаправки скончалась мирная жительница.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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