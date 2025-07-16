16 июля 2025

Режиссер Юрий Мороз оставил наследство на 65 миллионов рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Кому достанется наследство режиссера - решит наличие завещания
Кому достанется наследство режиссера - решит наличие завещания Фото:

Российский актер и режиссер Юрий Мороз оставил наследство на сумму более 65 миллионов рублей. Как пояснил заслуженный юрист России Иван Соловьев, право на наследство режиссера в первую очередь будут иметь его супруга Виктория Исакова и дочери Дарья и Варвара.

«Наследники первой очереди — это супруга, мама, папа, дочь, сын. Потом, соответственно, вторая очередь идет — братья, сестры, племянники, племянницы», — отметил юрист в беседе с изданием «Аргументы и факты».

В распоряжении Мороза находился дом в деревне Глушь Псковской области, который оценили примерно в 15 миллионов рублей. Кроме того, артист владел квартирой в Москве и домом с участком в Подмосковье. Квартиру эксперты не оценивали, а стоимость подмосковной недвижимости может достигать 50 миллионов рублей, отмечают в публикации.

Юрий Мороз скончался в ночь на 14 июля после продолжительной болезни, ему было 68 лет. Похоронить его планируется на Ваганьковском кладбище рядом с первой супругой, актрисой Мариной Левтовой, погибшей в 2000 году в результате несчастного случая.

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Российский актер и режиссер Юрий Мороз оставил наследство на сумму более 65 миллионов рублей. Как пояснил заслуженный юрист России Иван Соловьев, право на наследство режиссера в первую очередь будут иметь его супруга Виктория Исакова и дочери Дарья и Варвара. «Наследники первой очереди — это супруга, мама, папа, дочь, сын. Потом, соответственно, вторая очередь идет — братья, сестры, племянники, племянницы», — отметил юрист в беседе с изданием «Аргументы и факты». В распоряжении Мороза находился дом в деревне Глушь Псковской области, который оценили примерно в 15 миллионов рублей. Кроме того, артист владел квартирой в Москве и домом с участком в Подмосковье. Квартиру эксперты не оценивали, а стоимость подмосковной недвижимости может достигать 50 миллионов рублей, отмечают в публикации. Юрий Мороз скончался в ночь на 14 июля после продолжительной болезни, ему было 68 лет. Похоронить его планируется на Ваганьковском кладбище рядом с первой супругой, актрисой Мариной Левтовой, погибшей в 2000 году в результате несчастного случая.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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