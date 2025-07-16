16 июля 2025

Будут ли штрафовать за прослушивание запрещенной музыки

Депутат Боярский: россияне рискуют нарваться на штраф из-за запрещенной музыки
© Служба новостей «URA.RU»
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Намеренное прослушивание запрещенных музыкальных треков будет грозить штрафом
Намеренное прослушивание запрещенных музыкальных треков будет грозить штрафом Фото:

Гражданам России могут назначить штраф за умышленный поиск и прослушивание музыкальных треков, внесенных в список запрещенных, при условии доказательства умысла. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский.

«Можно ли искать и слушать экстремистские треки?.. Нужно проверить, не находится ли тот трек, который вы хотите послушать, в списке запрещенных. Если он там находится, то, действительно, его намеренный поиск и прослушивание, использование будет считаться нарушением закона. Соответственно, возникнут те санкции, о которых в законе идет речь, а именно штраф, который будет накладывать суд в случае, если будет доказан умысел», — сообщил Боярский в своем telegram-канале.

По словам депутата, если гражданин случайно открыл или прослушал запрещенный контент без умысла, санкции к нему применяться не будут. Боярский уточнил, что ответственность наступает только в случае подтвержденного умышленного действия. Решение о наложении штрафа будет принимать суд после изучения обстоятельств дела и наличия доказательств умысла.

В интернете набирает обороты обсуждение законопроекта, который вводит административные штрафы для граждан России за преднамеренный поиск в сети материалов, официально признанных экстремистскими, в том числе с использованием VPN-технологий. Второе чтение соответствующих поправок в Кодекс об административных правонарушениях запланировано в Государственной думе на 17 июля.

По словам парламентариев, ответственность будет наступать исключительно за осознанный поиск информации, включенной Министерством юстиции в реестр экстремистских материалов. При этом представители общественных организаций и специалисты в области цифровой безопасности выражают мнение, что предложенный законопроект нуждается в дополнительной доработке, передает RT.

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Гражданам России могут назначить штраф за умышленный поиск и прослушивание музыкальных треков, внесенных в список запрещенных, при условии доказательства умысла. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский. «Можно ли искать и слушать экстремистские треки?.. Нужно проверить, не находится ли тот трек, который вы хотите послушать, в списке запрещенных. Если он там находится, то, действительно, его намеренный поиск и прослушивание, использование будет считаться нарушением закона. Соответственно, возникнут те санкции, о которых в законе идет речь, а именно штраф, который будет накладывать суд в случае, если будет доказан умысел», — сообщил Боярский в своем telegram-канале. По словам депутата, если гражданин случайно открыл или прослушал запрещенный контент без умысла, санкции к нему применяться не будут. Боярский уточнил, что ответственность наступает только в случае подтвержденного умышленного действия. Решение о наложении штрафа будет принимать суд после изучения обстоятельств дела и наличия доказательств умысла. В интернете набирает обороты обсуждение законопроекта, который вводит административные штрафы для граждан России за преднамеренный поиск в сети материалов, официально признанных экстремистскими, в том числе с использованием VPN-технологий. Второе чтение соответствующих поправок в Кодекс об административных правонарушениях запланировано в Государственной думе на 17 июля. По словам парламентариев, ответственность будет наступать исключительно за осознанный поиск информации, включенной Министерством юстиции в реестр экстремистских материалов. При этом представители общественных организаций и специалисты в области цифровой безопасности выражают мнение, что предложенный законопроект нуждается в дополнительной доработке, передает RT.
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