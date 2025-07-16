16 июля 2025

Какая опция в YouTube поможет не нарваться на экстремистский контент

Депутат Горелкин посоветовал отключить опцию автовопроизведения в YouTube
© Служба новостей «URA.RU»
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Депутат рекомендовал отключить автоплей
Депутат рекомендовал отключить автоплей Фото:

Чтобы на столкнуться с экстремистским контентом на YouTube, для дополнительной безопасности рекомендуется отключить опцию автопроигрывания. Об этом в своем telegram-канале сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин.

«Опцию автопроигрывания я уже давно рекомендую всем отключать. Это одно из базовых правил цифровой гигиены», — написал депутат. По словам Горелкина, большинство видеороликов экстремистского характера либо уже удалены с платформы, либо заблокированы для просмотра на территории РФ, но вероятность наткнуться на них случайно или получить в виде рекомендации от платформы, все же есть.

Парламентарий пояснил, что даже если пользователь случайно увидит запрещенный материал и дело дойдет до суда, то стороне обвинения потребуется доказать наличие умысла. В частности, необходимо будет подтвердить, что человек знал о наличии ролика в списке экстремистских, сознательно искал его в интернете и использовал средства обхода блокировок.

Как сообщало URA.RU, ранее глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский разъяснил, что ответственность за просмотр экстремистских видео на YouTube наступает только в случае, если ролик включен в официальный список соответствующих материалов Минюста РФ. При этом он уточнил, что такие реестры формируются и обновляются регулярно.

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Чтобы на столкнуться с экстремистским контентом на YouTube, для дополнительной безопасности рекомендуется отключить опцию автопроигрывания. Об этом в своем telegram-канале сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин. «Опцию автопроигрывания я уже давно рекомендую всем отключать. Это одно из базовых правил цифровой гигиены», — написал депутат. По словам Горелкина, большинство видеороликов экстремистского характера либо уже удалены с платформы, либо заблокированы для просмотра на территории РФ, но вероятность наткнуться на них случайно или получить в виде рекомендации от платформы, все же есть. Парламентарий пояснил, что даже если пользователь случайно увидит запрещенный материал и дело дойдет до суда, то стороне обвинения потребуется доказать наличие умысла. В частности, необходимо будет подтвердить, что человек знал о наличии ролика в списке экстремистских, сознательно искал его в интернете и использовал средства обхода блокировок. Как сообщало URA.RU, ранее глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский разъяснил, что ответственность за просмотр экстремистских видео на YouTube наступает только в случае, если ролик включен в официальный список соответствующих материалов Минюста РФ. При этом он уточнил, что такие реестры формируются и обновляются регулярно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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