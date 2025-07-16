16 июля 2025

Два украинских БПЛА сбито над Смоленской областью

© Служба новостей «URA.RU»
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Пострадавших и разрушений нет
Пострадавших и разрушений нет Фото:

Два беспилотника, принадлежащих Вооруженным силам Украины, были нейтрализованы средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) на территории Смоленской области. Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин.

«На территории Смоленской области средствами радиоэлектронной борьбы Министерства обороны России подавлены два украинских беспилотника», — отметил глава региона в своем telegram-канале. По его словам, беспилотные летательные аппараты были обнаружены и обезврежены российскими военными, что позволило предотвратить возможные последствия их падения.

В результате инцидента никто не пострадал, а разрушений инфраструктуры зафиксировано не было. Оперативные службы уже работают на месте падения обломков для проведения необходимых мероприятий и проверки территории.

Ранее дроны ВСУ атаковали Белгород. В результате два человека погибли, еще трое пострадали. 

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Два беспилотника, принадлежащих Вооруженным силам Украины, были нейтрализованы средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) на территории Смоленской области. Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин. «На территории Смоленской области средствами радиоэлектронной борьбы Министерства обороны России подавлены два украинских беспилотника», — отметил глава региона в своем telegram-канале. По его словам, беспилотные летательные аппараты были обнаружены и обезврежены российскими военными, что позволило предотвратить возможные последствия их падения. В результате инцидента никто не пострадал, а разрушений инфраструктуры зафиксировано не было. Оперативные службы уже работают на месте падения обломков для проведения необходимых мероприятий и проверки территории. Ранее дроны ВСУ атаковали Белгород. В результате два человека погибли, еще трое пострадали. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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