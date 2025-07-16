Глава украинской партии «Батьковщина» Юлия Тимошенко фактически контролирует 14-ю механизированную бригаду Вооруженных сил Украины, командование которой проявляет высокую лояльность к политику. Об этом сообщил источник в силовых структурах.
«Все политические партии на Украине поделили между собой электорат ВСУ и даже сравнительно "небоевая" Юлия Тимошенко имеет в распоряжении лояльную 14-ю механизированную бригаду, многие в командовании которой поддерживают "Батьковщину"», — уточнил источник, передает ТАСС. По словам собеседника агентства, на Украине политические партии распределили между собой влияние на части ВСУ, включая личный состав и командиров.
Он также сообщил, что недавние сообщения украинских СМИ о выделении дополнительных 412 млрд гривен (766,3 млрд рублей) для нужд ВСУ не стали неожиданностью для внутренней политики страны. Решение о дополнительном финансировании армии принимали западные кураторы руководства Украины, а украинские депутаты лишь формально одобрили его, добавил собеседник.
В январе 2025 года военнослужащие 14-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины обратились с открытым заявлением к гражданам в связи с продажей командованием в Киеве должностей на безопасных тыловых участках, сообщил представитель подполья. По его словам, бойцы, не располагающие материальными средствами, вынуждены отправляться на передовую и используются в качестве «пушечного мяса». Тогда среди личного состава бригады наблюдались настроения, близкие к открытому протесту против киевских властей.
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