16 июля 2025

Число пострадавших после атаки ВСУ на Белгород выросло

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Всем пострадавшим от атаки БПЛА оказывают медицинскую помощь
Всем пострадавшим от атаки БПЛА оказывают медицинскую помощь Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины на Белгород 16 июля число пострадавших увеличилось до шести человек. Все они были госпитализированы с травмами средней тяжести. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Количество раненых в результате сегодняшних атак увеличилось до шести человек. Все доставлены в медицинские учреждения, у всех состояние средней степени тяжести. Вся необходимая помощь оказывается», — написал Гладков.

По словам губернатора, на месте продолжается подомовой обход территории. Это необходимо для выявления возможных пострадавших и уточнения ущерба.

Как сообщало URA.RU ранее, в результате атаки беспилотников ВСУ на Белгород 16 июля погиб мирный житель. Глава региона принес искренние соболезнования родным и близким мужчины.

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В результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины на Белгород 16 июля число пострадавших увеличилось до шести человек. Все они были госпитализированы с травмами средней тяжести. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. «Количество раненых в результате сегодняшних атак увеличилось до шести человек. Все доставлены в медицинские учреждения, у всех состояние средней степени тяжести. Вся необходимая помощь оказывается», — написал Гладков. По словам губернатора, на месте продолжается подомовой обход территории. Это необходимо для выявления возможных пострадавших и уточнения ущерба. Как сообщало URA.RU ранее, в результате атаки беспилотников ВСУ на Белгород 16 июля погиб мирный житель. Глава региона принес искренние соболезнования родным и близким мужчины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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