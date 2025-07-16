Число пострадавших после атаки ВСУ на Белгород выросло

В результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины на Белгород 16 июля число пострадавших увеличилось до шести человек. Все они были госпитализированы с травмами средней тяжести. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Количество раненых в результате сегодняшних атак увеличилось до шести человек. Все доставлены в медицинские учреждения, у всех состояние средней степени тяжести. Вся необходимая помощь оказывается», — написал Гладков.
По словам губернатора, на месте продолжается подомовой обход территории. Это необходимо для выявления возможных пострадавших и уточнения ущерба.
Как сообщало URA.RU ранее, в результате атаки беспилотников ВСУ на Белгород 16 июля погиб мирный житель. Глава региона принес искренние соболезнования родным и близким мужчины.
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