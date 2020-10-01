Инсайды ХМАО: прокурор спряталась в туалете

Новые эмодзи от Apple пригодятся жителям ХМАО Коллаж: URA.RU

В региональном правительстве из-за неопределенности, связанной с формированием нового кабмина, решили устроить тотализатор — чиновники делают ставки, кто уйдет, а кто останется. До ставок на мэров пока не дошло, но от этого нервозности у них не меньше — не все главы территорий, кому предстоит пройти конкурсные процедуры до конца года, имеют высокие шансы на победу.

«Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее.

В правительстве устроили тотализатор

Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Слухмейкеры из регионального правительства рассказывают, что рядовые служащие решили развлечь себя на фоне отсутствия достоверной информации о новом составе кабинета вице-губернаторов и устроили тотализатор. «Нашелся один человек, который натурально принимает ставки на то, кто останется, а кто покинет правительство, причем условия разные, как в настоящей букмекерской конторе. На фаворитов, по поводу которых сомнений в их судьбе нет, ставки тоже принимаются по высокому коэффициенту. Например, если поставить тысячу рублей на увольнение Анатолия Уткина, который возглавляет аппарат губернатора, можно выиграть 12 тысяч. А вот в продолжение карьеры Александра Тиртоки в правительстве почти не верят», — рассказывает слухач.

Что стоит за карьерным взлетом нового вице-губернатора

В политтусовке ХМАО обсуждают стремительный карьерный взлет нового югорского вице-губернатора Владислава Нигматулина, который должен будет курировать строительство геномной лаборатории в Сургуте и реализацию всего проекта создания научно-технологического центра. Говорят, что его звезда зашла на ребрендинге уже существовавшей идеи. «В Ханты-Мансийске уже существовал НИИ стволовых клеток. Правда, в начале 2020 года он был реорганизован. Нигматулин же просто сумел саму эту идею удачно оформить в новый проект и защитить его во время учебы окружного правительства в Сколково. Правда, многие специалисты, которые занимались этой темой уже уехали из Югры. Так что новому вице-губернатору придется заниматься теперь этой темой практически с нуля», — шепчутся инсайдеры.

Мэры нервничают перед встречей с губернатором ХМАО

Югорские мэры нервничают в преддверие отчетов перед губернатором ХМАО Натальей Комаровой. Глава региона уже начала встречи с градоначальниками. Первыми в этом списке оказались те, у кого осенью заканчивается срок полномочий. «Встреча с губернатором перед стартом выборов — это конечно хороший знак. Тем более, если она публично объявляет о поддержке. Но она и ставит новые задачи. А они могут быть крайне сложными. Понятно, что после публичного обещания их выполнить, давать обратный ход не получится», — переговариваются югорские политики.

Дума Мегиона может стать главным оплотом протеста в ХМАО

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Поговаривают, что почти полностью пересобранная дума Мегиона, где сформировалось самое крупное в регионе коммунистическое лобби, может доставить реальные проблемы и не только на уровне города, но пока мешает эпидемия. «Туда попали очень громкие и активные депутаты от КПРФ, которые, как только ситуация с коронавирусом сойдет на нет, начнут протесты. Не исключено, что протестный опыт они затем масштабируют на весь регион и тогда региональной власти придется с ними что-то делать. Поставить „своего“ человека на мэрский пост им вряд ли удастся, но политическое влияние они точно усилят», — считает информированный источник.

В ХМАО хотят ликвидировать фонд поддержки предпринимательства

Поговаривают, что окружные власти собираются ликвидировать фонд поддержки предпринимательства Югры. Сама структура со всеми финансами, имуществом и персоналом вольется в фонд развития ХМАО. Наблюдатели расценивают происходящее как аппаратную победу вице-губернатора Югры Алексея Забозлаева над другим заместителем главы региона — Николаем Милькисом. «Возможно, что после реорганизации к фонду будет иметь какое-то отношение семейная чета Павла и Ольги Сидоровых. В бытность своего вице-губернаторства супруг курировал эту структуру, а жена ее возглавляла», — шепчутся слухачи.

Власти Сургута хотят следующим летом перекопать весь город

Говорят, что мэрия Сургута обсуждает возможность реализации глобального коммунального эксперимента летом 2021 года. Чиновники задумали привести в порядок сразу сто дворов. Стоимость проекта составит около миллиарда рублей. «Ключевой вопрос даже не деньгах — их в бюджетах разного уровня найти будет можно. Для такого благоустройства придется перекопать чуть ли не весь город. Для начала нужно понять, готовы ли к такой беспрецедентной ремонтной кампании подрядчики. А второй аспект — это жители. Готовы ли они будут потерпеть неудобства несколько летних месяцев, чтобы затем забыть о ямах и колдобинах во дворах», — обсуждают в городской администрации.

Скандального мэра защищали из-под палки

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Ходят слухи, что серия видеообращений в соцсетях от трудовых коллективов в поддержку главы Белого Яра Елены Никифоровой, которая сейчас находится под следствием из-за подозрений в злоупотреблении должностными полномочиями, появились на добровольно-принудительной основе. «В руководстве местных спорткомплексов, учреждений культуры и образования работают родственники и друзья главы поселка. Понятно, что они и организовали этот флешмоб и обязали сотрудников постоять на заднем фоне для массовости во время записи роликов. Хотя можно подумать, что бюджетникам больше заняться нечем во время рабочего дня».

Прокурор из Нижневартовского района пряталась в туалете

Слухачи рассказывают, что заместитель прокурора Нижневартовского района Татьяна Киселева устроила скандал на встрече с жителями района. «Когда Киселева увидела телекамеры — заперлась в туалете и долго не могла начать мероприятие, требуя, чтобы журналисты ушли, куда-то названивала заперевшись в кабинке. Жители и депутаты пришли к ней на прием, а она фактически их проигнорировала и только отнекивалась, от общения со СМИ отказалась», — рассказывает инсайдер, присутствовавший на мероприятии, добавив, что Киселеву возмутило присутствие журналистов. «Она заявила, что с ней присутствие СМИ не согласовали. Она вообще понимает, что такое закон о СМИ и публичное мероприятие?» — возмутился слухач.

В региональной полиции устроили скандал из-за слухов о генерале

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Поговаривают, что глава окружной полиции Василий Романица устроил разнос своих подчиненных за то, что кто-то из них стал распространять слухи о его увольнении. Досталось якобы вообще всем. «Начали, конечно, с заместителей, но те быстро „перевели стрелки“ на своих подчиненных, и так по нисходящей — концов не найти», — говорит слухач.

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