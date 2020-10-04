Названы шесть главных опасностей выборов в Госдуму

Статус Госдумы, которую возглавляет Вячеслав Володин (впереди справа), вырастет за счет участия в формировании правительства, которым руководит Михаил Мишустин (впереди слева) Фото: Владимир Андреев © URA.RU

статья из сюжета Досрочные выборы в Госдуму

Технологии, которыми российские власти улучшили свои результаты на выборах в 2020 году, могут не сработать через год, когда россияне будут избирать новый состав Госдумы. Предупреждение об этом содержится в новом рейтинге губернаторов «Госсовет 2.0», который выпустил холдинг «Минченко консалтинг» Евгения Минченко. Эксперты проанализировали региональные выборы Единого дня голосования, считающиеся репетицией кампании в Госдуму.

Аналитики «Минченко консалтинг» признали прошедшую региональную кампанию успешной для властей: на всех 18-ти губернаторских выборах не было вторых туров, а сразу шесть кандидатов от власти набрали более 80% голосов. На это повлияло изменение информационного фона с внутренней на внешнюю политику, досрочное и трехдневное голосование, а также меры по размыванию «левого» фланга»: участие в выборах спойлеров КПРФ, выдвижение «левых» политиков в Совет Федерации. Коммунисты, чьи кандидаты показали второй результат на всех губернаторских выборах, где участвовали, не только не смогли набрать больше 8,3%, но и не закрыли кандидатами все территории.

Победу губернаторам принесло досрочное и трехдневное голосования Фото: «Минченко консалтинг»

Авторы доклада признали, что выборы-2020 «сделало досрочное голосование» и «экстраординарная электоральная мобилизация» (пример из таблицы).

В то же время аналитики «Минченко консалтинг» определили главные риски:

1. Совмещение думской кампании с выборами других уровней.

2. Предстоит придумать механизм передачи рейтингов «Единой России» от глав регионов, набравших самый высокий процент.

3. Протест сконцентрирован в городах, и не везде его могут уравновесить сельские избиратели.

4. В некоторых территориях есть оппозиционные элиты, которым стоит уделить особое внимание.

5. Нужно купировать экологические, межнациональные проблемы

Кандидаты от оппозиции нигде не смогли получить больше 8,3% Фото: «Минченко консалтинг»

6. и применить сдерживающие технологии в отношении протестной мобилизации в соцсетях.

Автор рейтинга Евгений Минченко убежден, что уроки региональных кампаний скорректируют тактику и стратегию предстоящих выборов в Госдуму. И одной из главных проблем он считает совмещение федеральной, региональной и местных кампаний.

«К выборам в Госдуму нас ждет очередное обострение с Западом. Чтобы была мобилизация провластного электората, власти сохранят трехдневное голосование. Но сложность в том, что будет большое количество выборов и большое количество интересантов, у которых принципиально иная мотивация. Например, на выборах в Заксобрания будет гораздо более ожесточенная борьба, чем на выборах губернаторов», — предостерег эксперт.

URA.RU сообщало, что рассматривается вариант переноса региональных кампаний на апрель 2021 года, что позволит в сентябре избирать только Госдуму.

Евгений Минченко считает, что из региональная кампания принесла ценные уроки Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Политолог, доктор политических наук Сергей Черняховский соглашается, что кампания-2020 может быть одним из индикаторов при подготовке в выборам в Госдуму, но не единственным. «Прошедшая кампания — это лишь некоторый замер ситуации. Думаю, выработка стратегии и приемов [к выборам в Госдуму] еще впереди. Потому что будут учитываться многие другие обстоятельства — и опыт Беларуси, и региональных выборов. К тому же на выборах в Госдуму будет другая повестка дня», — обращает внимание он.

Для политолога, старшего преподавателя МГИМО Алексея Зудина наиболее интересным моментом в региональных выборах было появление новых партий. Правда, он пока не совсем понимает, насколько этот феномен значим. По его словам, у думский оппозиции есть две проблемы — возраст руководства и связь с уходящими политическими эпохами (они появились десятилетия назад, когда была другая повестка). Проблема «Единой России» традиционна — она отвечает за все, крупные и мнимые проблемы будут проецироваться на нее.

Вступление в силу поправок в Конституцию об усилении статуса Госдумы увеличит ценность мандата Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

«Главные события впереди. И самую важную роль будет играть новая перспектива, которая возникла у партий в связи с изменившимся статусом Думы. Он будет влиять на кампанию. Поправки в Конституцию предполагают, что новая Дума будет участвовать в формировании правительства. Цена мандата резко увеличивается. Это вызовет рост внимания элит к партиям вообще и к думским — прежде всего. Пока поправки в Конституцию только рассматриваются. После их принятия можно будет ждать реакции со стороны элит. Так что главная интрига — резкое повышение ценности Думы — пока латентна, но обязательно проявится», — резюмировал Зудин.