Главный фаворит на пост главы Сургута дал первое интервью URA.RU

Кандидат в главы Сургута Андрей Филатов проводит серию встреч с городским истеблишментом Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

статья из сюжета Выборы мэра Сургута

У главного фаворита предвыборной гонки на пост мэра Сургута Андрея Филатова было несколько интересных вариантов продолжения карьеры, но он решил сделать ставку на участие в конкурсе на должность мэра крупнейшего города ХМАО. При этом его раздражает публичное давление и попытка политического истеблишмента слепить из Сургута образ неприступной крепости, которую нужно брать приступом.

Сейчас Филатов в статусе претендента на пост градоначальника общается с местными элитами, ведет переговоры с людьми, которые могут войти в состав его команды в случае избрания и строит планы стратегического развития будущего Сургута на пять лет. О страхах перед мэрским креслом, желании постучать кулаком в окружной столице и взаимоотношениях с «Сургутнефтегазом» он рассказал в эксклюзивном интервью URA.RU.

Андрея Филатова называли одним из главных претендентов на кресло главы Сургута с момента ухода Вадима Шувалова Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Андрей Сергеевич, в Сургуте давно ждали, что вы примете участие в выборах мэра. А документы на регистрацию вы принесли только после перезапуска всей процедуры. Почему?

— Все просто, планов на участие в первом конкурсе не было. И все, никакой конспирологии. Мы иногда пытаемся сложное сделать простым, а простое сложным. Когда объявили второй конкурс, тогда и было принято решение. А до этого момента я просто размышлял о таком варианте развития карьеры.

Говорят, что вы одновременно рассматривались и на должность вице-губернатора Югры и главы Сургута. Почему в итоге остановились на втором варианте?

— А почему только два варианта? Жизненных развилок всегда намного больше. Но не буду их комментировать. Остановлюсь на истории с Сургутом. Государственная и муниципальная служба является моей магистральной карьерой. Хотя до этого я имел отношение к бизнесу. Но сейчас появилась возможность попробовать себя в роли главы крупнейшего города Югры. Такая работа является большим вызовом. Но мы растем через сложности. Это не спонтанное решение. Я принял его после различных консультаций, сверил с единомышленниками, в том числе и с командой «Единой России». Но, безусловно, сначала решение за комиссией 20 февраля, а затем, если комиссия предложит мою кандидатуру Думе, окончательное слово за депутатами городской думы на заседании 27 февраля.

Варягов в сургутской политике традиционно не любят. Готовы к холодному приему со стороны местных элит?

— Такого приема не ощущаю, хотя тезис этот слышу постоянно. Но я и не прошу меня любить. Вообще, постоянно звучат такие фразы — в Сургуте варягов не любят, Сургут — грозовое поле, позиция главы города — это расстрельная должность. Таким образом, формируется образ неприступной крепости. И вот представьте, появляется действительно сильный кандидат. Я не про себя сейчас говорю, а вообще, и его начинают пугать всеми этими образами.

Да он скажет: «Ребят, тренируйтесь тогда сами! Я пошел».

Давайте определимся, что нужно Сургуту. Ну, вряд ли главный критерий для главы города, чтобы человек был здесь рожден. Ну, давайте сверяться все-таки по профессиональным требованиям, а не просто на уровне свой-чужой.

Экс-глава Сургута Дмитрий Попов после завершения судебного процесса по уголовному делу, где был полностью оправдан, заявлял журналистам, что не при каких обстоятельствах не хотел бы вновь оказаться в кресле мэра. И, наверное, неспроста. В современных реалиях на главу города сыплются все шишки…

— Это очень серьезный вопрос, Дмитрий. Я о нем думаю, и наверное, никогда не перестану думать. Очень не хотелось бы подойти к той черте, когда я внутренне бы полностью согласился с высказыванием Дмитрия Валерьевича.

Андрей Филатов помимо депутатской деятельности, имел опыт работы вице-губернатором ХМАО с 2013 по 2015 гг. Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Уверены вы в том, что справились с оформлением всех документов для участия в конкурсе? В прошлый раз на этом этапе споткнулись все кандидаты за исключением одного…

— Я натренированный человек. Я же депутат окружной Думы, работал в правительстве, муниципальным депутатом опять же. На протяжении всех этих лет к кандидатам всегда высокие требования в части предоставления документов. Поэтому нынешняя кампания не стала для меня откровением. Прошел ровно тот же путь, может с небольшими дополнениями, как и депутат Думы Югры, который ежегодно должен декларировать свои доходы.

Вам, как и другим кандидатам на пост мэра нужно будет представить собственный план развития города. Можете в нескольких словах описать, как будет меняться Сургут?

— Я сейчас провожу много встреч, на которых общаюсь с разными жителями города и прошу назвать мне основные проблемы. Сюда можно отнести и благоустройство, и транспортную инфраструктуру, и дворовые территории. Список можно продолжать еще долго. Решение всех этих вопросов, конечно, входит в компетенцию администрации города. Но являются ли они на самом деле корневыми? Мне кажется в этом случае речь может идти о вопросах другого порядка. Ну, например, что является градообразующими факторами Сургута? Как долго они будут удерживаться в нынешнем состоянии? Если они вдруг начнут менять свою силу, чем мы будем их замещать?

Реально ли сделать так, чтобы каждого десятое рабочее место в Сургуте имело высокую добавочную стоимость?

Вот над этим надо работать. А то, что нужны детские сады, школы, качественные дороги и многое другое — не в этом генеральная цель такого города, как Сургут. Все это и так должно быть по определению. А вот как сделать так, чтобы Сургут и в будущем чувствовал себя так же уверенно, как сейчас, несмотря на мировую конъюнктуру цен на энергоносители, как добиться необходимой эстетики города и комфорта окружающей его жителей среды и так далее — это вопросы серьезные.

Андрей Сергеевич, есть ли у вас своя команда? Если предположить, что сургутские депутаты вас поддержат, и вы станете главой города, то приведете ли с собой кого-то в первый же рабочий день?

— Такие планы есть, но придут ли они, кто знает. Может, проспят (смеется). Безусловно, консультации с рядом специалистов ведутся, но абсолютно некорректно и неправильно об этом говорить сейчас. Пока нет решения конкурсной комиссии и депутатов городской думы. Еще раз скажу, я общаюсь на эту тему с разными людьми. Но заявить, что назову сейчас фамилии, и все они уже за дверьми стоят в ожидании, такого нет.

Андрей Филатов пока продолжает занимать пост главы наблюдательного совета авиакомпании «Utair» Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Вас называет требовательным и даже жестким руководителем…

— Я требовательный. Жестким себя не ощущаю. Считаю, я командный руководитель. Если мы договорились сделать работу, то конечно спрошу про сроки и качество, не забуду.

Ну, можно ставить перед подчиненными архи-сложные задачи в сжатые сроки, чтобы они работали на пределе ресурсов. А когда они выдохнутся, заменить на новых.

— Если результат оправдывает средства, то может быть и так. Но это не мой подход. Я привык работать с единомышленниками, чтобы мы были увлечены делом, разделяли общие взгляды.

В 2020 году бюджет Сургута впервые перевалил за 30 миллиардов рублей. Это уже весьма достойная сумма, но аппетит, как известно, приходит во время еды. Вы знаете, как еще увеличить доходную часть городской казны?

— Теоретически, мы можем с вами порассуждать на эту тему. Есть же стандартные методы, от привлечения частных инвестиций до участия в разных программах регионального и федерального уровня. Но чтобы ответить конкретно про Сургут, нужно глубоко погрузиться в бюджетную систему города, разобраться, что входит в операционное содержание, насколько эффективно деньги тратятся, что представляет собой бюджет развития. Только после получения точных ответов на эти вопросы, можно думать о следующих шагах.

Экс-главе Сургута Александру Сидорову за 20 лет его работы на этом посту нередко приходилось ездить в Ханты-Мансийск и стучать там по столу, чтобы окружные власти обратили внимание на какие-то потребности города…

— Если этот метод сегодня сработает, приезжать и стучать по столу в Ханты-Мансийске я буду делать именно так (смеется). Но не уверен, что это в нынешних условиях эффективный способ решения проблем. Если бы это имело успех, то все бы приезжали туда и кричали.

Поверьте, если нужно крикнуть, я крикну.

Но, вообще, не это мой способ достижения результатов. Работа должна строиться на профессиональном предъявлении аргументов. Могу пообещать, что всю энергию я готов тратить на достижение желаемых результатов для города.

Андрей Филатов не планирует регистрироваться в соцсетях популярных среди нынешней молодежи Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Как вы относитесь к современным способам общения с жителями? Вадим Шувалов на посту главы Сургута стал, пожалуй, первым югорским мэром, кто в работе стал большое внимание уделять социальным сетям.

— Я не чужд этим подходам, но не хочу, чтобы моей самоцелью был пиар из серии — смотрите, какой открытый мэр. Открытость нужна для того, чтобы люди понимали логику действий и решений власти. Но та публичность, которая существовала при Вадиме Николаевиче, она будет продолжена, если такая потребность, действительно, существует у сургутян.

То есть вашего появления в Тик Токе в ближайшее время не ждать?

— Было бы с чем, разве что передать доклад в танце (смеется). Нужно опираться все-таки на ценностные вещи в этих каналах передачи информации, а не просто, чтобы они были.

Ну, вы же понимаете, что при условии, если вы станете главой города, ваша фамилия в любом случае будет звучать из каждого утюга.

— Так она уже вроде и сейчас везде звучит. Другое дело, что может измениться уровень нагрузки и ответственности за сказанные слова и действия. Это я осознаю.

Для любого мэра Сургута очень важны хорошие отношения с «Сургутнефтегазом». Нефтяники традиционно участвуют в жизни города, ежегодно тратят деньги на ремонт дорог, вкладываются в строительство и благоустройство соцобъектов. Происходит это все, в том числе за счет личных контактов руководителей администрации и нефтяной компании. Удастся ли вам продолжить такое сотрудничество?

Если мне доверят работу, то я приложу все усилия, чтобы выстроить взаимодействие именно таким образом. Речь идет не только про «Сургутнефтегаз», но и другие предприятия, отрасли, которые обладают в Сургуте мощной производственной базой. Это даже не обсуждается.