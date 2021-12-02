Челябинские инсайды: трансфер генералов отменен

О рейтинге мэров для Текслера, допросе Тефтелева и банкротстве Дубровских. Выпуск 948

03 декабря 2021 в 18:10 Размер текста - 17 +

В регионе продолжают действовать COVID-ограничения Фото: коллаж URA.RU Главы городов и районов Челябинской области пытаются угадать вопросы, которые зададут губернатору Алексею Текслеру жители региона во время «прямой линии». В ЕР радуются тому, что в партийную повестку вернулся экс-спикер заксобрания Владимир Мякуш. А элиты Магнитогорска обсуждают уголовное дело бывшего вице-мэра Валерия Измалкова и особый интерес к городу со стороны ФСБ. «Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Текслер составит новый рейтинг мэров Алексей Текслер готовится к прямой линии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Результаты «прямой линии» губернатора Алексея Текслера станут одним из факторов, по которым оценят итоги работы областных и муниципальных чиновников в 2021 году. «Будет составлен своеобразный рейтинг глав муниципалитетов, министров и руководителей различных ведомств — по чьей линии поступит больше всего вопросов, жалоб и претензий. Соответственно, эти показатели будут учтены при расчете их KPI. Самое главное, что напрягает сейчас чиновников — невозможность заранее подготовиться к грядущим неприятностям. Все вопросы и обращения будут приходить Текслеру, что называется, „в личку“. И до начала „прямой линии“ никто не будет знать, кому и на какую претензию ему предложит ответить в прямом эфире губернатор», — рассказал инсайдер. В ЕР довольны возвращением Мякуша Владимир Мякуш славится как умелый переговорщик Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Челябинские единороссы очень довольны тем, что экс-спикер ЗСО, а ныне советник губернатора Владимир Мякуш стал заместителем секретаря регионального отделения ЕР. А еще всех устроило, что именно такой политический тяжеловес как Мякуш возглавит кадровую комиссию, которой предстоит разбирать бунт депутатов-единороссов Калининского райсовета Челябинска. Партийцы надеются, что советник губернатора сможет разрешить накопившиеся противоречия. «Ситуация с бунтарями внутри партии очень непростая, но у Мякуша есть мудрость и опыт. Он не будет рубить с плеча, но и спросить с провинившихся партийцев может очень строго», — сообщил источник. Депутату не дали шанса повысить карьеру Владимир Перезолов не дождался повышения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Говорят, что депутат заксобрания Владимир Перезолов потерял шанс стать первым вице-спикером из-за своей активности, хотя его кандидатура всерьез рассматривалась. «Он развил бурную деятельность, консультировался со всеми. Уверял, что якобы уже обо всем договорился со спикером ЗСО Александром Лазаревым. Так активничал, что переиграл сам себя. Слишком сильное желание получить повышение вызвало раздражение и тему с повышением Перезолова закрыли», — рассказал инсайдер. По этой же причине ликвидировали ставку первого вице-спикера, чтобы положить конец возможным интригам. Денисенко подвели деньги Не дождался повышения до статуса вице-спикера заксобрания области и депутат ЗСО Алексей Денисенко. Если быть точнее, то его все же повысили, но только до председателя комитета по строительству и ЖКХ. «Денисенко был одним из спонсоров „Единой России“ на выборах в Госдуму в Челябинской области, и это ни для кого не секрет. Для пресечения разговоров о том, что высокие статусы в ЗСО покупаются за деньги, решили рост карьеры Денисенко придержать. Пусть еще поработает, а там посмотрим», — говорят в кулуарах. Другие уверяют, что Денисенко сам не хотел быть вице-спикером, чтобы не терять лишнего времени на свой бизнес. Карликанова уговорили взять нагрузку Юрий Карликанов сохранил статус «серого кардинала» ЗСО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU По словам инсайдеров, вице-спикер челябинского заксобрания Юрий Карликанов, который теперь курирует работу комитета по строительной политике и ЖКХ, не горел желанием брать на себя эту нагрузку. Карликанов и после отставки с поста председателя ЗСО Владимира Мякуша сохранил за собой неофициальный статус «серого кардинала», которого привлекают в решении самых сложных вопросов. Его вполне устраивал тот круг официальных полномочий, что уже был закреплен за ним. «Спикер ЗСО Александр Лазарев буквально уговорил Карликанова присматривать за комитетом и тот согласился» — говорят в кулуарах. Депутат ЗСО лоббирует базы отдыха Михаил Махов просит дать больше свободы турбизнесу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Председателя комитета по экологии заксобрания региона Михаила Махова заподозрили в лоббировании интересов баз отдыха на популярных челябинских озерах, которые относятся к особо охраняемым природным территориям. «На одном из совещаний с бизнес-сообществом Махов заявил, что нужно не увеличивать границы памятников природы, таких как озера Тургояк и Кисегач. Лучше исключить из них территории, занятые базами отдыха и дать владельцам базу свободу действий». Говорят, что это здорово озадачило даже представителей турбизнеса, которые точно знают жесткую позицию областных властей по охране берегов Тургояка и Кисегача. Аппарат ЗСО возглавит чиновник из резиденции губернатора Говорят, что аппарат челябинского заксобрания возглавит первый заместитель управляющего делами губернатора и правительства области Нана Швелидзе. Ранее аппаратом заксобрания руководил спикер ЗСО Владимир Мякуш, но за полтора месяца до отставки он распорядился ввести отдельную должность на эту структуру. «Кандидатура Швелидзе прошла все этапы согласования. К концу декабря она должна преступить к работе», — сообщил инсайдер. Отъезд генерала на Северный Кавказ отложен… Андрей Сергеев задержится в Челябинске Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В полицейском главке региона рассказывают, что перевод начальника ГУ МВД Андрея Сергеева в Северную Осетию откладывается на неопределенный срок. «Думали, что его перевод произойдет сразу после отпуска, из которого Сергеев выходит 5 декабря, но он продолжит работать и дальше. Это связанно с кадровыми перестановками внутри системы МВД. Замминистра внутренних дел РФ Аркадий Гостев назначен директором ФСИН. Поэтому в аппарате МВД будут перестановки и все переводы внутри России отложили на потом. Кстати, Сергеев не хочет ехать в Северную Осетию и может успеет договориться, чтобы ему дали другой регион», — сообщил источник. …как и смена руководства ГУФСИН В Челябинской области также откладываются кадровые перестановки в региональном ГУФСИН. Ведомством в статусе врио продолжит руководить Сергей Бульчук. «Еще в августе ждали, что в Челябинск приедет Алан Купеев, который сейчас руководит аналогичным ведомством в Архангельской области. Потом его приезд был отложен до окончания масштабной проверки ФСИН, начатой из-за пыток заключенных. А теперь после смены руководства на федеральном уровне, в регионах решения опять отложены», — сообщил инсайдер. Банкротство актива Дубровских вскрывает все больше нарушений Алексей Павлюк остается в СИЗО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Инсайдеры сообщают, что процесс по банкротству ПО «Монтажник» семьи экс-губернатора Бориса Дубровского, дает все больше информации для уголовного дела в отношении экс-директора фирмы Алексею Павлюка, который сейчас находится в СИЗО. Так, по требованию конкурсной управляющей «Монтажника» Елены Соломки наложен арест на 22 млн рублей. А деньги выводились, когда фирма на бюджетные средства строила конгресс-холл в Челябинске, а Дубровский-старший был губернатором. «Судебный процесс вскрывает такие финансовые цепочки, что силовикам только остается все фиксировать», — рассказывает источник. В Челябинске может появиться новая «горячая точка» Говорят, что ситуация, подобная тому, что происходит в Калининском районе Челябинска, где часть депутатов-единороссов демонстративно игнорирует решения «ЕР», может повториться и в центральном райсовете города. «Калининским бунтарям помогает то, что их поддерживают депутаты от других партий и беспартийные. С нужным количеством голосов им удается блокировать важные решения, добиваясь самороспуска. В центральном райсовете несколько иная ситуация. Там только три депутата, которые могли бы устроить бунт. Это Марсель Хазиев, Елена Вахтина и Роман Никитин. Остальные депутаты вполне вменяемые и их количества хватит, чтобы не допустить бунта», — сомневаются в кулуарах. В Магнитогорске ждут новых уголовных дел Валерий Измалков обвиняется в коррупции Фото: Илья Московец © URA.RU Громкое задержание бывшего вице-мэра Магнитогорска Валерия Измалкова, обвиняемого в получении взяток, стала самой обсуждаемой во втором по величине городе области. Задержание произошло чуть ли ни в тот день, когда силовики пришли к бывшему главному технологу городского водоканала Александру Листовому. Ему тоже вменяется получение взятки. Теперь в городе все ломают головы, чем так вызван интерес ФСБ к бывшим чиновникам? «Мало кто помнит, что в 2020 году мэрию Магнитогорска проверяла Контрольно-счетная палата области (КСП). В последний раз такая ревизия была в 2013 году. Так что проверяли и работу прежнего руководства мэрии, а материалы аудита сразу же забрали силовики. Акт проверки не умещался в одной папке, там предостаточно фактуры для новых дел», — рассказал инсайдер. К экс-мэру Челябинска опять придут силовики Евгений Тефтелев расскажет о своем бывшем заме Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Арестованный по подозрению в получении взятки бывший вице-мэр Магнитогорска Валерий Измалков начинал свою карьеру, когда городом руководил Евгений Тефтелев. «Когда Измалкова повысили до вице-мэра, он был у Тефтелева ключевым заместителем, особо доверенным лицом. Интересно, будут ли Тефтелева опрашивать как свидетеля?» — гадают в городе. Это становится особо интересным, учитывая, что сам Тефтелев находится в СИЗО и был осужден за получение взяток в тот период, когда был мэром Челябинска. Говорят, что Тефтелева действительно допросят по делу Измалкова, но только чтобы составить характеристику на бывшего вице-мэра. Взятки, по версии следствия, Измалков брал в 2015—2016 годах, а Тефтелев в это время уже руководил Челябинском. В Озерске ждут нового начальника полиции Как сообщают инсайдеры, в управлении МВД по Озерску к концу года должен смениться руководитель. «Управление возглавит Кирилл Черепенькин, который сейчас руководит межмуниципальным МВД „Карталинский“. Приказ уже подписан», — рассказал инсайдер. Остается неясным, что будет с начальником полиции Сергеем Ревякиным. Уйдет в отставку из органов или его переведут на новую должность? Аминову запретили садиться за руль Сибагатулла Аминов любит садиться за руль Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Инсайдеры сообщают, что в правительстве области очень недовольны историей с ДТП, в которое попал глава Кунашакского района Сибагатулла Аминов. «После того как он попал в первое ДТП, ему велели не садиться за руль служебного автомобиля и пользоваться услугами водителя. Но он упорно продолжает ездить сам, демонстрируя таким образом свою демократичность. Теперь главе вновь сказали, чтобы он больше никогда не садился за машину с номерами ООО. ДТП с госномерами — всегда особое ЧП, которое привлекает внимание общественности. Даже если водитель служебной машины не виноват. Если Аминову нравится водить машину — пусть ездит на своей», — рассказал источник. Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Челябинск » и в viber-канале « Челябинск », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Главы городов и районов Челябинской области пытаются угадать вопросы, которые зададут губернатору Алексею Текслеру жители региона во время «прямой линии». В ЕР радуются тому, что в партийную повестку вернулся экс-спикер заксобрания Владимир Мякуш. А элиты Магнитогорска обсуждают уголовное дело бывшего вице-мэра Валерия Измалкова и особый интерес к городу со стороны ФСБ. «Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Текслер составит новый рейтинг мэров Результаты «прямой линии» губернатора Алексея Текслера станут одним из факторов, по которым оценят итоги работы областных и муниципальных чиновников в 2021 году. «Будет составлен своеобразный рейтинг глав муниципалитетов, министров и руководителей различных ведомств — по чьей линии поступит больше всего вопросов, жалоб и претензий. Соответственно, эти показатели будут учтены при расчете их KPI. Самое главное, что напрягает сейчас чиновников — невозможность заранее подготовиться к грядущим неприятностям. Все вопросы и обращения будут приходить Текслеру, что называется, „в личку“. И до начала „прямой линии“ никто не будет знать, кому и на какую претензию ему предложит ответить в прямом эфире губернатор», — рассказал инсайдер. В ЕР довольны возвращением Мякуша Челябинские единороссы очень довольны тем, что экс-спикер ЗСО, а ныне советник губернатора Владимир Мякуш стал заместителем секретаря регионального отделения ЕР. А еще всех устроило, что именно такой политический тяжеловес как Мякуш возглавит кадровую комиссию, которой предстоит разбирать бунт депутатов-единороссов Калининского райсовета Челябинска. Партийцы надеются, что советник губернатора сможет разрешить накопившиеся противоречия. «Ситуация с бунтарями внутри партии очень непростая, но у Мякуша есть мудрость и опыт. Он не будет рубить с плеча, но и спросить с провинившихся партийцев может очень строго», — сообщил источник. Депутату не дали шанса повысить карьеру Говорят, что депутат заксобрания Владимир Перезолов потерял шанс стать первым вице-спикером из-за своей активности, хотя его кандидатура всерьез рассматривалась. «Он развил бурную деятельность, консультировался со всеми. Уверял, что якобы уже обо всем договорился со спикером ЗСО Александром Лазаревым. Так активничал, что переиграл сам себя. Слишком сильное желание получить повышение вызвало раздражение и тему с повышением Перезолова закрыли», — рассказал инсайдер. По этой же причине ликвидировали ставку первого вице-спикера, чтобы положить конец возможным интригам. Денисенко подвели деньги Не дождался повышения до статуса вице-спикера заксобрания области и депутат ЗСО Алексей Денисенко. Если быть точнее, то его все же повысили, но только до председателя комитета по строительству и ЖКХ. «Денисенко был одним из спонсоров „Единой России“ на выборах в Госдуму в Челябинской области, и это ни для кого не секрет. Для пресечения разговоров о том, что высокие статусы в ЗСО покупаются за деньги, решили рост карьеры Денисенко придержать. Пусть еще поработает, а там посмотрим», — говорят в кулуарах. Другие уверяют, что Денисенко сам не хотел быть вице-спикером, чтобы не терять лишнего времени на свой бизнес. Карликанова уговорили взять нагрузку По словам инсайдеров, вице-спикер челябинского заксобрания Юрий Карликанов, который теперь курирует работу комитета по строительной политике и ЖКХ, не горел желанием брать на себя эту нагрузку. Карликанов и после отставки с поста председателя ЗСО Владимира Мякуша сохранил за собой неофициальный статус «серого кардинала», которого привлекают в решении самых сложных вопросов. Его вполне устраивал тот круг официальных полномочий, что уже был закреплен за ним. «Спикер ЗСО Александр Лазарев буквально уговорил Карликанова присматривать за комитетом и тот согласился» — говорят в кулуарах. Депутат ЗСО лоббирует базы отдыха Председателя комитета по экологии заксобрания региона Михаила Махова заподозрили в лоббировании интересов баз отдыха на популярных челябинских озерах, которые относятся к особо охраняемым природным территориям. «На одном из совещаний с бизнес-сообществом Махов заявил, что нужно не увеличивать границы памятников природы, таких как озера Тургояк и Кисегач. Лучше исключить из них территории, занятые базами отдыха и дать владельцам базу свободу действий». Говорят, что это здорово озадачило даже представителей турбизнеса, которые точно знают жесткую позицию областных властей по охране берегов Тургояка и Кисегача. Аппарат ЗСО возглавит чиновник из резиденции губернатора Говорят, что аппарат челябинского заксобрания возглавит первый заместитель управляющего делами губернатора и правительства области Нана Швелидзе. Ранее аппаратом заксобрания руководил спикер ЗСО Владимир Мякуш, но за полтора месяца до отставки он распорядился ввести отдельную должность на эту структуру. «Кандидатура Швелидзе прошла все этапы согласования. К концу декабря она должна преступить к работе», — сообщил инсайдер. Отъезд генерала на Северный Кавказ отложен… В полицейском главке региона рассказывают, что перевод начальника ГУ МВД Андрея Сергеева в Северную Осетию откладывается на неопределенный срок. «Думали, что его перевод произойдет сразу после отпуска, из которого Сергеев выходит 5 декабря, но он продолжит работать и дальше. Это связанно с кадровыми перестановками внутри системы МВД. Замминистра внутренних дел РФ Аркадий Гостев назначен директором ФСИН. Поэтому в аппарате МВД будут перестановки и все переводы внутри России отложили на потом. Кстати, Сергеев не хочет ехать в Северную Осетию и может успеет договориться, чтобы ему дали другой регион», — сообщил источник. …как и смена руководства ГУФСИН В Челябинской области также откладываются кадровые перестановки в региональном ГУФСИН. Ведомством в статусе врио продолжит руководить Сергей Бульчук. «Еще в августе ждали, что в Челябинск приедет Алан Купеев, который сейчас руководит аналогичным ведомством в Архангельской области. Потом его приезд был отложен до окончания масштабной проверки ФСИН, начатой из-за пыток заключенных. А теперь после смены руководства на федеральном уровне, в регионах решения опять отложены», — сообщил инсайдер. Банкротство актива Дубровских вскрывает все больше нарушений Инсайдеры сообщают, что процесс по банкротству ПО «Монтажник» семьи экс-губернатора Бориса Дубровского, дает все больше информации для уголовного дела в отношении экс-директора фирмы Алексею Павлюка, который сейчас находится в СИЗО. Так, по требованию конкурсной управляющей «Монтажника» Елены Соломки наложен арест на 22 млн рублей. А деньги выводились, когда фирма на бюджетные средства строила конгресс-холл в Челябинске, а Дубровский-старший был губернатором. «Судебный процесс вскрывает такие финансовые цепочки, что силовикам только остается все фиксировать», — рассказывает источник. В Челябинске может появиться новая «горячая точка» Говорят, что ситуация, подобная тому, что происходит в Калининском районе Челябинска, где часть депутатов-единороссов демонстративно игнорирует решения «ЕР», может повториться и в центральном райсовете города. «Калининским бунтарям помогает то, что их поддерживают депутаты от других партий и беспартийные. С нужным количеством голосов им удается блокировать важные решения, добиваясь самороспуска. В центральном райсовете несколько иная ситуация. Там только три депутата, которые могли бы устроить бунт. Это Марсель Хазиев, Елена Вахтина и Роман Никитин. Остальные депутаты вполне вменяемые и их количества хватит, чтобы не допустить бунта», — сомневаются в кулуарах. В Магнитогорске ждут новых уголовных дел Громкое задержание бывшего вице-мэра Магнитогорска Валерия Измалкова, обвиняемого в получении взяток, стала самой обсуждаемой во втором по величине городе области. Задержание произошло чуть ли ни в тот день, когда силовики пришли к бывшему главному технологу городского водоканала Александру Листовому. Ему тоже вменяется получение взятки. Теперь в городе все ломают головы, чем так вызван интерес ФСБ к бывшим чиновникам? «Мало кто помнит, что в 2020 году мэрию Магнитогорска проверяла Контрольно-счетная палата области (КСП). В последний раз такая ревизия была в 2013 году. Так что проверяли и работу прежнего руководства мэрии, а материалы аудита сразу же забрали силовики. Акт проверки не умещался в одной папке, там предостаточно фактуры для новых дел», — рассказал инсайдер. К экс-мэру Челябинска опять придут силовики Арестованный по подозрению в получении взятки бывший вице-мэр Магнитогорска Валерий Измалков начинал свою карьеру, когда городом руководил Евгений Тефтелев. «Когда Измалкова повысили до вице-мэра, он был у Тефтелева ключевым заместителем, особо доверенным лицом. Интересно, будут ли Тефтелева опрашивать как свидетеля?» — гадают в городе. Это становится особо интересным, учитывая, что сам Тефтелев находится в СИЗО и был осужден за получение взяток в тот период, когда был мэром Челябинска. Говорят, что Тефтелева действительно допросят по делу Измалкова, но только чтобы составить характеристику на бывшего вице-мэра. Взятки, по версии следствия, Измалков брал в 2015—2016 годах, а Тефтелев в это время уже руководил Челябинском. В Озерске ждут нового начальника полиции Как сообщают инсайдеры, в управлении МВД по Озерску к концу года должен смениться руководитель. «Управление возглавит Кирилл Черепенькин, который сейчас руководит межмуниципальным МВД „Карталинский“. Приказ уже подписан», — рассказал инсайдер. Остается неясным, что будет с начальником полиции Сергеем Ревякиным. Уйдет в отставку из органов или его переведут на новую должность? Аминову запретили садиться за руль Инсайдеры сообщают, что в правительстве области очень недовольны историей с ДТП, в которое попал глава Кунашакского района Сибагатулла Аминов. «После того как он попал в первое ДТП, ему велели не садиться за руль служебного автомобиля и пользоваться услугами водителя. Но он упорно продолжает ездить сам, демонстрируя таким образом свою демократичность. Теперь главе вновь сказали, чтобы он больше никогда не садился за машину с номерами ООО. ДТП с госномерами — всегда особое ЧП, которое привлекает внимание общественности. Даже если водитель служебной машины не виноват. Если Аминову нравится водить машину — пусть ездит на своей», — рассказал источник. Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.