Пермский край потратит миллионы рублей на подготовку архитекторов

Обучение по направлению «Цифровая архитектура» начнется в 2023 году Фото: ПНИПУ © URA.RU

Вопрос выделения Пермскому национальному исследовательскому политехническому университету (ПНИПУ) субсидии в виде гранта на подготовку специалистов рассматривался на заседании краевого правительства 7 декабря. Предложение о выделении вузу 23 млн рублей на открытие целевой образовательной программы «Цифровая архитектура» члены краевого правительства поддержали единогласно. URA.RU узнало, когда стартует обучение, и как политех будет готовить кадры.

Говоря о важности открытия данного направления в ПНИПУ, губернатор Дмитрий Махонин напомнил коллегам о кадровом «голоде» с которым столкнулся регион. «Вопрос подготовки соответствующих кадров рассматривался ранее членами градостроительного совета. И тогда мы решили для себя (и я считаю, это правильное решение): проработать вопрос создания новой программы для подготовки специалистов в области классической архитектуры, цифровизации проектирования, территориального планирования. Наличие таких специалистов, их переподготовка позволит нам не только реализовать самые передовые архитектурные проекты, но и улучшить качество проектирования социальных строек, создавать более комфортную городскую среду», — подчеркнул Махонин.

На картинке одна из работ студентов кафедры «Архитектура и урбанистика» — здание автовокзала Фото предоставлено Ксенией Сарайкиной, ПНИПУ

Министр образования края Раиса Кассина согласилась с главой региона, что регион нуждается в архитекторах, обладающих цифровыми компетенциями. Однако в крае не было программ, по которым бы их могли готовить. Сейчас таковая появилась, и ПНИПУ уже получил лицензирование на обучение по данному направлению. Оно будет проходить на кафедре «Архитектура и урбанистика», рассказала URA.RU декан строительного факультета Пермского Политеха Ксения Сарайкина.

«Мы разработали учебный план. За пример взяли программы европейских вузов: Гданьский технологический университет (Гданьск, Польша), университет Павии (Милан, Италия), Высшая школа инженерного образования университета Валенсии (Испания)», — отметила Сарайкина.

Студенты ПНИПУ учатся создавать 3D модели зданий Фото предоставлено Ксенией Сарайкиной, ПНИПУ

Кафедра объединила инженерное образование, творческий подход в классической архитектуре и цифровизацию в образовании. Задача — сделать так, чтобы архитекторы были инженерами и понимали не только творческую составляющую. Определенные наработки по данному направлению у кафедры уже есть, сейчас она специализируется на цифровизации культурного наследия Пермского края. Ученые вуза создают универсальную базу данных для анализа и сбора информации об историко-архитектурных объектах в крае. Она будет полезна как для реконструкции зданий, так и для сохранения и изучения архитектуры следующими поколениями.

Сейчас ученые ПНИПУ занимаются «оцифровкой» памятников архитектуры в Пермском крае. Универсальная база данных сможет стать основой для каталогов или архитектурных атласов Фото предоставлено Ксенией Сарайкиной, ПНИПУ

Первый целевой набор на направление «Цифровая архитектура» пройдет в 2023 году. 10 человек будут изучать не только классические и традиционные дисциплины (рисунок, живопись, проектирование и строительных зданий и сооружений, расчет строительных конструкций, строительные материалы и изделия), но и такие, как лазерное сканирование, обработка облака данных. Еще 10 человек смогут проходить обучение на контрактной основе.

«Регион получит новые кадры, которые будут востребованы в любой строительной, проектной организации, государственной и муниципальной службе. Наши выпускники смогут работать архитекторами-градостроителями, городскими планировщиками, урбанистами, дизайнерами городской среды, ГЕО-аналитиками и так далее. Эти все направления закрываются нашей программой», — подытожила Сарайкина.

Образование в сфере цифровых технологий быстро стало одним из самых востребованных в стране. Господдержка позволяет пройти переобучение бесплатно или с частичной компенсацией стоимости. Благодаря этому в 2021 году десятки тысяч человек подали заявки на обучение в сфере ИТ.