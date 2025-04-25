Прекращено дело на пермячку за акцию протеста против строительства мечети

В Перми прекращено уголовное дело в отношении местной жительницы Анны Пьянзиной, организовавшей акцию протеста с снеговиками в никабах против строительства мечети в микрорайоне Верхняя Курья. Основанием для закрытия стало заключение лингвистической экспертизы, не обнаружившей в действиях девушки признаков разжигания вражды или призывов к враждебным действиям. Об этом сообщили активисты, выступающие против строительства мечети в Верхней Курье.
«Крупный российский лингвист, языковед в погонах выявил, что в действиях Анны Пьянзиной и распространенном видео высказываний, в которых утверждается или обосновывается необходимость совершения враждебных (связанных с насилием, причинением вреда и ущерба) действий… не имеется. <...> Отсутствует контекст оценочного противопоставления двух групп лиц — такого, при котором одна группа лиц ставится по отношению к другой группе лиц как худшая в том или ином смысле или как агрессивная», — указано в telegram-канале активистов.
Таким образом, в действиях активистки более не обнаруживается признаков возбуждения ненависти и вражды в отношении какой-либо группы. На этом основании следствие прекратило производство по делу за отсутствием события правонарушения.
Ранее URA.RU рассказывало, что на жительницу Перми завели дело за акцию протеста против строительства мечети в микрорайоне Верхняя Курья. Поводом послужила акция протеста, прошедшая в начале февраля. Жители микрорайона слепили снеговиков и нарядили их в традиционную одежду мусульман. Все это засняли на видео. Пьянзина — была автором идеи и ролика.
О планах по строительству мечети на территории заговорили в мае 2024 года. Здание планируют сделать двухэтажным с двумя минаретами на 200 молящихся. По мнению местных жителей, возводить мечеть в Верхней Курье нецелесообразно, здесь не проживают мусульмане. Активисты опасаются, что объект станет местом скопления мигрантов. В середине февраля этого года глава СКР Александр Бастрыкин в третий раз затребовал доклад о проблемной стройке.
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