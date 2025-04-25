25 апреля 2025

Добровольчество Прикамья возьмет под крыло новый ресурсный центр

Власти учредили Ресурсный центр добровольчества и благотворительности Прикамья
© Служба новостей «URA.RU»
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Ресурсный центр будет оказывать информационную, консультационную и методическую поддержку
Ресурсный центр будет оказывать информационную, консультационную и методическую поддержку Фото:

В Прикамье создали Ресурсный центр добровольчества и благотворительности. Соответсвующее изменение внесено в базу «СПАРК-Интерфакс».

«На неделе зарегистрирована автономная организация „Ресурсный центр добровольчества и благотворительности Пермского края“ (АНО „РЦДИБ ПК“)», — со ссылкой на базу данных пишет «Коммерсант-Прикамье». Структуру возглавила Алина Ювакаева, имеющая богатый опыт работы в управлении некоммерческими проектами и организации добровольческой деятельности в регионе.

В пресс-службе правительства Пермского края объяснили, что ключевая задача центра — формирование благоприятной среды для продвижения добровольческой и благотворительной деятельности в регионе. Организация займется информационной, консультационной и методической поддержкой целевых инициатив, будет содействовать развитию сопутствующей инфраструктуры.

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В Прикамье создали Ресурсный центр добровольчества и благотворительности. Соответсвующее изменение внесено в базу «СПАРК-Интерфакс». «На неделе зарегистрирована автономная организация „Ресурсный центр добровольчества и благотворительности Пермского края“ (АНО „РЦДИБ ПК“)», — со ссылкой на базу данных пишет «Коммерсант-Прикамье». Структуру возглавила Алина Ювакаева, имеющая богатый опыт работы в управлении некоммерческими проектами и организации добровольческой деятельности в регионе. В пресс-службе правительства Пермского края объяснили, что ключевая задача центра — формирование благоприятной среды для продвижения добровольческой и благотворительной деятельности в регионе. Организация займется информационной, консультационной и методической поддержкой целевых инициатив, будет содействовать развитию сопутствующей инфраструктуры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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