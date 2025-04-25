Добровольчество Прикамья возьмет под крыло новый ресурсный центр

В Прикамье создали Ресурсный центр добровольчества и благотворительности. Соответсвующее изменение внесено в базу «СПАРК-Интерфакс».
«На неделе зарегистрирована автономная организация „Ресурсный центр добровольчества и благотворительности Пермского края“ (АНО „РЦДИБ ПК“)», — со ссылкой на базу данных пишет «Коммерсант-Прикамье». Структуру возглавила Алина Ювакаева, имеющая богатый опыт работы в управлении некоммерческими проектами и организации добровольческой деятельности в регионе.
В пресс-службе правительства Пермского края объяснили, что ключевая задача центра — формирование благоприятной среды для продвижения добровольческой и благотворительной деятельности в регионе. Организация займется информационной, консультационной и методической поддержкой целевых инициатив, будет содействовать развитию сопутствующей инфраструктуры.
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