В зоне СВО погибли двоюродные братья из Пермского края

В ходе проведения спецоперации ВС РФ на Украине погибели двоюродные братья из Пермского края Артем Балуев и Роман Федосеев. Об этом сообщила мэрия Верещагинского округа.
«Сержант, стрелок-помощник гранатометчика мотострелкового отделения Артем Балуев скончался в госпитале от полученных ранений 18 апреля. Рядовой, оператор первой разведывательной роты Роман Федосеев погиб 9 апреля. Артем и Роман — двоюродные братья», — написано на странице окружной администрации в соцсети «ВКонтакте».
У Балуева дома остались две дочери и сын. У Федосеева — две дочери.
Церемонию прощания с бойцами проведут 28 апреля в верещагинском дворце досуга. Братьев похоронят в деревне Аникино.
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