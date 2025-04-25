25 апреля 2025

В зоне СВО погибли двоюродные братья из Пермского края

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Церемонию прощания с братьями проведут 28 апреля
Церемонию прощания с братьями проведут 28 апреля Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В ходе проведения спецоперации ВС РФ на Украине погибели двоюродные братья из Пермского края Артем Балуев и Роман Федосеев. Об этом сообщила мэрия Верещагинского округа.

«Сержант, стрелок-помощник гранатометчика мотострелкового отделения Артем Балуев скончался в госпитале от полученных ранений 18 апреля. Рядовой, оператор первой разведывательной роты Роман Федосеев погиб 9 апреля. Артем и Роман — двоюродные братья», — написано на странице окружной администрации в соцсети «ВКонтакте».

У Балуева дома остались две дочери и сын. У Федосеева — две дочери.

Церемонию прощания с бойцами проведут 28 апреля в верещагинском дворце досуга. Братьев похоронят в деревне Аникино.

О гибели двух братьев сообщили власти
О гибели двух братьев сообщили власти
Фото:

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В ходе проведения спецоперации ВС РФ на Украине погибели двоюродные братья из Пермского края Артем Балуев и Роман Федосеев. Об этом сообщила мэрия Верещагинского округа. «Сержант, стрелок-помощник гранатометчика мотострелкового отделения Артем Балуев скончался в госпитале от полученных ранений 18 апреля. Рядовой, оператор первой разведывательной роты Роман Федосеев погиб 9 апреля. Артем и Роман — двоюродные братья», — написано на странице окружной администрации в соцсети «ВКонтакте». У Балуева дома остались две дочери и сын. У Федосеева — две дочери. Церемонию прощания с бойцами проведут 28 апреля в верещагинском дворце досуга. Братьев похоронят в деревне Аникино.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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