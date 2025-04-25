25 апреля 2025

Полиция проводит проверку после появления наркорекламы в центре Перми. Видео

В центре Перми на балконе разместили рекламу наркотиков с QR-кодом
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Правоохранители удалили баннер с рекламой запрещенки и начали проверку
Правоохранители удалили баннер с рекламой запрещенки и начали проверку Фото:

В центре Перми возле политеха неизвестные разместили на балконе жилого дома рекламу наркотиков с QR-кодом. Сотрудники полиции и МЧС оперативно ликвидировали противоправный баннер. Сейчас ведется проверка для установления причастных лиц, рассказали корреспонденту URA.RU в пресс-службе регионального МВД. 

«В Перми возле здания Политехнического университета на Комсомольском проспекте обнаружена необычная реклама запрещенных веществ. Неизвестные разместили на балконе жилого дома гигантский плакат с QR-кодом, ведущим на сайт по продаже наркотических веществ. Реклама сопровождалась музыкой с призывами посетить указанный ресурс», — информация очевидцев и видео появилось в telegram-канале «ЧП Пермь». 

На место оперативно прибыли сотрудники полиции и пожарной службы, которые ликвидировали противоправную рекламу. «По данному факту в отделе полиции № 6 (по обслуживанию Ленинского района) Управления МВД России по Перми зарегистрирован материал проверки. Проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего», — рассказали корреспонденту URA.RU в пресс-службе регионального МВД.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми задержали студентов, которые бросили учебу ради торговли наркотиками. Возбуждены уголовные дела по статье 228.1 УК РФ, троим подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В центре Перми возле политеха неизвестные разместили на балконе жилого дома рекламу наркотиков с QR-кодом. Сотрудники полиции и МЧС оперативно ликвидировали противоправный баннер. Сейчас ведется проверка для установления причастных лиц, рассказали корреспонденту URA.RU в пресс-службе регионального МВД.  «В Перми возле здания Политехнического университета на Комсомольском проспекте обнаружена необычная реклама запрещенных веществ. Неизвестные разместили на балконе жилого дома гигантский плакат с QR-кодом, ведущим на сайт по продаже наркотических веществ. Реклама сопровождалась музыкой с призывами посетить указанный ресурс», — информация очевидцев и видео появилось в telegram-канале «ЧП Пермь».  На место оперативно прибыли сотрудники полиции и пожарной службы, которые ликвидировали противоправную рекламу. «По данному факту в отделе полиции № 6 (по обслуживанию Ленинского района) Управления МВД России по Перми зарегистрирован материал проверки. Проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего», — рассказали корреспонденту URA.RU в пресс-службе регионального МВД. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми задержали студентов, которые бросили учебу ради торговли наркотиками. Возбуждены уголовные дела по статье 228.1 УК РФ, троим подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...