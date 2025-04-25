В центре Перми возле политеха неизвестные разместили на балконе жилого дома рекламу наркотиков с QR-кодом. Сотрудники полиции и МЧС оперативно ликвидировали противоправный баннер. Сейчас ведется проверка для установления причастных лиц, рассказали корреспонденту URA.RU в пресс-службе регионального МВД.
«В Перми возле здания Политехнического университета на Комсомольском проспекте обнаружена необычная реклама запрещенных веществ. Неизвестные разместили на балконе жилого дома гигантский плакат с QR-кодом, ведущим на сайт по продаже наркотических веществ. Реклама сопровождалась музыкой с призывами посетить указанный ресурс», — информация очевидцев и видео появилось в telegram-канале «ЧП Пермь».
На место оперативно прибыли сотрудники полиции и пожарной службы, которые ликвидировали противоправную рекламу. «По данному факту в отделе полиции № 6 (по обслуживанию Ленинского района) Управления МВД России по Перми зарегистрирован материал проверки. Проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего», — рассказали корреспонденту URA.RU в пресс-службе регионального МВД.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми задержали студентов, которые бросили учебу ради торговли наркотиками. Возбуждены уголовные дела по статье 228.1 УК РФ, троим подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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