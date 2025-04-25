25 апреля 2025

В школах и колледжах Прикамья пройдут масштабные антитеррористические учения

© Служба новостей «URA.RU»
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Учения пройдут в школах и колледжах
Учения пройдут в школах и колледжах Фото:

В образовательных учреждениях Пермского края на следующей неделе пройдут антитеррористические учения. В школах, колледжах, техникумах проверят систему оповещения, взаимодействие со службами быстрого реагирования, сообщает пресс-служба регионального минтербеза. 

«На следующей неделе в образовательных организациях Пермского края пройдут масштабные антитеррористические учения. В ходе учений участникам предстоит отработать комплексный сценарий, включающий три основных угрозы: вооруженное нападение, захват заложников и обнаружение взрывного устройства на территории учебного заведения. К тренировкам будут привлечены все участники образовательного процесса — учащиеся, преподаватели и сотрудники охраны», — рассказали в министерстве. Такие данные приводит «Вкурсе.ру». 

Масштабные антитеррористические учения пройдут в учебных заведения России 29 и 30 апреля. Об этом сообщал министр просвещения РФ Сергей Кравцов на Всероссийском совещании с региональными министрами образования в Севастополе, пишет «Учительская Россия». 

Всероссийские антитеррористические учения проводятся с 2023 года дважды в год — в конце лета, перед началом нового учебного года, и весной с участием школьников и студентов колледжей. Особое внимание уделяется слаженности взаимодействия между педагогическими коллективами, службами безопасности и правоохранительными органами.

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В образовательных учреждениях Пермского края на следующей неделе пройдут антитеррористические учения. В школах, колледжах, техникумах проверят систему оповещения, взаимодействие со службами быстрого реагирования, сообщает пресс-служба регионального минтербеза.  «На следующей неделе в образовательных организациях Пермского края пройдут масштабные антитеррористические учения. В ходе учений участникам предстоит отработать комплексный сценарий, включающий три основных угрозы: вооруженное нападение, захват заложников и обнаружение взрывного устройства на территории учебного заведения. К тренировкам будут привлечены все участники образовательного процесса — учащиеся, преподаватели и сотрудники охраны», — рассказали в министерстве. Такие данные приводит «Вкурсе.ру».  Масштабные антитеррористические учения пройдут в учебных заведения России 29 и 30 апреля. Об этом сообщал министр просвещения РФ Сергей Кравцов на Всероссийском совещании с региональными министрами образования в Севастополе, пишет «Учительская Россия».  Всероссийские антитеррористические учения проводятся с 2023 года дважды в год — в конце лета, перед началом нового учебного года, и весной с участием школьников и студентов колледжей. Особое внимание уделяется слаженности взаимодействия между педагогическими коллективами, службами безопасности и правоохранительными органами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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