В школах и колледжах Прикамья пройдут масштабные антитеррористические учения

В образовательных учреждениях Пермского края на следующей неделе пройдут антитеррористические учения. В школах, колледжах, техникумах проверят систему оповещения, взаимодействие со службами быстрого реагирования, сообщает пресс-служба регионального минтербеза.
«На следующей неделе в образовательных организациях Пермского края пройдут масштабные антитеррористические учения. В ходе учений участникам предстоит отработать комплексный сценарий, включающий три основных угрозы: вооруженное нападение, захват заложников и обнаружение взрывного устройства на территории учебного заведения. К тренировкам будут привлечены все участники образовательного процесса — учащиеся, преподаватели и сотрудники охраны», — рассказали в министерстве. Такие данные приводит «Вкурсе.ру».
Масштабные антитеррористические учения пройдут в учебных заведения России 29 и 30 апреля. Об этом сообщал министр просвещения РФ Сергей Кравцов на Всероссийском совещании с региональными министрами образования в Севастополе, пишет «Учительская Россия».
Всероссийские антитеррористические учения проводятся с 2023 года дважды в год — в конце лета, перед началом нового учебного года, и весной с участием школьников и студентов колледжей. Особое внимание уделяется слаженности взаимодействия между педагогическими коллективами, службами безопасности и правоохранительными органами.
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