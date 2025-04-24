Чем известен Соликамский магниевый завод, экс-владельцы которого бежали из РФ

Экс-акционеров ОАО «СМЗ» объявили в международный розыск и арестовали заочно
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Соликамский магниевый завод - стратегическое предприятие
Соликамский магниевый завод - стратегическое предприятие Фото:

Соликамский магниевый завод — лидер магниевой и редкометалльной промышленности Российской Федерации, на долю которого приходится производство практически 100% соединений РЗЭ, ниобия и тантала, более 60% товарного магния и 4-5% титановой губки в стране. Об этом заявлено на сайте предприятия.

История его началась еще в середине 1930-х годов. В ноябре 1992 года завод был приватизирован — появилось ОАО «СМЗ». Но в 2022 году Генпрокуратура добилась в суде передачи акций из рук частных лиц под контроль государства. Ведомство доказало, что отчуждение предприятия с 1992 по 1996 года произошло «помимо воли РФ с нарушением действующего в период приватизации законодательства». Уже в 2023 году акции общества государство передало корпорации «Росатом». 

Процессу передачи акций СМЗ государству, а затем «Росатому» предшествовал ряд уголовных дел в отношении акционеров предприятия и его руководителей. Среди, которых и Петр Кондрашев, входящий тогда в число богатейших бизнесменов России по версии Forbes. Сегодня суд в Москве заочно арестовал его по делу о мошенничестве. Другому фигуранту дела, которого ранее уже осудили, Игорю Пестрикову добавили обвинений и также заочно арестовали. Оба находятся в федеральном розыске.

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Соликамский магниевый завод — лидер магниевой и редкометалльной промышленности Российской Федерации, на долю которого приходится производство практически 100% соединений РЗЭ, ниобия и тантала, более 60% товарного магния и 4-5% титановой губки в стране. Об этом заявлено на сайте предприятия. История его началась еще в середине 1930-х годов. В ноябре 1992 года завод был приватизирован — появилось ОАО «СМЗ». Но в 2022 году Генпрокуратура добилась в суде передачи акций из рук частных лиц под контроль государства. Ведомство доказало, что отчуждение предприятия с 1992 по 1996 года произошло «помимо воли РФ с нарушением действующего в период приватизации законодательства». Уже в 2023 году акции общества государство передало корпорации «Росатом».  Процессу передачи акций СМЗ государству, а затем «Росатому» предшествовал ряд уголовных дел в отношении акционеров предприятия и его руководителей. Среди, которых и Петр Кондрашев, входящий тогда в число богатейших бизнесменов России по версии Forbes. Сегодня суд в Москве заочно арестовал его по делу о мошенничестве. Другому фигуранту дела, которого ранее уже осудили, Игорю Пестрикову добавили обвинений и также заочно арестовали. Оба находятся в федеральном розыске.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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