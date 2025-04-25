Пермский хор «Млада» покорил жюри и вышел в финал шоу «Ну-ка, все вместе!»

Пермский хор «Млада» вышел в финал шоу «Ну-ка, все вместе! Хором!» (12+) на телеканале «России 1». Коллектив исполнил «Колыбельную медведицы» Евгения Крылатова, получив 99 баллов из 100 и восторженные отзывы жюри, включая Татьяну Куртукову. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе МЛАДАхор.
«Пермский хор „Млада“ под руководством заслуженного деятеля искусств России Ольги Выгузовой успешно прошел отборочный этап и вышел в финал масштабного вокального шоу „Ну-ка, все вместе! Хором!“. Специальным гостем сотни последнего отборочного эфира этого сезона стала исполнительница всенародного хита „Матушка“ Татьяна Куртукова», — рассказали в пресс-службе хора.
Коллектив «Колыбельную медведицы» из мультфильма «Умка» (0+), набрав впечатляющие 99 баллов из 100 возможных. Особую значимость выступлению придает тот факт, что автором музыки к этой песне является уроженец Лысьвы (Пермский край), композитор Евгений Крылатов.
Куртукова похвалила «Младу» и даже выразила желание приехать в Пермь, чтобы поучиться у Выгузовой, как у руководителя. Как отметила сама руководитель хора, участие в проекте стало незабываемым опытом.
Ранее URA.RU рассказывало, что выступление хора «Млада» покорило артиста Сергея Лазарева и других звездных экспертов. Пермский коллектив получив возможность оказаться в финале второго сезона телешоу.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!