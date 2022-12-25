Из правительства ХМАО уходят чиновники, завидуя зарплате в мэриях

Какие бонусы предложат госслужащим в 2023 году, чтобы не допустить утечки кадров

26 декабря 2022 в 08:45 Размер текста - 17 +

В некоторых департаментах остро встали вопросы мотивации Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Окружное правительство перед Новым годом запускает новую систему оплаты труда для чиновников, которая заработает с января. Одна из главных причин для ее внедрения — дефицит кадров в органах региональной власти. Число вакансий по состоянию на декабрь превышает 300 позиций. Источники URA.RU в политэлите ХМАО связывают это с размером зарплат среди чиновников нижнего и среднего звена, который часто оказывается ниже, чем на аналогичных позициях в мэриях. У рядовых специалистов стали появляться сложности с мотивацией Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU «У рядовых госслужащих уже много лет не поднималась заработная плата. Мы прекрасно понимаем, что такое 50 тысяч рублей десять лет назад и что это сейчас. Сидеть в выходные допоздна — никого это не устраивает за такую зарплату», — рассказал URA.RU источник, близкий к окружному правительству. Высокопоставленный чиновник из югорского Белого дома в разговоре с журналистом агентства подтверждает такую проблему. «К примеру, зарплата моих подчиненных в ранге главного специалиста-эксперта составляет около 40 тысяч рублей. И перевести всех на более высокооплачиваемые должности, например, консультанта я не могу. Есть жесткое штатное расписание с установленными категориями должностей и окладами. Поэтому текучка кадров, конечно, существует. На аналогичных должностях в мэриях люди получают больше», — констатирует собеседник. Разница в зарплатах чиновников югорского правительства и муниципалитетов заметна и на более высоких должностях. К примеру, согласно налоговым декларациям за 2021 год, годовой доход нескольких начальников управлений в департаменте культуры ХМАО составил в размере 1,3 — 1,6 млн рублей. В то время, как в мэрии Ханты-Мансийска чиновник, занимающий аналогичную должность, заработал почти 2,8 млн рублей. Зарплата начальника управления культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района за тот же период составила 2,5 млн рублей. На сайте органов государственной власти ХМАО указаны штатные единицы, которые является вакантными в региональных департаментах и службах. Так, например, в структуре созданного осенью окружного департамента пространственного развития и архитектуры значится только его руководитель — Виктория Семенова. В разделах департамента образования и науки Югры и департамента общественных, внешних связей и молодежной политики Югры указано отсутствие 16 специалистов. В окружном департаменте недропользования и природных ресурсов насчитывается нехватка 11 сотрудников. IT-специалистов в цифровом департаменте югорских властей удерживают интересные проекты Фото: Владимир Андреев © URA.RU Полным укомплектованием штатного расписания может похвастаться департамент здравоохранения, а в департаменте информационных технологий и цифрового развития всего лишь одна вакансия. «У нас направление интересное ай-тишное. Мы молодой коллектив и разрабатываем приложения, сервисы для граждан. Если бы они работали в IT-бизнесе, то получали бы больше, конечно. Но кому-то нравится приносить пользу обществу, проекты для граждан разрабатывать, это даже как призвание. Одним словом, тут комплекс — коллектив нормальный подобрался, проекты интересные и возможность придумывать новые сервисы, которые потом они же или их друзья или родственники будут использовать» — прокомментировал глава департамента информационных технологий и цифрового развития Павел Ципорин. Один из высокопоставленных чиновников окружного правительства в разговоре с URA.RU объяснил, что в 2023 году принципы начисления зарплат для госслужащих изменятся. «Сейчас люди получают заработную плату, которая основана на окладе и премиальной части, к которым относятся квартальные и годовые премии. Исходя из этого, и складывается итоговый фонд оплаты труда. Но начисление премий не всегда происходит прозрачно и отдано на откуп начальству. В 2023 году большая часть заработной платы будет переведена в оклад. Замысел в том, чтобы специалист на протяжении всего года получал стабильную часть зарплаты и мог спокойно платить за ипотеку, планировать отпуск, лечение детей и так далее», — рассказал инсайдер. Другой собеседник агентства в политическом истеблишменте ХМАО отметил, что в лучшую сторону также были пересмотрены размеры надбавок и премий. «Теперь главная интрига, как будут изменены сами оклады. Если они повысятся, то тогда можно рассчитывать на прибавку к зарплатам. В таком случае, будет проще приглашать специалистов из других городов и регионов. Ну, а некоторые ставки, которые не закрываются свыше полугода, будут сокращены. Такое распоряжение губернатор [Югры Наталья Комарова] уже издала», — прокомментировал собеседник. По оценке экспертов РАНХиГС дефицитом кадров в органах власти ХМАО укладывается в норму Фото: Владимир Андреев © URA.RU В департаменте государственной гражданской службы и кадровой политики ХМАО заявили URA.RU, что не считают размер зарплаты основной причиной увольнения госслужащих, в каждом случае основание для ухода индивидуально. Дефицит численности сотрудников в органах региональной власти составляет 6%, что по оценке экспертов РаНХИГС является нормой. А за последние три года срок закрытия вакансий сократился в 2,5 раза. «Для того, чтобы решить проблему дефицита кадров, ведется целенаправленная работа по расширению возможностей использования внешних источников, что позволяет привлекать молодых специалистов, находить специалистов соответствующего профессионального уровня в различных учреждениях, организациях, а также в других субъектах. В этих целях создана информационная система «Управленческий портал «Команда Югры», развитие которой открывает новые возможности по привлечению кадров в систему государственного и муниципального управления автономного округа», — прокомментировали в депгосслужбы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Окружное правительство перед Новым годом запускает новую систему оплаты труда для чиновников, которая заработает с января. Одна из главных причин для ее внедрения — дефицит кадров в органах региональной власти. Число вакансий по состоянию на декабрь превышает 300 позиций. Источники URA.RU в политэлите ХМАО связывают это с размером зарплат среди чиновников нижнего и среднего звена, который часто оказывается ниже, чем на аналогичных позициях в мэриях. «У рядовых госслужащих уже много лет не поднималась заработная плата. Мы прекрасно понимаем, что такое 50 тысяч рублей десять лет назад и что это сейчас. Сидеть в выходные допоздна — никого это не устраивает за такую зарплату», — рассказал URA.RU источник, близкий к окружному правительству. Высокопоставленный чиновник из югорского Белого дома в разговоре с журналистом агентства подтверждает такую проблему. «К примеру, зарплата моих подчиненных в ранге главного специалиста-эксперта составляет около 40 тысяч рублей. И перевести всех на более высокооплачиваемые должности, например, консультанта я не могу. Есть жесткое штатное расписание с установленными категориями должностей и окладами. Поэтому текучка кадров, конечно, существует. На аналогичных должностях в мэриях люди получают больше», — констатирует собеседник. Разница в зарплатах чиновников югорского правительства и муниципалитетов заметна и на более высоких должностях. Зарплата начальника управления культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района за тот же период составила 2,5 млн рублей. На сайте органов государственной власти ХМАО указаны штатные единицы, которые является вакантными в региональных департаментах и службах. Так, например, в структуре созданного осенью окружного департамента пространственного развития и архитектуры значится только его руководитель — Виктория Семенова. В разделах департамента образования и науки Югры и департамента общественных, внешних связей и молодежной политики Югры указано отсутствие 16 специалистов. В окружном департаменте недропользования и природных ресурсов насчитывается нехватка 11 сотрудников. Полным укомплектованием штатного расписания может похвастаться департамент здравоохранения, а в департаменте информационных технологий и цифрового развития всего лишь одна вакансия. «У нас направление интересное ай-тишное. Мы молодой коллектив и разрабатываем приложения, сервисы для граждан. Если бы они работали в IT-бизнесе, то получали бы больше, конечно. Но кому-то нравится приносить пользу обществу, проекты для граждан разрабатывать, это даже как призвание. Одним словом, тут комплекс — коллектив нормальный подобрался, проекты интересные и возможность придумывать новые сервисы, которые потом они же или их друзья или родственники будут использовать» — прокомментировал глава департамента информационных технологий и цифрового развития Павел Ципорин. Один из высокопоставленных чиновников окружного правительства в разговоре с URA.RU объяснил, что в 2023 году принципы начисления зарплат для госслужащих изменятся. «Сейчас люди получают заработную плату, которая основана на окладе и премиальной части, к которым относятся квартальные и годовые премии. Исходя из этого, и складывается итоговый фонд оплаты труда. Но начисление премий не всегда происходит прозрачно и отдано на откуп начальству. В 2023 году большая часть заработной платы будет переведена в оклад. Другой собеседник агентства в политическом истеблишменте ХМАО отметил, что в лучшую сторону также были пересмотрены размеры надбавок и премий. «Теперь главная интрига, как будут изменены сами оклады. Если они повысятся, то тогда можно рассчитывать на прибавку к зарплатам. В таком случае, будет проще приглашать специалистов из других городов и регионов. Ну, а некоторые ставки, которые не закрываются свыше полугода, будут сокращены. Такое распоряжение губернатор [Югры Наталья Комарова] уже издала», — прокомментировал собеседник. В департаменте государственной гражданской службы и кадровой политики ХМАО заявили URA.RU, что не считают размер зарплаты основной причиной увольнения госслужащих, в каждом случае основание для ухода индивидуально. Дефицит численности сотрудников в органах региональной власти составляет 6%, что по оценке экспертов РаНХИГС является нормой. А за последние три года срок закрытия вакансий сократился в 2,5 раза. «Для того, чтобы решить проблему дефицита кадров, ведется целенаправленная работа по расширению возможностей использования внешних источников, что позволяет привлекать молодых специалистов, находить специалистов соответствующего профессионального уровня в различных учреждениях, организациях, а также в других субъектах. В этих целях создана информационная система «Управленческий портал «Команда Югры», развитие которой открывает новые возможности по привлечению кадров в систему государственного и муниципального управления автономного округа», — прокомментировали в депгосслужбы.