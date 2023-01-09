Назначенные Путиным свердловские судьи усилят влияние силовиков

Позиции следователей, полиции и ФСБ укрепились сразу в десяти судах региона

09 января 2023 в 19:00 Размер текста - 17 +

Указ Владимра Путина коснулся 10 свердловских судов Фото: Денис Моргунов © URA.RU Свердловские судьи, которые получили повышение соответствующим указом президента РФ Владимира Путина от 5 января, укрепили систему правосудия в регионе и усилили положение силовых элит Свердловской области, сообщил URA.RU источник, знакомый с работой судов. Новую должность получили 11 человек, многие из которых связаны с руководителями в Следственном комитете, полиции и ФСБ. Новость по теме Путин назначил новых судей в Свердловской области Усиление позиций силовиков в ключевых судах Екатеринбурга Владимир Путин 5 января назначил сразу троих председателей и одного судью в четырех районных судах. По словам источника, один из них — Николай Тараненко (стал председателем Октябрьского районного суда) — в прошлом был плотно связан со спецслужбами и окончил Академию ФСБ России, целенаправленно развиваясь в направлении судебного дела. Судья Александра Евладова, назначенная председателем Кировского райсуда, всю свою прошлую карьеру посвятила работе в другом районе — Октябрьском. Там она получила известность благодаря ведению нескольких крупных дел, в числе которых дело екатеринбургского фотографа Дмитрия Лошагина, убившего свою жену-модель Юлию Прокопьеву. Перед приговором фотограф заявлял отвод Евладовой, не доверяя ей. «И прокуроры, и следователи, как правило, были очень довольны приговорами, выносимыми Евладовой, поэтому она существенно усиливает их положение в Кировском суде», — рассказал собеседник агентства. По версии инсайдеров, большинство назначенных судей имеют тесные связи с силовиками Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Другие две знаковые перестановки произошли в Чкаловском и Орджоникидзевском судах. В первом на должность председателя переназначен Александр Исаков, а во втором — принято решение поставить судье нового человека — Германа Лугинина. Он, предположительно, должен продемонстрировать преемственность политики суда. Адвокат Павел Бабиков, знакомый с деталями рассмотрения уголовных дел в Екатеринбурге, в разговоре с URA.RU уточнил, что Кировский, Орджоникидзевский, Чкаловский и Октябрьский суды не имеют определенной специфики. Этим они отличаются, например, от Ленинского (рассматривают дела свердловского СУ СК) и Верх-Исетского (дела свердловского ГУ МВД). Укрепление судебной политики в свердловских городах «Указ Путина решил проблему сразу нескольких свердловских городов. Например, в Кировградский городской суд председателем назначили Светлану Охотину, показавшую себя как справедливого и непредвзятого юриста — тем она и полюбилась силовикам», — поделился характеристикой инсайдер. При этом в Дзержинском райсуде Нижнего Тагила, откуда приехала Охотина, прошло сразу два значимых назначения: председателем стала Татьяна Димитрова, посвятившая суду всю карьеру, а новым судьей — Александр Погадаев. Для последнего назначение было неожиданным, поскольку он рассчитывал еще несколько лет занимать должность судьи на мировом участке в Нижнем Тагиле. Инсайдер считает, что судьи, несмотря на связи, смогут избежать конфликта интересов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Назначенная в Первоуральском городском суде Екатерина Елисеева, по словам источника, ранее была связана с сотрудниками ГУ МВД по Свердловской области и, несмотря на то, что не поддерживала с ними крепких отношений, имеет связи в ведомстве. Елисеева стала известна благодаря рассмотрению громких дел, связанных с обманутыми дольщиками. Ее коллега Дарья Дога до назначения в суде работала юрисконсультом, а также была зарегистрирована как юридический ИП. Инсайдеры уверены, что за время работы, она успела обзавестись связями в свердловской прокуратуре. «Конфликта интересов, конечно, не будет, как бы новые судьи ни были связанны с силовиками. Так или иначе приговоры будут объективными», — уточнил другой собеседник агентства, знакомый с судебной практикой в Свердловской области. По его словам, указ Путина особенно примечателен назначениями новых людей, еще не наработавших себе репутацию в судах. Кроме Орджоникидзевского райсуда, где был назначен Герман Лугинин, «новую кровь» получили в Березовском городском суде (Марина Матвеева) и Красноуфимском районном суде Евгений Четин. На всех троих возлагают надежды силовики, рассчитывающие, что они будут благосклонны к их уголовным делам. Указ о назначении судей вышел 4 января. Владимир Путин назначил на должности новых судей и руководителей 11 человек в Свердловской области. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Свердловские судьи, которые получили повышение соответствующим указом президента РФ Владимира Путина от 5 января, укрепили систему правосудия в регионе и усилили положение силовых элит Свердловской области, сообщил URA.RU источник, знакомый с работой судов. Новую должность получили 11 человек, многие из которых связаны с руководителями в Следственном комитете, полиции и ФСБ. Усиление позиций силовиков в ключевых судах Екатеринбурга Владимир Путин 5 января назначил сразу троих председателей и одного судью в четырех районных судах. По словам источника, один из них — Николай Тараненко (стал председателем Октябрьского районного суда) — в прошлом был плотно связан со спецслужбами и окончил Академию ФСБ России, целенаправленно развиваясь в направлении судебного дела. Судья Александра Евладова, назначенная председателем Кировского райсуда, всю свою прошлую карьеру посвятила работе в другом районе — Октябрьском. Там она получила известность благодаря ведению нескольких крупных дел, в числе которых дело екатеринбургского фотографа Дмитрия Лошагина, убившего свою жену-модель Юлию Прокопьеву. Перед приговором фотограф заявлял отвод Евладовой, не доверяя ей. «И прокуроры, и следователи, как правило, были очень довольны приговорами, выносимыми Евладовой, поэтому она существенно усиливает их положение в Кировском суде», — рассказал собеседник агентства. Другие две знаковые перестановки произошли в Чкаловском и Орджоникидзевском судах. В первом на должность председателя переназначен Александр Исаков, а во втором — принято решение поставить судье нового человека — Германа Лугинина. Он, предположительно, должен продемонстрировать преемственность политики суда. Адвокат Павел Бабиков, знакомый с деталями рассмотрения уголовных дел в Екатеринбурге, в разговоре с URA.RU уточнил, что Кировский, Орджоникидзевский, Чкаловский и Октябрьский суды не имеют определенной специфики. Этим они отличаются, например, от Ленинского (рассматривают дела свердловского СУ СК) и Верх-Исетского (дела свердловского ГУ МВД). Укрепление судебной политики в свердловских городах «Указ Путина решил проблему сразу нескольких свердловских городов. Например, в Кировградский городской суд председателем назначили Светлану Охотину, показавшую себя как справедливого и непредвзятого юриста — тем она и полюбилась силовикам», — поделился характеристикой инсайдер. При этом в Дзержинском райсуде Нижнего Тагила, откуда приехала Охотина, прошло сразу два значимых назначения: председателем стала Татьяна Димитрова, посвятившая суду всю карьеру, а новым судьей — Александр Погадаев. Для последнего назначение было неожиданным, поскольку он рассчитывал еще несколько лет занимать должность судьи на мировом участке в Нижнем Тагиле. Назначенная в Первоуральском городском суде Екатерина Елисеева, по словам источника, ранее была связана с сотрудниками ГУ МВД по Свердловской области и, несмотря на то, что не поддерживала с ними крепких отношений, имеет связи в ведомстве. Елисеева стала известна благодаря рассмотрению громких дел, связанных с обманутыми дольщиками. Ее коллега Дарья Дога до назначения в суде работала юрисконсультом, а также была зарегистрирована как юридический ИП. Инсайдеры уверены, что за время работы, она успела обзавестись связями в свердловской прокуратуре. «Конфликта интересов, конечно, не будет, как бы новые судьи ни были связанны с силовиками. Так или иначе приговоры будут объективными», — уточнил другой собеседник агентства, знакомый с судебной практикой в Свердловской области. По его словам, указ Путина особенно примечателен назначениями новых людей, еще не наработавших себе репутацию в судах. Кроме Орджоникидзевского райсуда, где был назначен Герман Лугинин, «новую кровь» получили в Березовском городском суде (Марина Матвеева) и Красноуфимском районном суде Евгений Четин. На всех троих возлагают надежды силовики, рассчитывающие, что они будут благосклонны к их уголовным делам. Указ о назначении судей вышел 4 января. Владимир Путин назначил на должности новых судей и руководителей 11 человек в Свердловской области.