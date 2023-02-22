Как живут бывшие полицейские начальники из ХМАО после отставки

Уходы в политику, ведение кулинарных блогов и коррупционные скандалы

23 февраля 2023 в 15:23 Размер текста - 17 +

Чем занимаются начальники полиции из ХМАО в отставке Фото: Анна Майорова © URA.RU Часть бывших руководителей полиции в различных городах ХМАО поднялись по карьерной лестнице и перешли в управление окружного МВД, другие после отставки ушли в политику и получили высокий пост в мэриях. Однако есть и те, кто вышел на пенсию и, например, начал вести кулинарный блог, а кое-кто оказался на скамье подсудимых. URA.RU выяснило, чем сейчас занимаются полицейские начальники в отставке. Главный полицейский в Нижневартовске после отставки начал вести кулинарный блог Так, бывший глава полиции в Нижневартовске Владимир Авдеев, который возглавлял городское УМВД с 2011 по 2017 год, после отставки вышел на пенсию и начал вести в соцсетях фуд-блог. В нем он делится с подписчиками рецептами. В свое время Авдеев покинул пост из-за конфликта с руководством. Тогда источник агентства рассказал, что формальной причиной для его увольнения якобы стала потеря контроля после череды резонансных преступлений в Нижневартовске. Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Глава полиции в Урае ушел в политику В 2020 году начальник полиции Урая — Радион Капустин — ушел на пенсию. С тех пор он остался в городе и стал руководить спортивной школой «Старт». Нахождение на должности директора спортшколы не прошло без скандалов — бывший коллега по службе, а ныне предприниматель Александр Самойлов, обвинил Капустина в монополизации бизнеса, когда последний получил разрешение для спортшколы на выдачу лицензий и обучение частных охранников и сделал обучение бесплатным. Тогда Капустин обвинил Самойлова в клевете, но проиграл суд. В ноябре 2022 года экс-полицейский был назначен на должность вице-мэра Урая по вопросам безопасности и мобилизации. Сургутский полицейский начальник после отставки ушел к газовикам Бывший глава УМВД Сургута Александр Ерохов в 2019 году пошел на повышение в управление общественной безопасности УМВД, где проработал до осени 2021 года. После этого он ушел на заслуженный отдых. В апреле 2022 года трудоустроился в компанию «Газпром трансгаз Сургут» на должность заместителя начальника управления по эксплуатации зданий и сооружений. Однако по информации источника URA.RU, близкого к силовым структурам, проработал Ерохов у газовиков недолго, и затем окончательно ушел на пенсию. Другой бывший начальник сургутского УМВД Валерий Голодюк в 2011 году уволился из органов внутренних дел и перешел на работу в «Сургутнефтегаз». Параллельно активно занимался общественно-политической деятельностью, сначала в статусе депутата сургутской думы. А в 2021 году он был избран в состав Тюменской областной Думы. Новость по теме СКР задержал в Югре двух высокопоставленных руководителей полиции Бывший начальник полиции из Нефтеюганска залег на дно после коррупционного скандала Один из бывших начальников полиции в Нефтеюганске оказался на скамье подсудимых. Николай Плаксин стал фигурантом громкого коррупционного скандала, связанного с распространением контрафактного алкоголя. В 2018 году следственный комитет Югры подтвердил задержание Плаксина, а также его сообщника из регионального управления МВД. Какое-то время он находится в СИЗО за пределами ХМАО. Однако источник в силовых структурах рассказал, что на данный момент Плаксин на пенсии и живет в Ханты-Мансийске с семьей. «Кажется, что он не работает, ему уже за 60 лет. И насколько я понимаю, дело в его отношении было прекращено», — сказал источник. URA.RU направило запрос в СУ СК по ХМАО. Экс-начальник полиции Нефтеюганского района подался в культуру Источник в правоохранительных органах рассказал, что руководитель ОМВД Нефтеюганского района в отставке Владимир Заремба, который был руководителем городского отдела с 2011 по 2017 год, а сейчас работает в сфере культуры. Он занимает должность заместителя директора Культурно-досугового комплекса в Нефтеюганске. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Часть бывших руководителей полиции в различных городах ХМАО поднялись по карьерной лестнице и перешли в управление окружного МВД, другие после отставки ушли в политику и получили высокий пост в мэриях. Однако есть и те, кто вышел на пенсию и, например, начал вести кулинарный блог, а кое-кто оказался на скамье подсудимых. URA.RU выяснило, чем сейчас занимаются полицейские начальники в отставке. Главный полицейский в Нижневартовске после отставки начал вести кулинарный блог Так, бывший глава полиции в Нижневартовске Владимир Авдеев, который возглавлял городское УМВД с 2011 по 2017 год, после отставки вышел на пенсию и начал вести в соцсетях фуд-блог. В нем он делится с подписчиками рецептами. В свое время Авдеев покинул пост из-за конфликта с руководством. Тогда источник агентства рассказал, что формальной причиной для его увольнения якобы стала потеря контроля после череды резонансных преступлений в Нижневартовске. Глава полиции в Урае ушел в политику В 2020 году начальник полиции Урая — Радион Капустин — ушел на пенсию. С тех пор он остался в городе и стал руководить спортивной школой «Старт». Нахождение на должности директора спортшколы не прошло без скандалов — бывший коллега по службе, а ныне предприниматель Александр Самойлов, обвинил Капустина в монополизации бизнеса, когда последний получил разрешение для спортшколы на выдачу лицензий и обучение частных охранников и сделал обучение бесплатным. Тогда Капустин обвинил Самойлова в клевете, но проиграл суд. В ноябре 2022 года экс-полицейский был назначен на должность вице-мэра Урая по вопросам безопасности и мобилизации. Сургутский полицейский начальник после отставки ушел к газовикам Бывший глава УМВД Сургута Александр Ерохов в 2019 году пошел на повышение в управление общественной безопасности УМВД, где проработал до осени 2021 года. После этого он ушел на заслуженный отдых. В апреле 2022 года трудоустроился в компанию «Газпром трансгаз Сургут» на должность заместителя начальника управления по эксплуатации зданий и сооружений. Однако по информации источника URA.RU, близкого к силовым структурам, проработал Ерохов у газовиков недолго, и затем окончательно ушел на пенсию. Другой бывший начальник сургутского УМВД Валерий Голодюк в 2011 году уволился из органов внутренних дел и перешел на работу в «Сургутнефтегаз». Параллельно активно занимался общественно-политической деятельностью, сначала в статусе депутата сургутской думы. А в 2021 году он был избран в состав Тюменской областной Думы. Бывший начальник полиции из Нефтеюганска залег на дно после коррупционного скандала Один из бывших начальников полиции в Нефтеюганске оказался на скамье подсудимых. Николай Плаксин стал фигурантом громкого коррупционного скандала, связанного с распространением контрафактного алкоголя. В 2018 году следственный комитет Югры подтвердил задержание Плаксина, а также его сообщника из регионального управления МВД. Какое-то время он находится в СИЗО за пределами ХМАО. Однако источник в силовых структурах рассказал, что на данный момент Плаксин на пенсии и живет в Ханты-Мансийске с семьей. «Кажется, что он не работает, ему уже за 60 лет. И насколько я понимаю, дело в его отношении было прекращено», — сказал источник. URA.RU направило запрос в СУ СК по ХМАО. Экс-начальник полиции Нефтеюганского района подался в культуру Источник в правоохранительных органах рассказал, что руководитель ОМВД Нефтеюганского района в отставке Владимир Заремба, который был руководителем городского отдела с 2011 по 2017 год, а сейчас работает в сфере культуры. Он занимает должность заместителя директора Культурно-досугового комплекса в Нефтеюганске.