Как живут бывшие полицейские начальники из ХМАО после отставки

Часть бывших руководителей полиции в различных городах ХМАО поднялись по карьерной лестнице и перешли в управление окружного МВД, другие после отставки ушли в политику и получили высокий пост в мэриях. Однако есть и те, кто вышел на пенсию и, например, начал вести кулинарный блог, а кое-кто оказался на скамье подсудимых. URA.RU выяснило, чем сейчас занимаются полицейские начальники в отставке.
Главный полицейский в Нижневартовске после отставки начал вести кулинарный блог
Так, бывший глава полиции в Нижневартовске Владимир Авдеев, который возглавлял городское УМВД с 2011 по 2017 год, после отставки вышел на пенсию и начал вести в соцсетях фуд-блог. В нем он делится с подписчиками рецептами. В свое время Авдеев покинул пост из-за конфликта с руководством. Тогда источник агентства рассказал, что формальной причиной для его увольнения якобы стала потеря контроля после череды резонансных преступлений в Нижневартовске.
Глава полиции в Урае ушел в политику
В 2020 году начальник полиции Урая — Радион Капустин — ушел на пенсию. С тех пор он остался в городе и стал руководить спортивной школой «Старт». Нахождение на должности директора спортшколы не прошло без скандалов — бывший коллега по службе, а ныне предприниматель Александр Самойлов, обвинил Капустина в монополизации бизнеса, когда последний получил разрешение для спортшколы на выдачу лицензий и обучение частных охранников и сделал обучение бесплатным. Тогда Капустин обвинил Самойлова в клевете, но проиграл суд. В ноябре 2022 года экс-полицейский был назначен на должность вице-мэра Урая по вопросам безопасности и мобилизации.
Сургутский полицейский начальник после отставки ушел к газовикам
Бывший глава УМВД Сургута Александр Ерохов в 2019 году пошел на повышение в управление общественной безопасности УМВД, где проработал до осени 2021 года. После этого он ушел на заслуженный отдых. В апреле 2022 года трудоустроился в компанию «Газпром трансгаз Сургут» на должность заместителя начальника управления по эксплуатации зданий и сооружений. Однако по информации источника URA.RU, близкого к силовым структурам, проработал Ерохов у газовиков недолго, и затем окончательно ушел на пенсию. Другой бывший начальник сургутского УМВД Валерий Голодюк в 2011 году уволился из органов внутренних дел и перешел на работу в «Сургутнефтегаз». Параллельно активно занимался общественно-политической деятельностью, сначала в статусе депутата сургутской думы. А в 2021 году он был избран в состав Тюменской областной Думы.
Бывший начальник полиции из Нефтеюганска залег на дно после коррупционного скандала
Один из бывших начальников полиции в Нефтеюганске оказался на скамье подсудимых. Николай Плаксин стал фигурантом громкого коррупционного скандала, связанного с распространением контрафактного алкоголя. В 2018 году следственный комитет Югры подтвердил задержание Плаксина, а также его сообщника из регионального управления МВД. Какое-то время он находится в СИЗО за пределами ХМАО. Однако источник в силовых структурах рассказал, что на данный момент Плаксин на пенсии и живет в Ханты-Мансийске с семьей. «Кажется, что он не работает, ему уже за 60 лет. И насколько я понимаю, дело в его отношении было прекращено», — сказал источник. URA.RU направило запрос в СУ СК по ХМАО.
Экс-начальник полиции Нефтеюганского района подался в культуру
Источник в правоохранительных органах рассказал, что руководитель ОМВД Нефтеюганского района в отставке Владимир Заремба, который был руководителем городского отдела с 2011 по 2017 год, а сейчас работает в сфере культуры. Он занимает должность заместителя директора Культурно-досугового комплекса в Нефтеюганске.
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