Как свердловчанам записать ребенка в первый класс

URA.RU объясняет, что должны знать уральцы, чтобы записать ребенка в школу

31 марта 2023 в 12:52 Размер текста - 17 +

В ночь на 1 апреля в уральской столице стартует запись детей в первые классы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В ночь на 1 апреля 2023 года в Свердловской области стартует запись детей в первые классы. Власти рассказали, как в Екатеринбурге будет проходить запись первоклашек. URA.RU объясняет, что необходимо знать родителям, чтобы 1 сентября их дети без проблем пошли в 1-й класс. Запись детей в начальную школу проводится в два этапа: I этап стартует — с 1 апреля по 30 июня текущего года будут подавать заявления граждане, проживающие на закрепленной за школой территорией. В том числе граждане, имеющие преимущественное право зачисления. II этап — с 6 июля по 5 сентября текущего года можно будет подать заявления на свободные места. Информация о количестве свободных мест в первых классах будет опубликована на сайте каждой школы 5 июля. Способы подачи заявления: В электронном виде через Единый портал Государственных и муниципальных услуг;

Лично через Многофункциональный центр (МФЦ);

Лично через Центр муниципальных услуг города Екатеринбурга (МКУ ЦМУ);

Лично в общеобразовательную организацию;

Заказным письмом. В какую школу подать документы: В Екатеринбурге открыто 24 624 мест для первоклассников, а прием будут осуществлять 157 школ. В Академическом районе: дома № 37 — № 45 по пр. Академика Сахарова закреплены за всеми школами Академического района;

В Верх-Исетском районе:дома № 20 — № 26 по ул. Ясная закреплены за школами № 143 и 184; дома № 87, 87/2 по ул. Шаумяна закреплены за школами № 57 и №№ 64, 85 Ленинского района;

В Железнодорожном районе:дома № 25 — № 35, 35а по ул. Техническая; с начала улицы до № 30 по ул. Минометчиков закреплены за школами № 50, 83, 170, 174; все корпуса дома № 11 по пр. Космонавтов закреплены за школами № 30, 75, 119;

В Ленинском районе школа № 3 входит в две объединенные территории: в Ленинском районе в территорию школ № 17, 93, 120, а в Чкаловском районе — № 18, 39, 102;

В Октябрьском районе: дома № 80/1, 80/2, 80, 88, 90, 98 по ул. Куйбышева и № 1, 2, 3, 7 по ул. Буторина закреплены за школами № 7, 210; дома № 23, 36 по ул. Байкальской закреплены за школами №№ 96, 210;

В Орджоникидзевском районе:дома № 43 по ул. Ильича, № 30 по ул. Стахановская, № 28 по ул. Уральских рабочих закреплены за школами № 68, 72, 80 и МАОУК Гимназией «Арт-этюд»;

В Чкаловском районе в объединенную территорию школ № 18, 39 и 102 включена школа № 3 Ленинского района города. Жителям уральской столицы необходимо найти свою школу по прописке на сайте администрации города. Чтобы записать ребенка в 1-й класс школы, необходимо предоставить пакет документов: Копия документа, удостоверяющего личность законного представителя;

Копия свидетельства о рождении ребенка;

Копия документа о регистрации ребенка по месту жительства (по месту пребывания на закрепленной территории);

Копия документа, подтверждающего установление опеки или попечительства;

Копии документов, подтверждающих право ребенка на внеочередной или первоочередной прием в школу;

Копия заключения психолого-медико-педагогической комиссии;

Заявление. В заявлении должны быть указаны следующие данные: ФИО ребенка и родителя;

Дата рождения ребенка;

Адрес места жительства;

Адрес электронной почты, номер телефона родителя;

Сведения о наличии права преимущественного приема;

Согласие на обработку персональных данных. Ранее URA.RU писало, что власти изменили правила записи в первые классы в Екатеринбурге. Несколько лет назад братьев и сестер стали зачислять в одни образовательные учреждения — эту льготу администрация пролоббировала на федеральном уровне. С 2023 года в число льготников добавили детей, чьи родители живут раздельно. Как записать ребенка в первый класс Инфографика: URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В ночь на 1 апреля 2023 года в Свердловской области стартует запись детей в первые классы. Власти рассказали, как в Екатеринбурге будет проходить запись первоклашек. URA.RU объясняет, что необходимо знать родителям, чтобы 1 сентября их дети без проблем пошли в 1-й класс. Запись детей в начальную школу проводится в два этапа: I этап стартует — с 1 апреля по 30 июня текущего года будут подавать заявления граждане, проживающие на закрепленной за школой территорией. В том числе граждане, имеющие преимущественное право зачисления. II этап — с 6 июля по 5 сентября текущего года можно будет подать заявления на свободные места. Информация о количестве свободных мест в первых классах будет опубликована на сайте каждой школы 5 июля. Способы подачи заявления: В какую школу подать документы: В Екатеринбурге открыто 24 624 мест для первоклассников, а прием будут осуществлять 157 школ. Жителям уральской столицы необходимо найти свою школу по прописке на сайте администрации города. Чтобы записать ребенка в 1-й класс школы, необходимо предоставить пакет документов: В заявлении должны быть указаны следующие данные: Ранее URA.RU писало, что власти изменили правила записи в первые классы в Екатеринбурге. Несколько лет назад братьев и сестер стали зачислять в одни образовательные учреждения — эту льготу администрация пролоббировала на федеральном уровне. С 2023 года в число льготников добавили детей, чьи родители живут раздельно.