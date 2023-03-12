Власти Екатеринбурга изменили правила приема в первый класс

13 марта 2023 в 15:22 Размер текста - 17 +

Екатерина Сибирцева сообщила о новой категории льготников для записи в первые классы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В полночь 1 апреля начнется запись екатеринбургских детей в первый класс. К льготным категориям будущих первоклассников добавили братьев и сестер, которые живут в разных семьях, и опекаемых детей. Об этом сообщила вице-мэр Екатеринбурга Екатерина Сибирцева во время общения с журналистами. «В этом году во всех районах запись будет открыта с нуля часов 1 апреля», — цитирует Сибирцеву корреспондент URA.RU. Она подчеркнула, что запись будет вестись через портал госуслуг. Черновик заявления можно будет написать с 15 марта. Братья и сестры, которые не живут в одной семье, получат право на льготное поступление. По словам Сибирцевой, возможность заполнить черновик значительно упрощает процесс записи.

В полночь 1 апреля начнется запись екатеринбургских детей в первый класс. К льготным категориям будущих первоклассников добавили братьев и сестер, которые живут в разных семьях, и опекаемых детей. Об этом сообщила вице-мэр Екатеринбурга Екатерина Сибирцева во время общения с журналистами. «В этом году во всех районах запись будет открыта с нуля часов 1 апреля», — цитирует Сибирцеву корреспондент URA.RU. Она подчеркнула, что запись будет вестись через портал госуслуг. Черновик заявления можно будет написать с 15 марта. Братья и сестры, которые не живут в одной семье, получат право на льготное поступление. По словам Сибирцевой, возможность заполнить черновик значительно упрощает процесс записи.