Власти Екатеринбурга изменили правила приема в первый класс

В полночь 1 апреля начнется запись екатеринбургских детей в первый класс. К льготным категориям будущих первоклассников добавили братьев и сестер, которые живут в разных семьях, и опекаемых детей. Об этом сообщила вице-мэр Екатеринбурга Екатерина Сибирцева во время общения с журналистами.
«В этом году во всех районах запись будет открыта с нуля часов 1 апреля», — цитирует Сибирцеву корреспондент URA.RU. Она подчеркнула, что запись будет вестись через портал госуслуг.
Черновик заявления можно будет написать с 15 марта. Братья и сестры, которые не живут в одной семье, получат право на льготное поступление. По словам Сибирцевой, возможность заполнить черновик значительно упрощает процесс записи.
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