12 марта 2023

Власти Екатеринбурга изменили правила приема в первый класс

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция в ИНТЕРФАКС по отравлениям в екатеринбургских школах. Екатеринбург, сибирцева екатерина
Екатерина Сибирцева сообщила о новой категории льготников для записи в первые классы Фото:

В полночь 1 апреля начнется запись екатеринбургских детей в первый класс. К льготным категориям будущих первоклассников добавили братьев и сестер, которые живут в разных семьях, и опекаемых детей. Об этом сообщила вице-мэр Екатеринбурга Екатерина Сибирцева во время общения с журналистами.

«В этом году во всех районах запись будет открыта с нуля часов 1 апреля», — цитирует Сибирцеву корреспондент URA.RU. Она подчеркнула, что запись будет вестись через портал госуслуг.

Черновик заявления можно будет написать с 15 марта. Братья и сестры, которые не живут в одной семье, получат право на льготное поступление. По словам Сибирцевой, возможность заполнить черновик значительно упрощает процесс записи.

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В полночь 1 апреля начнется запись екатеринбургских детей в первый класс. К льготным категориям будущих первоклассников добавили братьев и сестер, которые живут в разных семьях, и опекаемых детей. Об этом сообщила вице-мэр Екатеринбурга Екатерина Сибирцева во время общения с журналистами. «В этом году во всех районах запись будет открыта с нуля часов 1 апреля», — цитирует Сибирцеву корреспондент URA.RU. Она подчеркнула, что запись будет вестись через портал госуслуг. Черновик заявления можно будет написать с 15 марта. Братья и сестры, которые не живут в одной семье, получат право на льготное поступление. По словам Сибирцевой, возможность заполнить черновик значительно упрощает процесс записи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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