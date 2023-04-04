Свердловский психиатр раскрыл правду и мифы о весеннем обострении

Какие причины приводят уральцев к депрессии и как не сойти с ума — в материале URA.RU

04 апреля 2023 в 17:00 Размер текста - 17 +

По мнению психиатров, с наступлением весны у людей могут обостряться как соматические, так и психические заболевания Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Жителей Свердловской области могут сподвигнуть к сезонной депрессии отсутствие йода в организме, а также отсутствие солнечного света и тепла. О симптомах весеннего обострения, мифах вокруг психически больных и о том, как не сойти с ума мы поговорили с замглавного врача Свердловской областной клинической психиатрической больницы (СОКПБ), врачом-психиатром высшей категории, кандидатом медицинских наук Инной Паунович. — Существуют ли какие-то особенности жизни на Урале, которые могут влиять на возникновение психических болезней? — Есть понятие «сезонные депрессии», которые возникают не только на Урале, но вообще в северных странах, той же Скандинавии, например. Они влияют не на общее количество, а на структуру психических болезней. Из-за длительных холодных периодов и большого количества темного времени суток доля сезонных депрессий на Урале может быть выше, чем в более теплых регионах России. К тому же сезонность у нас выражена ярче, чем на юге: зима сильно отличается от лета, поэтому смена времен года ощущается тяжелее. Также сказывается недостаток йода: дисфункция щитовидной железы — одна из причин многих расстройств настроения. — Существует ли вообще понятие «весеннее обострение» или это миф? Дефицит тепла и солнечного света на Урале могут способствовать возникновению сезонных депрессий Фото: Размик Закарян © URA.RU — Человек — существо не только социальное, но и биологическое. Конечно, весна и осень — периоды нестабильности, когда происходят изменения в погоде, природе, световом дне. Безусловно, биологические факторы весной могут способствовать увеличению количества обострений: мы, психиатры, называем их «декомпенсация состояний». Биологические факторы могут обострять не только психические, но и соматические заболевания — например, язвенную болезнь желудка, бронхиальную астму и другие. — Каковы симптомы весеннего обострения? — Нарушение сна, нарастание тревоги — одни из первых звоночков. В зависимости от специфики заболеваний это могут быть колебания настроения, раздражительность, плаксивость, слезливость, неустойчивость настроения, могут быть проявления агрессии, нарушение в поведении. Весной даже у условно здорового человека могут отмечаться астения, слабость, повышенная утомляемость, дневная сонливость, перемена настроений и прочие неприятные ощущения. Весна — время перемен, нестабильности, перестройки организма, когда мы ощущаем истощение запасов витаминов и минеральных веществ, растраченных за зиму. Новость по теме Психиатр раскрыл, каких людей следует опасаться весной — Наверняка, такие состояние могут отметить многие люди. Неужели сразу обращаться к психиатру? — Одно дело если это что-то эпизодическое, и другое — если такое состояние длится достаточно долго и влияет на качество жизни. Это уже повод задуматься о психическом неблагополучии. Если человек не может справиться с проблемой, состояние ухудшается, можно сначала обратиться к клиническому психологу или психотерапевту. Если после этих «фильтров» специалисты заметят, что проблема на их уровне не решается, они направят к психиатру. Можно и сразу обратиться к психиатру: единичное консультативное обращение никаких фатальных последствий для человека не повлечет. Сведения конфиденциальны, и могут передаваться внутри медицинских организаций по запросу. Ограничения наступают лишь при тяжелом хроническом, часто рецидивирующем течении психического заболевания. — Бытует мнение, что психически больные люди опасны для общества. Это правда или миф? — Если говорить в целом о статистике правонарушений, то количество преступлений, совершенных лицами без психических расстройств на порядок выше, чем количество правонарушений, совершенных лицами с психическими расстройствами. Более того: даже если человек с психическим расстройством совершил какое-то преступление, необязательно, что мотивом его действий было само заболевание. Сказать, что все наши пациенты опасны для общества, нельзя. Часто бывает, что наши пациенты опасны и для себя. — Как же не сойти с ума? Тем более, что выяснилось, что на Урале есть особые предпосылки для сезонных депрессий. Любование уральской природой полезно для психики Фото: Вадим Ахметов © URA.RU — Вести здоровый образ жизни, правильно питаться, поддерживать двигательную, интеллектуальную, творческую активность. Чем больше социальных ролей выполняет человек — тем он адаптивнее. Чем больше круг интересов — тем лучше для настроения. Доказано, что социальная активность способствует поддержанию уровня серотонина — вещества, которое поддерживает эффективную стабильность. Это могут быть волонтерские движения, кружки по интересам, общение с природой. Мы не можем сейчас выезжать в дальние страны на теплые моря, но у нас есть прекрасная уральская природа. А любование природными пейзажами — одна из самых мощных эмоций, которая доступна человеку. В свердловской психиатрической больнице действует бесплатный, круглосуточный, анонимный телефон доверия. На него могут обратиться люди, попавшие в сложную жизненную ситуацию, ставшие жертвами насилия, а также родственники людей, имеющих психические заболевания. Все звонки, в том числе междугородние в пределах региона, бесплатные. Свердловский областной круглосуточный бесплатный телефон доверия и психологической помощи 8-800-300-11-00.

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Жителей Свердловской области могут сподвигнуть к сезонной депрессии отсутствие йода в организме, а также отсутствие солнечного света и тепла. О симптомах весеннего обострения, мифах вокруг психически больных и о том, как не сойти с ума мы поговорили с замглавного врача Свердловской областной клинической психиатрической больницы (СОКПБ), врачом-психиатром высшей категории, кандидатом медицинских наук Инной Паунович. — Существуют ли какие-то особенности жизни на Урале, которые могут влиять на возникновение психических болезней? — Есть понятие «сезонные депрессии», которые возникают не только на Урале, но вообще в северных странах, той же Скандинавии, например. Они влияют не на общее количество, а на структуру психических болезней. Из-за длительных холодных периодов и большого количества темного времени суток доля сезонных депрессий на Урале может быть выше, чем в более теплых регионах России. К тому же сезонность у нас выражена ярче, чем на юге: зима сильно отличается от лета, поэтому смена времен года ощущается тяжелее. Также сказывается недостаток йода: дисфункция щитовидной железы — одна из причин многих расстройств настроения. — Существует ли вообще понятие «весеннее обострение» или это миф? — Человек — существо не только социальное, но и биологическое. Конечно, весна и осень — периоды нестабильности, когда происходят изменения в погоде, природе, световом дне. Безусловно, биологические факторы весной могут способствовать увеличению количества обострений: мы, психиатры, называем их «декомпенсация состояний». Биологические факторы могут обострять не только психические, но и соматические заболевания — например, язвенную болезнь желудка, бронхиальную астму и другие. — Каковы симптомы весеннего обострения? — Нарушение сна, нарастание тревоги — одни из первых звоночков. В зависимости от специфики заболеваний это могут быть колебания настроения, раздражительность, плаксивость, слезливость, неустойчивость настроения, могут быть проявления агрессии, нарушение в поведении. Весной даже у условно здорового человека могут отмечаться астения, слабость, повышенная утомляемость, дневная сонливость, перемена настроений и прочие неприятные ощущения. Весна — время перемен, нестабильности, перестройки организма, когда мы ощущаем истощение запасов витаминов и минеральных веществ, растраченных за зиму. — Наверняка, такие состояние могут отметить многие люди. Неужели сразу обращаться к психиатру? — Одно дело если это что-то эпизодическое, и другое — если такое состояние длится достаточно долго и влияет на качество жизни. Это уже повод задуматься о психическом неблагополучии. Если человек не может справиться с проблемой, состояние ухудшается, можно сначала обратиться к клиническому психологу или психотерапевту. Если после этих «фильтров» специалисты заметят, что проблема на их уровне не решается, они направят к психиатру. Можно и сразу обратиться к психиатру: единичное консультативное обращение никаких фатальных последствий для человека не повлечет. Сведения конфиденциальны, и могут передаваться внутри медицинских организаций по запросу. Ограничения наступают лишь при тяжелом хроническом, часто рецидивирующем течении психического заболевания. — Бытует мнение, что психически больные люди опасны для общества. Это правда или миф? — Если говорить в целом о статистике правонарушений, то количество преступлений, совершенных лицами без психических расстройств на порядок выше, чем количество правонарушений, совершенных лицами с психическими расстройствами. Более того: даже если человек с психическим расстройством совершил какое-то преступление, необязательно, что мотивом его действий было само заболевание. Сказать, что все наши пациенты опасны для общества, нельзя. Часто бывает, что наши пациенты опасны и для себя. — Как же не сойти с ума? Тем более, что выяснилось, что на Урале есть особые предпосылки для сезонных депрессий. — Вести здоровый образ жизни, правильно питаться, поддерживать двигательную, интеллектуальную, творческую активность. Чем больше социальных ролей выполняет человек — тем он адаптивнее. Чем больше круг интересов — тем лучше для настроения. Доказано, что социальная активность способствует поддержанию уровня серотонина — вещества, которое поддерживает эффективную стабильность. Это могут быть волонтерские движения, кружки по интересам, общение с природой. Мы не можем сейчас выезжать в дальние страны на теплые моря, но у нас есть прекрасная уральская природа. А любование природными пейзажами — одна из самых мощных эмоций, которая доступна человеку. В свердловской психиатрической больнице действует бесплатный, круглосуточный, анонимный телефон доверия. На него могут обратиться люди, попавшие в сложную жизненную ситуацию, ставшие жертвами насилия, а также родственники людей, имеющих психические заболевания. Все звонки, в том числе междугородние в пределах региона, бесплатные.