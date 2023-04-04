Свердловский психиатр раскрыл правду и мифы о весеннем обострении

Какие причины приводят уральцев к депрессии и как не сойти с ума — в материале URA.RU

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По мнению психиатров, с наступлением весны у людей могут обостряться как соматические, так и психические заболевания Фото:

Жителей Свердловской области могут сподвигнуть к сезонной депрессии отсутствие йода в организме, а также отсутствие солнечного света и тепла. О симптомах весеннего обострения, мифах вокруг психически больных и о том, как не сойти с ума мы поговорили с замглавного врача Свердловской областной клинической психиатрической больницы (СОКПБ), врачом-психиатром высшей категории, кандидатом медицинских наук Инной Паунович.

— Существуют ли какие-то особенности жизни на Урале, которые могут влиять на возникновение психических болезней?

— Есть понятие «сезонные депрессии», которые возникают не только на Урале, но вообще в северных странах, той же Скандинавии, например. Они влияют не на общее количество, а на структуру психических болезней. Из-за длительных холодных периодов и большого количества темного времени суток доля сезонных депрессий на Урале может быть выше, чем в более теплых регионах России. К тому же сезонность у нас выражена ярче, чем на юге: зима сильно отличается от лета, поэтому смена времен года ощущается тяжелее. Также сказывается недостаток йода: дисфункция щитовидной железы — одна из причин многих расстройств настроения.

— Существует ли вообще понятие «весеннее обострение» или это миф?

Цирк. Екатеринбург
Дефицит тепла и солнечного света на Урале могут способствовать возникновению сезонных депрессий
Фото:

— Человек — существо не только социальное, но и биологическое. Конечно, весна и осень — периоды нестабильности, когда происходят изменения в погоде, природе, световом дне. Безусловно, биологические факторы весной могут способствовать увеличению количества обострений: мы, психиатры, называем их «декомпенсация состояний». Биологические факторы могут обострять не только психические, но и соматические заболевания — например, язвенную болезнь желудка, бронхиальную астму и другие.

— Каковы симптомы весеннего обострения?

— Нарушение сна, нарастание тревоги — одни из первых звоночков. В зависимости от специфики заболеваний это могут быть колебания настроения, раздражительность, плаксивость, слезливость, неустойчивость настроения, могут быть проявления агрессии, нарушение в поведении. Весной даже у условно здорового человека могут отмечаться астения, слабость, повышенная утомляемость, дневная сонливость, перемена настроений и прочие неприятные ощущения. Весна — время перемен, нестабильности, перестройки организма, когда мы ощущаем истощение запасов витаминов и минеральных веществ, растраченных за зиму.

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— Наверняка, такие состояние могут отметить многие люди. Неужели сразу обращаться к психиатру?

— Одно дело если это что-то эпизодическое, и другое — если такое состояние длится достаточно долго и влияет на качество жизни. Это уже повод задуматься о психическом неблагополучии. Если человек не может справиться с проблемой, состояние ухудшается, можно сначала обратиться к клиническому психологу или психотерапевту. Если после этих «фильтров» специалисты заметят, что проблема на их уровне не решается, они направят к психиатру. Можно и сразу обратиться к психиатру: единичное консультативное обращение никаких фатальных последствий для человека не повлечет. Сведения конфиденциальны, и могут передаваться внутри медицинских организаций по запросу. Ограничения наступают лишь при тяжелом хроническом, часто рецидивирующем течении психического заболевания.

— Бытует мнение, что психически больные люди опасны для общества. Это правда или миф?

— Если говорить в целом о статистике правонарушений, то количество преступлений, совершенных лицами без психических расстройств на порядок выше, чем количество правонарушений, совершенных лицами с психическими расстройствами. Более того: даже если человек с психическим расстройством совершил какое-то преступление, необязательно, что мотивом его действий было само заболевание. Сказать, что все наши пациенты опасны для общества, нельзя. Часто бывает, что наши пациенты опасны и для себя.

— Как же не сойти с ума? Тем более, что выяснилось, что на Урале есть особые предпосылки для сезонных депрессий.

Михалкова Юлия на акции по уборке мусора на озере Тургояк. Челябинск
Любование уральской природой полезно для психики
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

— Вести здоровый образ жизни, правильно питаться, поддерживать двигательную, интеллектуальную, творческую активность. Чем больше социальных ролей выполняет человек — тем он адаптивнее. Чем больше круг интересов — тем лучше для настроения. Доказано, что социальная активность способствует поддержанию уровня серотонина — вещества, которое поддерживает эффективную стабильность. Это могут быть волонтерские движения, кружки по интересам, общение с природой. Мы не можем сейчас выезжать в дальние страны на теплые моря, но у нас есть прекрасная уральская природа. А любование природными пейзажами — одна из самых мощных эмоций, которая доступна человеку.

В свердловской психиатрической больнице действует бесплатный, круглосуточный, анонимный телефон доверия. На него могут обратиться люди, попавшие в сложную жизненную ситуацию, ставшие жертвами насилия, а также родственники людей, имеющих психические заболевания. Все звонки, в том числе междугородние в пределах региона, бесплатные.

  • Свердловский областной круглосуточный бесплатный телефон доверия и психологической помощи 8-800-300-11-00.
  • Телефон психологической помощи для детей, подростков и родителей 8-800-300-83-83.

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Жителей Свердловской области могут сподвигнуть к сезонной депрессии отсутствие йода в организме, а также отсутствие солнечного света и тепла. О симптомах весеннего обострения, мифах вокруг психически больных и о том, как не сойти с ума мы поговорили с замглавного врача Свердловской областной клинической психиатрической больницы (СОКПБ), врачом-психиатром высшей категории, кандидатом медицинских наук Инной Паунович. — Существуют ли какие-то особенности жизни на Урале, которые могут влиять на возникновение психических болезней? — Есть понятие «сезонные депрессии», которые возникают не только на Урале, но вообще в северных странах, той же Скандинавии, например. Они влияют не на общее количество, а на структуру психических болезней. Из-за длительных холодных периодов и большого количества темного времени суток доля сезонных депрессий на Урале может быть выше, чем в более теплых регионах России. К тому же сезонность у нас выражена ярче, чем на юге: зима сильно отличается от лета, поэтому смена времен года ощущается тяжелее. Также сказывается недостаток йода: дисфункция щитовидной железы — одна из причин многих расстройств настроения. — Существует ли вообще понятие «весеннее обострение» или это миф? — Человек — существо не только социальное, но и биологическое. Конечно, весна и осень — периоды нестабильности, когда происходят изменения в погоде, природе, световом дне. Безусловно, биологические факторы весной могут способствовать увеличению количества обострений: мы, психиатры, называем их «декомпенсация состояний». Биологические факторы могут обострять не только психические, но и соматические заболевания — например, язвенную болезнь желудка, бронхиальную астму и другие. — Каковы симптомы весеннего обострения? — Нарушение сна, нарастание тревоги — одни из первых звоночков. В зависимости от специфики заболеваний это могут быть колебания настроения, раздражительность, плаксивость, слезливость, неустойчивость настроения, могут быть проявления агрессии, нарушение в поведении. Весной даже у условно здорового человека могут отмечаться астения, слабость, повышенная утомляемость, дневная сонливость, перемена настроений и прочие неприятные ощущения. Весна — время перемен, нестабильности, перестройки организма, когда мы ощущаем истощение запасов витаминов и минеральных веществ, растраченных за зиму. — Наверняка, такие состояние могут отметить многие люди. Неужели сразу обращаться к психиатру? — Одно дело если это что-то эпизодическое, и другое — если такое состояние длится достаточно долго и влияет на качество жизни. Это уже повод задуматься о психическом неблагополучии. Если человек не может справиться с проблемой, состояние ухудшается, можно сначала обратиться к клиническому психологу или психотерапевту. Если после этих «фильтров» специалисты заметят, что проблема на их уровне не решается, они направят к психиатру. Можно и сразу обратиться к психиатру: единичное консультативное обращение никаких фатальных последствий для человека не повлечет. Сведения конфиденциальны, и могут передаваться внутри медицинских организаций по запросу. Ограничения наступают лишь при тяжелом хроническом, часто рецидивирующем течении психического заболевания. — Бытует мнение, что психически больные люди опасны для общества. Это правда или миф? — Если говорить в целом о статистике правонарушений, то количество преступлений, совершенных лицами без психических расстройств на порядок выше, чем количество правонарушений, совершенных лицами с психическими расстройствами. Более того: даже если человек с психическим расстройством совершил какое-то преступление, необязательно, что мотивом его действий было само заболевание. Сказать, что все наши пациенты опасны для общества, нельзя. Часто бывает, что наши пациенты опасны и для себя. — Как же не сойти с ума? Тем более, что выяснилось, что на Урале есть особые предпосылки для сезонных депрессий. — Вести здоровый образ жизни, правильно питаться, поддерживать двигательную, интеллектуальную, творческую активность. Чем больше социальных ролей выполняет человек — тем он адаптивнее. Чем больше круг интересов — тем лучше для настроения. Доказано, что социальная активность способствует поддержанию уровня серотонина — вещества, которое поддерживает эффективную стабильность. Это могут быть волонтерские движения, кружки по интересам, общение с природой. Мы не можем сейчас выезжать в дальние страны на теплые моря, но у нас есть прекрасная уральская природа. А любование природными пейзажами — одна из самых мощных эмоций, которая доступна человеку. В свердловской психиатрической больнице действует бесплатный, круглосуточный, анонимный телефон доверия. На него могут обратиться люди, попавшие в сложную жизненную ситуацию, ставшие жертвами насилия, а также родственники людей, имеющих психические заболевания. Все звонки, в том числе междугородние в пределах региона, бесплатные.
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