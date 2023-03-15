Психиатр раскрыл, каких людей следует опасаться весной

Психиатр Фомин: весной опасны люди, у которых обостряются галлюцинации и бредовые идеи

15 марта 2023 в 08:56 Размер текста - 17 +

Врач Евгений фомин рассказал, что большинство психических заболеваний не опасно для общества Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Весной обостряются заболевания, сопровождающиеся галлюцинациями и бредовыми идеями. Об этом рассказал врач-психиатр Евгений Фомин. Он отметил, что такие люди могут представлять опасность для окружающих, и к ним необходимо относиться с осторожностью. «Опасными для окружающих могут быть те, у кого происходит обострение галлюцинаций или бредовых идей. Обычно такие пациенты заметны, потому что они начинают видеть то, чего не видят другие, могут разговаривать с невидимыми собеседниками», — рассказал Евгений Фомин в интервью радио Sputnik. Он предупредил, что следует избегать конфликтов с такими людьми, а при общении не следует активно жестикулировать и повышать голос. Психиатр считает, что большинство психических заболеваний не опасны для общества даже в период обострения. Такие люди могут нуждаться в дополнительной поддержке, но опасаться их не следует. Жительница Москвы была госпитализирована с психическим расстройством после того, как понюхала пробник духов. Врач-психиатр Владимир Файнзильберг рассказал, что духи могут спровоцировать обострение уже имеющегося заболевания, но не могут вызвать развитие расстройства у здорового человека.

Весной обостряются заболевания, сопровождающиеся галлюцинациями и бредовыми идеями. Об этом рассказал врач-психиатр Евгений Фомин. Он отметил, что такие люди могут представлять опасность для окружающих, и к ним необходимо относиться с осторожностью. «Опасными для окружающих могут быть те, у кого происходит обострение галлюцинаций или бредовых идей. Обычно такие пациенты заметны, потому что они начинают видеть то, чего не видят другие, могут разговаривать с невидимыми собеседниками», — рассказал Евгений Фомин в интервью радио Sputnik. Он предупредил, что следует избегать конфликтов с такими людьми, а при общении не следует активно жестикулировать и повышать голос. Психиатр считает, что большинство психических заболеваний не опасны для общества даже в период обострения. Такие люди могут нуждаться в дополнительной поддержке, но опасаться их не следует. Жительница Москвы была госпитализирована с психическим расстройством после того, как понюхала пробник духов. Врач-психиатр Владимир Файнзильберг рассказал, что духи могут спровоцировать обострение уже имеющегося заболевания, но не могут вызвать развитие расстройства у здорового человека.