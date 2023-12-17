Где встретят Новый год богатые пермяки

Туры за десятки миллионов в элитные отели у моря далеко не предел

18 декабря 2023 в 17:30 Размер текста - 17 +

Цены на путевки в элитные отели Египта и Таиланда начинаются от 500 тысяч рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU Состоятельные жители Перми готовы заплатить от 500 тысяч до 20 млн рублей, чтобы встретить Новый год на берегу моря. За эту стоимость туристам предлагают номера похожие на дворцы с услугами личного помощника и эксклюзивные спа-процедуры. URA.RU пообщалось с представителями туристических агентств и составило топ самых дорогих предложений на Новый год с прямыми вылетами из Перми. Дворец с личным помощником Один из самых дорогих отелей Египта построен в стиле восточного дворца Фото с сайта https://www.fourseasons.com/ Один из самых дорогих туров назвали в пермском турагентстве «Планета». Десятидневный отдых на двоих на пятизвездочном курорте Египта в городе Шарм-эль-Шейх стоит 20,3 млн рублей. Вылет из Перми запланирован на 28 декабря. За эту стоимость гостей поселят в королевский люкс The Palace с тремя спальнями, двумя бассейнами, тренажерным залом, спа-кабинетом. Туристы могут воспользоваться услугами личного помощника, который будет на связи круглосуточно. По словам директора турфирмы «Планета» Екатерины Волочковой, стоимость путевки в 20 млн рублей пермяков не останавливает. «Есть туристы, которые интересуются отдыхом в подобным отелях. Были даже запросы на более высокую стоимость туров», — отметила Екатерина Волочкова. Стильные виллы и уникальные спа-процедуры Элитные курорты Таиланда предлагают пермякам отдохнуть за 3-5 млн рублей на двоих. На Пхукет вылет из Перми в расписании стоит также 28 декабря. Один из пятизвездочных отелей за эту цену устроит гостей в стильных номерах на 12 ночей, проведет оздоровительные программы по традиционной тайской медицине, и уникальные спа-процедуры, в основе которых лежат старинные индейские ритуалы, направленные на духовное и физическое очищение. Другой отель этой ценовой категории известен тем, что он построен по проекту известного архитектора Эда Туттле, отметили турагенты «Планеты». Новогодний банкет под пальмами В элитных отелях Таиланда в Новый год вдвоем можно отдохнуть за 1-5 млн рублей Фото с сайта https://www.booking.com/ В ряде отелей класса «Люкс» в Таиланде можно отдохнуть за 1 млн рублей. Они предлагают уединенные пляжи, услуги консьержа, обслуживание в номер и множество ресторанов рядом. Но главное отличие отелей этого класса — наличие новогоднего гала-шоу. Банкет и развлекательная программа уже включены в стоимость путевки, отметила директор пермского туристического агентства «А-Тур» Алина Балыбердина. «Цены на отели в Новый год отличаются в два раза от туров в декабре и январе. Это связано со стоимостью перелета и наличием новогоднего ужина», — отметила турагент. Концерты звезд За 442 тысячи рублей курорты Египта предлагают встретить Новый год в компании звезд. В одном из элитных отелей 31 декабря устроит концерт певица Инна. Кроме праздничного шоу в стоимость входит перелет из Перми в Шарм-эль-Шейх, проживание 10 ночей, питание по системе «Ультра все включено», добавила Алина Балыбердина. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Состоятельные жители Перми готовы заплатить от 500 тысяч до 20 млн рублей, чтобы встретить Новый год на берегу моря. За эту стоимость туристам предлагают номера похожие на дворцы с услугами личного помощника и эксклюзивные спа-процедуры. URA.RU пообщалось с представителями туристических агентств и составило топ самых дорогих предложений на Новый год с прямыми вылетами из Перми. Один из самых дорогих туров назвали в пермском турагентстве «Планета». Десятидневный отдых на двоих на пятизвездочном курорте Египта в городе Шарм-эль-Шейх стоит 20,3 млн рублей. Вылет из Перми запланирован на 28 декабря. За эту стоимость гостей поселят в королевский люкс The Palace с тремя спальнями, двумя бассейнами, тренажерным залом, спа-кабинетом. Туристы могут воспользоваться услугами личного помощника, который будет на связи круглосуточно. По словам директора турфирмы «Планета» Екатерины Волочковой, стоимость путевки в 20 млн рублей пермяков не останавливает. «Есть туристы, которые интересуются отдыхом в подобным отелях. Были даже запросы на более высокую стоимость туров», — отметила Екатерина Волочкова. Элитные курорты Таиланда предлагают пермякам отдохнуть за 3-5 млн рублей на двоих. На Пхукет вылет из Перми в расписании стоит также 28 декабря. Один из пятизвездочных отелей за эту цену устроит гостей в стильных номерах на 12 ночей, проведет оздоровительные программы по традиционной тайской медицине, и уникальные спа-процедуры, в основе которых лежат старинные индейские ритуалы, направленные на духовное и физическое очищение. Другой отель этой ценовой категории известен тем, что он построен по проекту известного архитектора Эда Туттле, отметили турагенты «Планеты». В ряде отелей класса «Люкс» в Таиланде можно отдохнуть за 1 млн рублей. Они предлагают уединенные пляжи, услуги консьержа, обслуживание в номер и множество ресторанов рядом. Но главное отличие отелей этого класса — наличие новогоднего гала-шоу. Банкет и развлекательная программа уже включены в стоимость путевки, отметила директор пермского туристического агентства «А-Тур» Алина Балыбердина. «Цены на отели в Новый год отличаются в два раза от туров в декабре и январе. Это связано со стоимостью перелета и наличием новогоднего ужина», — отметила турагент. За 442 тысячи рублей курорты Египта предлагают встретить Новый год в компании звезд. В одном из элитных отелей 31 декабря устроит концерт певица Инна. Кроме праздничного шоу в стоимость входит перелет из Перми в Шарм-эль-Шейх, проживание 10 ночей, питание по системе «Ультра все включено», добавила Алина Балыбердина.