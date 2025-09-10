Бастрыкин затребовал доклад по делу о гибели велогонщика в Пермском крае

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание представить доклад о расследовании ДТП в Пермском крае, в результате которого погиб велогонщик. Инцидент произошел в августе 2024 года: во время тренировочного заезда автомобиль сбил профессионального спортсмена, передает Следком.
«Как сообщают СМИ, родственники и друзья погибшего выражают обеспокоенность тем, что водитель автомобиля, создавший аварийную ситуацию, до сих пор не понес никакой ответственности. Расследованием инцидента занимаются следственные органы СКР по Пермскому краю. Возбуждено уголовное дело по признакам нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. В рамках дела назначены все необходимые экспертизы для установления всех обстоятельств произошедшего», — сообщается в официальном telegram-канале СКР.
Бастрыкин поручил и.о. руководителя следственного управления СК России по Пермскому краю Валерию Сафонову предоставить исчерпывающий доклад о ходе расследования. Также глава СКР распорядился дать оценку доводам, изложенным в публикациях средств массовой информации.
Ранее председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин уже давал аналогичные поручения по резонансным делам в Пермском крае. Он потребовал доклад о расследовании уголовного дела о покушении на убийство, когда житель Перми наехал на соседа и избил его клюшкой для гольфа. Тогда подозреваемого задержали и заключили под стражу.
