Мигранты, Маугли и педофил: тюменские скандалы 2023 года

Как в Тюмени на дороге танцевали мигранты, ловили тренера-педофила и протестовали семьи

01 января 2024 в 19:24 Размер текста - 17 +

В 2023 году вспыхивали крупные скандалы, которые выходили за пределами региона Фото: Денис Моргунов © URA.RU Тюменцам 2023 год запомнится обилием резонансных городских историй. В уходящем году за пределы региона вышли инциденты, связанные со школьниками, мигрантами и многодетными семьями. Какие скандалы вспыхнули в Тюмени в уходящем году, о каких происшествиях говорили жители больше всего — в материале URA.RU. Старообрядцы, прячущие в лесу детей В феврале в Тюменской области обнаружили семью старообрядцев. Жители прятали годовалого и трехлетнего детей от врачей и органов соцзащиты. Родители не оформляли документы на малышей и не ставили их на учет в поликлинику, утверждая, что дети полностью здоровы. Общественность возмутило такое отношение к детям: тюменцы и жители других регионов выражали беспокойство за жизнь малышей. Однако нашлись те, кто поддержал семью старообрядцев, из-за чего в социальных сетях разразилась настоящая война. Первый лагерь опасался того, что детьми не занимаются и лечат народными методами, которые могут привести к серьезным осложнениям. Но люди с другой стороны подмечали, что старообрядцы сбежали от городских проблем и суеты. И в лесу детям гораздо безопаснее, нежели в поселении. Старообрядцы прятали маленьких детей в лесу Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Глава семейства отказал медработникам в осмотре малышей и оформлении документов на них. Родителей проверили сотрудники полиции, но оснований для возбуждения уголовного дела не нашли. Отец маленьких детей пообещал оформить на них все необходимые документы, а соцзащита обратилась в суд с иском об установлении материнства в отношении малышей. Тренер-педофил в батутном центре В сентябре Тюмень всколыхнула новость о педофиле из батутного центра в ТЦ «Колумб». Одного из тренеров обвинили в совращении несовершеннолетних и изготовлении интимного видео с 12-летней девочкой. Бывший коллега подозреваемого тогда рассказал агентству, что мужчину уже уличали в нездоровом интересе к детям. На предыдущем месте работы он часто общался с девочками-подростками и не брал на занятия мальчиков. Позднее стало известно, что тренеру выдвинули сразу 10 обвинений в различных насильственных действиях. В том числе его подозревают в изнасиловании шестиклассницы в собственной квартире. Новость не на шутку испугала тюменских родителей. В крупных пабликах обеспокоенные жители обвиняли руководство центра, что они не сразу обратили внимание на подозрительное поведение сотрудника. Также многие не понимали, как после подобных инцидентов доверять своих детей работникам развлекательных площадок. 2023 год запомнится жителям школьными скандалами, в том числе, драками и обилием тараканов в учреждениях Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Драка школьников с тяжелыми последствиями Одна из самых крупных потасовок произошла в школе №94 — здесь 4 октября избили шестиклассника. Ранее в учреждении уже вспыхивали крупные инциденты. Так, весной 2023 года родители добивались смены директора второго корпуса, а учителей собирались превратить в уборщиц и заставляли мыть кабинеты. Отец пострадавшего ученика записал видеообращение, которое набрало 350 тысяч просмотров. В нем он рассказал, что причиной инцидента стал словесный конфликт между учениками. Его сына заставили прилюдно на камеру извиняться на коленях перед девочкой. Однако конфликт уже был исчерпан, поэтому мальчик отказался унижаться. После этого ему назначили «стрелку». «В раздевалке собралась толпа учеников. Драка была равная, но получилось то, что получилось. У сына диагностировали черепно-мозговую травму и перелом носа», — рассказал в видеообращении отец школьника. Прокуратура и городской департамент образования организовали проверку, а источник агентства раскрыл, что директору школы грозит дисциплинарная ответственность. Ситуацией заинтересовались и в полиции, и в СК. Письмо мальчика-маугли для Бастрыкина В 2022 году в одной из тюменских квартир обнаружили настоящего ребенка-маугли. Мама мальчика не выпускала его из квартиры, он не посещал школу, не гулял во дворе с другими детьми. В итоге ребенка изъяли и ограничили родительницу-затворницу в правах. Общественность возмутило такое безразличие к жизни мальчика: люди не могли поверить, что соседи несколько лет не замечали условия жизни семьи. Жители искренне сочувствовали мальчику и требовали лишить прав не только мать, но и отца, который не жил с родственниками. Мальчик утверждал, что воспитанники центра показывает ему гениталии и издевались Фото: Александр Мамаев © URA.RU В уходящем году в крупном паблике «ВКонтакте» появилось письмо главе СК РФ Александру Бастрыкину от имени юного тюменца. В нем он рассказал об издевательствах в реабилитационном центре «Семья» и просил вернуть его к родной матери. Он также признался, что сбежал из учреждения. «У меня наконец-то сложились нормальные отношения с воспитанниками центра. Меня перестали обзывать матом, показывать гениталии, курить в моей комнате, выбрасывать одеяло в туалет», — сообщалось в письме. Люди были ошарашены подробностями жизни тюменского маугли и предлагали ему помочь в распространении письма и придании огласки ситуации. По поручению Бастрыкина организовали проверку. Но, несмотря на это мальчика все равно вернули в реабилитационный центр. Танцы мигрантов на дороге Ярким событием, о котором говорили за пределами Тюмени, стали танцы мигрантов на проезжей части. В ноябре видеоролик, который набрал сотни тысяч просмотров, с самой незабываемой свадьбой появился в местных telegram-каналах. На нем молодые люди устроили праздничные танцы прямо на дороге на улице Республики. Нарушители вызвали бурную негативную реакцию у тюменцев и были быстро найдены сотрудниками ГИБДД. Жители требовали наказать мигрантов по всей строгости закона. Водителей и пешеходов наказали, а одного из мужчин даже уличили в неуплате прошлых штрафов. «Трое человек в возрасте 25-ти, 26-ти, 23-х лет привлечены к ответственности за нарушения ПДД в качестве пешеходов, со штрафом в 500 рублей каждый. Принимаются меры к наказанию еще трех нарушителей», — рассказали в региональной Госавтоинспекции. Голодовка в тюменской деревне Тюменцам выдали земельные участки в Падерина, однако дороги и тротуары в поселении не обустроили Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В конце ноября многодетные семьи из тюменской деревни Падерина объявили голодовку. Причиной такого решения стало отсутствие инфраструктуры рядом с участками: жители жаловались на грязь, нехватку дорог, остановок, водопровода и освещение. Выдавать землю тюменцам начали еще в 2016 году, но за это время так и не обустроили тротуары и канализацию. «Со своими проблемами мы обратились в прокуратуру, прокурор Тюменской области лично приехал и осмотрел наши участки. Затем было видеосовещание с участием замгенпрокурора по УрФО. Там было объявлено, что если власти не начнут исправлять ситуацию в ближайшие 30 дней, то к Новому году не меньше двух десятков семей выйдут на пикет-голодовку», — рассказал тогда агентству член инициативной группы Сергей. В середине декабря семьям пообещали начать строительства дорог весной 2024 года, когда позволят погодные условия. На благоустройство деревни выделят средства из областного бюджета. Поэтому тюменцы отменили голодовку. Заболевшие дети из «Олимпийской ребячки» В декабре уходящего года горожан взбудоражила новость о вспышке свиного гриппа среди школьников в поезде Тюмень — Адлер. Дети возвращались в ЛНР после отдыха в тюменском популярном лагере «Олимпийская ребячка». 125 детей сняли с маршрута, а одна из девочек скончалась. Прокуратура завела уголовное дело, а в самом учреждении проводились служебное и эпидемиологическое расследования. Известный лагерь временно прикрыли, эпидемиологи проводят расследование Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В закрытых чатах и группах жители активно обсуждали произошедший инцидент и даже отказывались от уже купленных путевок в тюменские лагеря. Похожих происшествий горожане не могои припомнить, поэтому для всех жителей и работников детских учреждений новость о вспышке болезни в таком известном месте повергла в шок. По словам руководства лагеря, дети уезжали здоровыми. Однако мама погибшей девочки обвинила администрацию учреждения в халатности, утверждая, что на вспышку гриппа никто не обратил особого внимания. Позднее лагерь временно закрыли, а губернатор Тюменской области Александр Моор пообещал помочь родителям погибшей. В конце декабря детей выписали и передали родителям. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Тюменцам 2023 год запомнится обилием резонансных городских историй. В уходящем году за пределы региона вышли инциденты, связанные со школьниками, мигрантами и многодетными семьями. Какие скандалы вспыхнули в Тюмени в уходящем году, о каких происшествиях говорили жители больше всего — в материале URA.RU. Старообрядцы, прячущие в лесу детей В феврале в Тюменской области обнаружили семью старообрядцев. Жители прятали годовалого и трехлетнего детей от врачей и органов соцзащиты. Родители не оформляли документы на малышей и не ставили их на учет в поликлинику, утверждая, что дети полностью здоровы. Общественность возмутило такое отношение к детям: тюменцы и жители других регионов выражали беспокойство за жизнь малышей. Однако нашлись те, кто поддержал семью старообрядцев, из-за чего в социальных сетях разразилась настоящая война. Первый лагерь опасался того, что детьми не занимаются и лечат народными методами, которые могут привести к серьезным осложнениям. Но люди с другой стороны подмечали, что старообрядцы сбежали от городских проблем и суеты. И в лесу детям гораздо безопаснее, нежели в поселении. Глава семейства отказал медработникам в осмотре малышей и оформлении документов на них. Родителей проверили сотрудники полиции, но оснований для возбуждения уголовного дела не нашли. Отец маленьких детей пообещал оформить на них все необходимые документы, а соцзащита обратилась в суд с иском об установлении материнства в отношении малышей. Тренер-педофил в батутном центре В сентябре Тюмень всколыхнула новость о педофиле из батутного центра в ТЦ «Колумб». Одного из тренеров обвинили в совращении несовершеннолетних и изготовлении интимного видео с 12-летней девочкой. Бывший коллега подозреваемого тогда рассказал агентству, что мужчину уже уличали в нездоровом интересе к детям. На предыдущем месте работы он часто общался с девочками-подростками и не брал на занятия мальчиков. Позднее стало известно, что тренеру выдвинули сразу 10 обвинений в различных насильственных действиях. В том числе его подозревают в изнасиловании шестиклассницы в собственной квартире. Новость не на шутку испугала тюменских родителей. В крупных пабликах обеспокоенные жители обвиняли руководство центра, что они не сразу обратили внимание на подозрительное поведение сотрудника. Также многие не понимали, как после подобных инцидентов доверять своих детей работникам развлекательных площадок. Драка школьников с тяжелыми последствиями Одна из самых крупных потасовок произошла в школе №94 — здесь 4 октября избили шестиклассника. Ранее в учреждении уже вспыхивали крупные инциденты. Так, весной 2023 года родители добивались смены директора второго корпуса, а учителей собирались превратить в уборщиц и заставляли мыть кабинеты. Отец пострадавшего ученика записал видеообращение, которое набрало 350 тысяч просмотров. В нем он рассказал, что причиной инцидента стал словесный конфликт между учениками. Его сына заставили прилюдно на камеру извиняться на коленях перед девочкой. Однако конфликт уже был исчерпан, поэтому мальчик отказался унижаться. После этого ему назначили «стрелку». Прокуратура и городской департамент образования организовали проверку, а источник агентства раскрыл, что директору школы грозит дисциплинарная ответственность. Ситуацией заинтересовались и в полиции, и в СК. Письмо мальчика-маугли для Бастрыкина В 2022 году в одной из тюменских квартир обнаружили настоящего ребенка-маугли. Мама мальчика не выпускала его из квартиры, он не посещал школу, не гулял во дворе с другими детьми. В итоге ребенка изъяли и ограничили родительницу-затворницу в правах. Общественность возмутило такое безразличие к жизни мальчика: люди не могли поверить, что соседи несколько лет не замечали условия жизни семьи. Жители искренне сочувствовали мальчику и требовали лишить прав не только мать, но и отца, который не жил с родственниками. В уходящем году в крупном паблике «ВКонтакте» появилось письмо главе СК РФ Александру Бастрыкину от имени юного тюменца. В нем он рассказал об издевательствах в реабилитационном центре «Семья» и просил вернуть его к родной матери. Он также признался, что сбежал из учреждения. «У меня наконец-то сложились нормальные отношения с воспитанниками центра. Меня перестали обзывать матом, показывать гениталии, курить в моей комнате, выбрасывать одеяло в туалет», — сообщалось в письме. Люди были ошарашены подробностями жизни тюменского маугли и предлагали ему помочь в распространении письма и придании огласки ситуации. По поручению Бастрыкина организовали проверку. Но, несмотря на это мальчика все равно вернули в реабилитационный центр. Танцы мигрантов на дороге Ярким событием, о котором говорили за пределами Тюмени, стали танцы мигрантов на проезжей части. В ноябре видеоролик, который набрал сотни тысяч просмотров, с самой незабываемой свадьбой появился в местных telegram-каналах. На нем молодые люди устроили праздничные танцы прямо на дороге на улице Республики. Нарушители вызвали бурную негативную реакцию у тюменцев и были быстро найдены сотрудниками ГИБДД. Жители требовали наказать мигрантов по всей строгости закона. Водителей и пешеходов наказали, а одного из мужчин даже уличили в неуплате прошлых штрафов. Голодовка в тюменской деревне В конце ноября многодетные семьи из тюменской деревни Падерина объявили голодовку. Причиной такого решения стало отсутствие инфраструктуры рядом с участками: жители жаловались на грязь, нехватку дорог, остановок, водопровода и освещение. Выдавать землю тюменцам начали еще в 2016 году, но за это время так и не обустроили тротуары и канализацию. «Со своими проблемами мы обратились в прокуратуру, прокурор Тюменской области лично приехал и осмотрел наши участки. Затем было видеосовещание с участием замгенпрокурора по УрФО. Там было объявлено, что если власти не начнут исправлять ситуацию в ближайшие 30 дней, то к Новому году не меньше двух десятков семей выйдут на пикет-голодовку», — рассказал тогда агентству член инициативной группы Сергей. В середине декабря семьям пообещали начать строительства дорог весной 2024 года, когда позволят погодные условия. На благоустройство деревни выделят средства из областного бюджета. Поэтому тюменцы отменили голодовку. Заболевшие дети из «Олимпийской ребячки» В декабре уходящего года горожан взбудоражила новость о вспышке свиного гриппа среди школьников в поезде Тюмень — Адлер. Дети возвращались в ЛНР после отдыха в тюменском популярном лагере «Олимпийская ребячка». 125 детей сняли с маршрута, а одна из девочек скончалась. Прокуратура завела уголовное дело, а в самом учреждении проводились служебное и эпидемиологическое расследования. В закрытых чатах и группах жители активно обсуждали произошедший инцидент и даже отказывались от уже купленных путевок в тюменские лагеря. Похожих происшествий горожане не могои припомнить, поэтому для всех жителей и работников детских учреждений новость о вспышке болезни в таком известном месте повергла в шок. По словам руководства лагеря, дети уезжали здоровыми. Однако мама погибшей девочки обвинила администрацию учреждения в халатности, утверждая, что на вспышку гриппа никто не обратил особого внимания. Позднее лагерь временно закрыли, а губернатор Тюменской области Александр Моор пообещал помочь родителям погибшей. В конце декабря детей выписали и передали родителям.