Платить за третьего ребенка и лучше чистить дороги зимой

Глава Перми Эдуард Соснин 28 мая выступил с первым отчетом перед депутатами гордумы о проделанной в 2023 году работе. Во многом, это было послание — глава поставил планы до 2026 года, а также «нарезал» поручения своим подчиненным. Больше всего задач получила глава социального блока Екатерина Мальцева. О том, какие установки дал вице-мэрам Соснин — в материале URA.RU.
Финансы
Собственные доходы бюджета Перми к 2026 году должны вырасти до 34 млрд рублей. По итогам 2023 года было 28 млрд рублей.
СВО
В Перми создан совет по сохранению исторической памяти о Великой отечественной войне. Считаю важным расширить его полномочия с учетом событий локальных войн и специальной военной операции.
Образование
На данный момент у нас функционирует в сумме 20 инженерных классов в шести школах и восемь медицинских в шести школах. ВВ целях формирования конкурентоспособных специалистов в различных сферах Екатерине Дмитриевне Мальцевой поручаю увеличить число и направления профильных классов в школах, проработать создание в сфере дополнительного образования направлений IT-сферы, креативной индустрии с использованием ИИ и программ по направлению дизайна.
Молодежная политика
Пространства для молодежи есть почти в каждом районе Перми. Однако потребность в дополнительных пространствах остается. Поручаю Екатерине Дмитриевне разработать программу, включающую создание двух-трех молодежных пространств ежегодно.
Демография
Неоспорима ключевая роль семьи в формировании здорового общества. Поручаю социальному блоку подготовить предложения о введении мер поощрения семей, где родился третий и последующий ребенок.
Культура
- Формат модельных библиотек очень популярен среди жителей города. Поручаю департаменту культуры и молодежной политики проработать вопрос увеличения количества модельных библиотек, в том числе, за счет средств городского бюджета.
- Проблема нехватки учреждений дополнительного образования в сфере культуры в Перми актуальна. Поэтому поручаю департаменту культуры представить программу развития школ искусств, в том числе за счет перепрофилирования имеющихся зданий.
Спорт
Нам важно, чтобы спорт был доступен каждому жителю Перми, поэтому необходимо активнее развивать спортивную инфраструктуру и поддерживать создание спортивных клубов по месту жительства. Поручаю комитету по физкультуре и спорту предоставить программу развития спортивных площадок, в том числе хоккейных коробок, а также проработать возможность увеличения мер поддержки спортивных клубов в районах.
Благоустройство
- Заканчиваются долгосрочные контракты на содержание дорог. Поэтому поручаю Дмитрию Кадировичу Галиханову в требованиях к новом контрактам предусмотреть больше техники, чем в действующих, в том числе, малоразмерной — для уборки тротуаров, остановок и парковок.
»Да, зима была снежная. Но это не повод списывать все на погодные условия».
- Сегодня парки и скверы предлагают жителям различные виды досугов. Поручаю Дмитрию Кадировичу повысить качество содержания зеленых территорий и разработать единый бренд для парков и скверов Перми.
- Из 54 тысяч светильников наружного освещения и только 35% — энергоэффективные. Даю поручения МБУ «Горсвет» обеспечить в 2026 году рост доли энергоэффективного освещения до 65%.
ЖКХ
Поручаю Игорю Александровичу Субботину повысить качество содержания контейнерных площадок, а главам районов — усилить контроль за их уборкой.
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