В Перми 21 сентября состоится финал проекта «Миссис Пермь», где выберут самую красивую женщину города. Одна из целей организаторов мероприятия — возродить старую концепцию конкурсов красоты, где победительницу выбирали в качестве амбассадора мира и добра. Как менялись модные проекты и почему они стали похожи на шоу фриков, URA.RU рассказала директор пермского модельного агентства «Грейт модел» Эльвира Зайцева. Больше сплетен и слухов эксперт мира моды развеет в интервью, которое позднее будет опубликовано на сайте агентства.
«Если вспомнить историю, то на конкурсах выбирали не просто красивых девушек, выбирали лицо города, страны, мира. Вспомните, как Оксана Федорова получила титул „Мисс Вселенная“. За ней стояла вся страна, была поддержка государства. Королевы красоты становились амбассадорами мира и добра, участвовали в благотворительных акциях. Идея конкурса была правильная. А потом эту концепцию погубили, извратили и вывернули. Если в фильмах показывают трансгендерных афроамериканцев, то представьте, что на подиумах творится. Показы и конкурсы превратились в шоу уродов», — рассказала Эльвира Зайцева корреспонденту агентства.
Директор модельного агентства добавила, что в основе конкурса «Миссис Пермь» лежит история про идеальную женщину и идеальную семью. По ее словам, конкурсантки не только красивы, но и образованы. Многие получили не один, а несколько дипломов. Также в проекте участвуют многодетные мамы. «Каждый конкурс красоты — соревнование, своеобразный спорт. Мало хорошо выглядеть, нужно дальше прыгнуть. Только с виду наши модели — пушистые зайчики. Внутри у них настоящие страсти кипят», — добавила Эльвира Зайцева.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!