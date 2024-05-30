В Екатеринбурге детям раздадут мороженое в честь праздника

В этом году День защиты детей выпадает на выходной день, а это значит праздник сможет отметить вся семья. Свердловчанам предлагают множество мероприятий — от бесплатных концертов до встречи с космонавтом. Топ самых заметных событий 1 июня — в афише URA.RU.
Танцуем под «Корни» и «Фабрику»
Аквагрим, программа с ростовыми фигурами, фотозона с подарками, лимонадная станция, дымовой фейерверк, караоке и дискотека ждут детей и их родителей в ТРЦ Veer Mall. Здесь же малышам покажут сказку «Репка», научат делать объемную картину, расписывать изделия из бетона и создавать стильный образ. В 14:00 на сцену выйдут группа «Корни», в 18:00 — «Фабрика». Площадка будет бесплатной, старт мероприятий — с 12:00.
Устраиваем массовое рисование
Впервые в Екатеринбурге пройдет фестиваль «Рисуем ВМЕСТЕ», который пройдет в Школе дизайна iDesign (ул. Горького, 4А, 2 этаж). На месте можно будет порисовать красками, маслом, маркерами, мелками, акрилом и с помощью нейросети. Фестиваль бесплатный, но стоит заранее зарегистрироваться — организаторы обещают за это на входе призы. Всех неравнодушных к искусству ждут с 12:00 до 15:00.
Идем на встречу с космонавтом
Парк Маяковского на день превратится в место встречи с известными писателями и молодыми авторами. Здесь пройдет фестиваль «Читай, Екатеринбург», на котором дети и взрослые найдут книжную ярмарку, творческую мастерскую, литературные игры, читальный зал, побывают на выступлениях поэтов и актеров, а также смогут встретиться с автором книги «Девочка со спичками» Екатериной Тюхай и космонавтом-испытателем Сергеем Прокопьевым. Гостей на мероприятии ждут с 12:00 до 19:00, посещение бесплатное.
Строим самую высокую башню
«Баден-Баден термы Уктус» подготовил для самых маленьких посетителей игровую программу «Лови волну», выступление человека-пружины, занятия по аквааэробике, световое и поролоновое шоу, рисование на футболке или шоппере, аквагрим, пенную дискотеку, фотосессию с зеркальным человеком, розыгрыши призов и подарки. Взрослые смогут попробовать себя в турнире по боулингу и потанцевать под диджей-сет (вход от 1800 рублей). В «Баден-Баден термы Реж» также пройдут мастер-классы, соревнования по рисункам на асфальте и строительству самой высокой башни из поролона (вход от 750 рублей).
Участвует в чемпионате по запуску змеев
В «Парке сказов» (Арамиль) для маленьких свердловчан устроят фестиваль детства. Всем детям (до 18 лет) подарят сладкую вату. Мероприятия начнутся с 11:00 с интерактивной сказки «Летняя симфония», на площадке будут проходить квесты, богатырские забавы, пенная дискотека и чемпионат по запуску воздушных змеев. Стоимость билета — от 450 рублей.
Едим бесплатное мороженое
Юных горожан приглашают заглянуть в балетные классы, увидеть на сцене подготовку к премьере балета «Петрушка» и смастерить игрушку. После среди гостей разыграют детские книги от издательства «Эксмо» и устроят дегустация мороженого. Все это пройдет в театре «Щелкунчик» в 14:00, вход по предварительной регистрации.
Отрываемся на рок-фестивале
Юных фанатов рок-музыки и их родителей ждут в Богдановиче — там пройдет «РеактиФФест-2024». На нем выступят детские и подростковые рок-коллективы, а оценивать их музыкальные навыки намерен лидер и основатель группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов. На площадке будут работать фотозоны и развлекательные площадки. Фестиваль начнется в 17:00, вход бесплатный.
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